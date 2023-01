Historia De Standaard. Flamandzki dziennik po burzliwych przejściach

16.01.2023 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

Pierwszy numer do rąk czytelników miał trafić 25 listopada 1914 roku. Plany pokrzyżował wybuch I Wojny Światowej. Dziennik zadebiutował dopiero 4 grudnia 1918 roku. Przetrwał kolejną wojnę, zakaz publikacji, bankructwo i cyfrową rewolucję. Po ponad 100 latach nadal trzyma się dobrze.

Alfons Van de Perre, lekarz

lekarz Arnold Hendrix, farmaceuta

farmaceuta Frans Van Cauwelaert, prawnik

REKLAMA



Drugie podejście, Tylko kilka słów tytułem wstępu

odezwa króla Alberta

relacja z wizyty delegacji USA

przemówienie Brukselskich Flamandów, skierowane do rządu belgijskiego

artykuł o rolnictwie

podsumowanie czasu wojny

ogłoszenia

apel do przyjaciół pisarzy i dziennikarzy o współpracę

Wszystko dla Flandrii, Flandria dla Chrystusa

REKLAMA



Małe grono z wielkimi konfliktami

polityki neutralności króla Leopolda III

przeciwników Frontu Ludowego we Francji,

walki z komunizmem i lewicą Chrześcijańskiej Demokracji.

wrogów nazistowskich Niemiec

De Standaard umacnia pozycję. 25 tysięcy nakładu

REKLAMA



Druga wojna, druga przerwa. Tym razem na siedem lat

Nowe się nie przyjęło. Czytelnicy wymusili powrót "swojej" gazety

REKLAMA



przywrócić dobre imię dziennikowi

bronić języka flamandzkiego

współpracować z katolicką partią rządzącą(CVP)

popierać działania Leopolda III

wspierać edukację katolicką

zwrócić szczególną uwagę na problemy Konga Belgijskiego

Max Wildiers, filozof i teolog

Lode Bostoen, prawnik

Manu Ruys, publicysta

Louis De Lentdecker, reporter sądowy

Gaston Durnez, poeta, prozaik

Maria Rosseels, pisarka, feministka

Hugo De Ridder, eseista

Frans Verleyen, pisarz

Marc Sleen, etatowy rysownik i karykaturzysta

Sposób na odzyskanie dobrego imienia. Oraz bankructwo

REKLAMA



Upadłość De Standaard. Dziennikarze ogłaszają zbiórkę

zmienił wygląd dziennika

zwiększył liczbę stron

dopasował dziennik do odpowiednich grup odbiorców

poszerzył zakres tematów

zwiększył swój udział na rynku

wrócił do gry medialnej

REKLAMA



Okres "wielkiej twórczości dziennikarskiej"

dział reportaży osiągnął najwyższe loty w tematach, ich treści i formie.

rozbudowana sekcja kulturalna donosiła o wydarzeniach nie tylko krajowych ale i światowych.

w 1993 roku dziennik był jedyną gazetą z własnym działem naukowym.

pojawiły się nowe kolumny jak ta o stylu życia czy turystyce

poszerzono wiadomości sportowe (przejęto Het Volk,który specjalizował się w wyścigach kolarskich)

wprowadzono tygodniowe tematyczne dodatki jak De Standaard Weekblad

dziennik w całości nabrał kolorów

od 1997 roku gazeta jest w internecie

Kierunek: neutralność. Format: tabloid

REKLAMA



Stulatek w świetnej kondycji

zmienienie szaty graficznej gazety (23 kwietnia 2007)

wprowadzenie większej ilości informacji regionalnych (2007)

rozbudowanie archiwum cyfrowego (2008)

wprowadzenie dziennika do social mediów i stworzenie aplikacji mobilnych (od 2010)

współpraca z nowo otwartą przez Corelio siecią radiową Nostalgie(2008)

REKLAMA



redakcja De Standaard wróciła do centrum Brukseli (Central Gate)

przeprowadzono redukcję 82 etatów w tym 19 w samej redakcji

przyspieszono ewolucję cyfrową

zmieniono organizację pracy

Kalendarium De Standaard:

1914 , 2 maja - powstanie firmy De Standaard

1914-1918 - I wojna przerwała plany redakcji

- I wojna przerwała plany redakcji 1918 , 4 grudnia - pierwszy numer De Standaard

, 4 grudnia - pierwszy numer De Standaard 1919 - nowa siedziba redakcji i rozruch własnej drukarni

