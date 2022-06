Trendy w komunikacji. Te trzy zostaną z nami na dłużej

27.06.2022 Rynek medialny

Newseria Biznes

Generacja Z, reels i TikTok oraz hedonizm. Internetowa komunikacja w 2022 roku podąża ścieżkami, z których szybko nie zejdzie. Żeby się na nich odnaleźć i skutecznie je wykorzystać, warto je dobrze poznać. Nowe trendy wytyczają nowe kierunki i potrzeby w komunikacji i w marketingu.

fot. odKuchni.co/Newseria Biznes

#GenZ

REKLAMA



#reels & #tiktok

muzyka ma tendencję do wykraczania poza platformę;

88% użytkowników wskazuje, że ​​dźwięk na platformie ma kluczowe znaczenie dla ogólnego doświadczenia aplikacji;

to zaś skłania ludzi do wyszukiwania, przesyłania, a także kupowania piosenek, które słyszą podczas przeglądania TikToka.

REKLAMA



#hedonizm

Najmłodsza, lecz najbardziej znacząca grupa w kwestii zrównoważonego rozwoju i priorytetów zdrowotnych na całym świecie. Mowa o generacji Z, wśród której aż trzy czwarte (73%) wierzy, że jest bardziej niż inne pokolenia zaniepokojona tym, jak dieta wpływa na środowisko (2022 Food and Health Survey). Tuż za nimi plasują się Millenialsi (71%).W porównaniu z generacją Baby Boomers, pokolenie Z chętniej sięga po produkty oznaczone małym śladem węglowym czy produktem wytworzonym na bazie roślin. Ten trend dostrzega wielu producentów żywności oraz restauratorów, którzy modyfikują swoje oferty, wzbogacając je o pozycje wegańskie.- Rynek roślinny rozwija się niezwykle dynamicznie, zaś z danych publikowanych w mediach branżowych wynika, że globalnie ma on urosnąć do ponad 160 mld dolarów w przeciągu najbliższych ośmiu lat. Jeszcze dwa lata temu jego wartość wynosiła niecałe 30 mld dolarów - komentuje, CEO agencji Od kuchni . - Dostrzegamy to także na co dzień, ponieważ komunikowanie, promocja oraz fotografowanie propozycji roślinnych staje się coraz częstszym zadaniem w naszej agencjiW planowaniu działań marketingowych warto więc poświęcić jeszcze więcej uwagi temu, do jakiej generacji kierowany jest przekaz marki. Zupełnie innych komunikatów oczekuje dziś generacja Z, która – wchodząc na rynek pracy – podejmuje równolegle więcej świadomych decyzji zakupowych. Dla wielu marek jest to kluczowa grupa odbiorców. Tworzenie odpowiedniej strategii komunikacji powinno być więc podparte dokładnym zrozumieniem ich potrzeb, języka czy wyznawanych wartości.Fenomen TikToka udowodnił, że krótkie, autentyczne formy wideo zyskują dziś na znaczeniu i to na nich specjaliści ds. komunikacji i marketingu będą bazować w najbliższym czasie. Reelsy zalewają instagramowe feedy już od kilku miesięcy. Ich era trwa w najlepsze, a ci, którzy jeszcze nie oswoili się z ruchomym contentem, powinni jak najszybciej nadrobić zaległości.- Do skuteczności i atrakcyjności reelsów nie musimy dziś przekonywać naszych klientów. Współpracujące z nami marki doskonale o tym wiedzą i z dużą otwartością podchodzą do propozycji dynamicznego contentu - komentuje, community manager w agencji Od kuchni. - W środowisku kulinarnym, w którym się specjalizujemy, atrakcyjnych dla oka możliwości jest niezwykle dużo, począwszy od prezentowania składników i przepisów, aż po sposób podania czy konsumpcję. Ważny aspekt odgrywa tu także podkład muzyczny, który również musi wpisywać się w globalne lub lokalne trendy Z raportów TikToka wynika, że:Ten trend nie tylko otwiera nowe możliwości artystom i markom, ale tworzy nowy paradygmat dzielenia się, tworzenia i wyszukiwania muzyki.Szybko zmieniające się trendy na TikToku determinują do bycia na bieżąco ze wszystkimi nowinkami, dlatego mnóstwo czasu należy i warto poświęcić na śledzenie zarówno virali, jak i tych mniej popularnych filmików, w których także może drzemać duży potencjał. Scrollowanie TikToka nie jest więc wyłącznie formą spędzania wolnego czasu. W branży marketingowej oglądanie takich benchmarków i inspiracji pomaga w planowaniu własnych realizacji i wyszukiwaniu ciekawych insightów.Co pozostaje konsumentowi w tych trudnych czasach, jeśli nie odrobina hedonizmu? O tym chętnie mówi wiele marek, zachęcając klientów do sprawiania sobie drobnych przyjemności, pozwalających odciąć się od codzienności. Sposobów jest oczywiście wiele, a kreatywnych pomysłów na promocję nie brakuje. Słoneczne popołudnie spędzone na ogródku ulubionej restauracji czy rozpływająca się w ustach czekolada z apetycznymi dodatkami to tylko przykłady chwil przyjemności, do których zachęcają nas dziś marki.- Dla niektórych drobną przyjemnością jest także zamawianie zakupów online bez konieczności wychodzenia z domu. Pandemiczny zwyczaj do dziś pozostał standardem w wielu domach - mówi, communication specialist w agencji Od kuchni. Z danych Food Insight wynika, że co najmniej jedna czwarta Amerykanów (25%) kupuje artykuły spożywcze przez internet raz w tygodniu. Dla porównania jeszcze w poprzednim roku było to 20%. Co więcej, połowa konsumentów dokonujących zakupów online (52%) zwraca uwagę na etykiety żywności.Wszyscy liczymy na to, że najtrudniejsze chwile w tym roku są już za nami i chętnie koncentrujemy się na mówieniu o przyjemnościach. Warto jednak podchodzić z większą dozą elastyczności i wdrażać w swoją pracę popularne dziś zwinne podejście (ang. agile), w którym szybkość reakcji i umiejętność dostosowania się do sytuacji stają się kluczowe do rozwoju i osiągania zamierzonych celów.