- nowa siedziba redakcji i rozruch własnej drukarni 1919 , 27 września - przy nagłówku pojawił akronim AVV-VVK w kształcie krzyża,znak rozpoznawczy dziennika

, 27 września - przy nagłówku pojawił akronim AVV-VVK w kształcie krzyża,znak rozpoznawczy dziennika 1921 - otwarcie biura w Antwerpii

- otwarcie biura w Antwerpii 1923 , 5 stycznia - pierwsza grafika(reklama)

, 5 stycznia - pierwsza grafika(reklama) 1940 , 16 maja - 1947 , 1 maja - De Standaard zawiesza działalność

, 16 maja - , 1 maja - De Standaard zawiesza działalność 1952 , 12 kwiecień - pierwsza edycja dodatku De Standaard der Letteren

, 12 kwiecień - pierwsza edycja dodatku De Standaard der Letteren 1973 - załamanie rynku reklamowego

- załamanie rynku reklamowego 1976 , 22 czerwca - ogłoszenie upadłości wydawnictwa De Standaard

, 22 czerwca - ogłoszenie upadłości wydawnictwa De Standaard 1976 , 26 czerwca - powstanie Vlaamse Uitgeversmaatschappij VUM

, 26 czerwca - powstanie Vlaamse Uitgeversmaatschappij VUM 1979 - biura i drukarnie De standaard przeniesiono na obrzeża Brukseli

- biura i drukarnie De standaard przeniesiono na obrzeża Brukseli 1984 - automatyzacja redakcji

- automatyzacja redakcji 1993 - De Standaard jest jedyna gazetą w Belgii z działem naukowym

- De Standaard jest jedyna gazetą w Belgii z działem naukowym 1997 - start dziennika w internecie

- start dziennika w internecie 1999 , 30 września - znika znak AVV-VVK a dziennik zmienia format na tabloid

, 30 września - znika znak AVV-VVK a dziennik zmienia format na tabloid 2000 , grudzień - premiera corocznego Kerstessay(świątecznego eseju)

, grudzień - premiera corocznego Kerstessay(świątecznego eseju) 2003 - pierwsza edycja corocznego konkursu “Product van het jaar”

- pierwsza edycja corocznego konkursu “Product van het jaar” 2006 , 1 września - wydawnictwo zmieniło nazwę na Corelio

, 1 września - wydawnictwo zmieniło nazwę na Corelio 2007 , 23 kwietnia - znaczące zmiany w wyglądzie gazety

, 23 kwietnia - znaczące zmiany w wyglądzie gazety 2008 - rozbudowa archiwum cyfrowego

- rozbudowa archiwum cyfrowego 2010 - De Standaard w social mediach

- De Standaard w social mediach 2012 , kwiecień - startuję elektroniczna wersja “dS Evening”

, kwiecień - startuję elektroniczna wersja “dS Evening” 2013 - Corelio przekształca się w MediaHuis

- Corelio przekształca się w MediaHuis 2016 - premiera Podcast DS i Audiokrant

- premiera Podcast DS i Audiokrant 2020 - redakcja De Standaard wróciła do centrum Brukseli

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/De_Standaard_1918.jpg/800px-De_Standaard_1918.jpg

https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2018/12/01/35e2b5c8-f34a-11e8-afdc-2528cc3aa5b3.jpg?width=1152&format=jpg

https://corelio.be/bedrijfsinfo/geschiedenis/

https://www.standaard.be/cnt/dma10102005_006

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Standaard

https://www.cadeauretro.com/titre/STVOIR.htm

https://www.apache.be/nvdr/2011/10/31/cordemans-marcel

https://www.belgiumwwii.be/image/content/de-standaard-21-11-1932.jpg

https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2018/10/19/49dddb80-d2f6-11e8-ac5d-1aa06a410749.jpg?width=1152&format=jpg

https://www.odis.be/hercules/toonPers.php?taalcode=nl&id=2134

https://www.apache.be/nvdr/2011/10/31/bio-bostoen-lode

https://doorbraak.be/lode-bostoen-een-hoofdredacteur-uit-de-duizend/

https://web.archive.org/web/20070310220455/http://60gp.ovh.net/~novacivi/blog/archives/000064.html

https://www.apache.be/nvdr/2011/10/31/vandermeersch-peter

https://www.apache.be/nvdr/2011/10/31/verhoeven-karel

https://www.demorgen.be/tv-cultuur/sturtewagen-en-verhoeven-leiden-de-standaard~b98c9e7d/

https://www.twipemobile.com/tag/de-standaard/

https://www.standaard.be/

https://voxeurop.eu/pl/source/de-standaard-2/

Na początku XX wieku we Flandrii, północnej części Belgii, język francuski był obowiązkowy w administracji, wymiarze sprawiedliwości, wojsku i edukacji. Jednak ludność tej części kraju mówiła po flamandzku (odmiana języka niderlandzkiego). Na rzecz tej części belgijskiego społeczeństwa działał Ruch Flamandzki, zadaniem którego była obrona mieszkańców, ich kultury, języka i ogólnej edukacji. 2 maja 1914 roku, trzech działaczy tego ruchu:ogłosiło powstanie nowej flamandzkiej gazetyDo podpisania umowy doszło w Hotelu Wagner, w Antwerpii. Trzech głównych założycieli wsparło grono 151 udziałowców, którzy stworzyli wydawnictwo De Standaard NV.Prace ruszyłypełną parą, a premierę zapowiedziano na 25 listopada 1914 roku. Niestety. 25 lipca ogłoszono mobilizację. Trzy dni później wybuchła I Wojna Światowa, a 4 sierpnia Niemcy wkroczyli do Belgii. Premierę gazety trzeba było odłożyć na spokojniejsze czasy.Przez kolejne lata wojny w szeregach Ruchu Flamandzkiego nastąpił rozłam na dwie frakcje. Pierwsza bardzo radykalna (wojsko, współpracownicy wojskowej administracji niemieckiej), a druga umiarkowana, współpracująca z belgijskim parlamentem. Do drugiej grupy należeli Alfons Van de Perre i Frans Van Cauwelaert. Po wojnie, w 1918 roku, panowie powrócili do pomysłu wydawania gazety. Niespełna miesiąc po kapitulacji Niemiec, 4 grudnia ukazał się w nakładzie 4000 sztuk, pierwszy numerVan de Perre wziął na siebie zarządzanie finansami, Van Cauwelaert prowadzenia redakcji, a Hendrix został szefem całego wydawnictwa. Głównym hasłem dziennika było:(Flamandowie mówią w twoim języku) a jego podtytuł głosił:(gazeta codzienna o interesach politycznych, społecznych i gospodarczych).Pierwszy numer drukowany był w dużym formacie (broadsheet), miał dwie strony, 6 kolumn i kosztował 10 centów a zredagowali go, oprócz trzech założycieli, jeszczesekretarz Van de Perre`aredaktordziennikarzi sekretarz redakcji ksiądzPierwszy artykuł redakcyjny, który zaczynał się słowami: Tylko kilka słów tytułem wstępu, bo mamy brać się do pracy napisał Frans Van Cauwelaert. Autor, w imieniu redakcji, złożył też deklarację: Nie zostawimy nic niedokończonego, aby w krótkim czasie De Standaard stał się jednym z najważniejszych organów prasy belgijskiej.W pierwszym numerze, obok tekstu Van Cauwelaerta znalazły się też:Choć gazeta powołana do życia została w Antwerpii to jej pierwsza redakcja była w Brukseli, na ulicy Greepstraat 43. W niespełna rok przybyło jej współpracowników, więc od 1919 roku przeniosła się do większego pomieszczenia przy ulicy Jacqmainlaan, a kilka numerów dalej, w lipcu, otwarto własną drukarnię. Od 1920 roku zaczęto drukować gazetę na własnych prasach.De Standaard szybko znalazł swoich zwolenników i jego nakład zaczął rosnąć. Van Cauwelaert prowadził redakcję nie tylko pod kątem działalności Ruchu Flamandzkiego, ale też w duchu silnego katolicyzmu, co spowodowało pojawienie się na pierwszej stronie, przy nagłówku, akronimu w kształcie krzyża. 27 września 1919 roku, po prawej stronie nagłówka,zamiast hasła Flamandowie mówią w twoim języku pojawiły się litery AVV-VVK, które były skrótem od słów:(Wszystko dla Flandrii, Flandria dla Chrystusa). Krzyż - akronim drukowany był przez osiem dekad, aż do września 1999, a jego pomysłodawcą był Marcel Cordemans, sekretarz redakcji.Van Cauwelaert, mimo że zarządzał redakcją, był w niej na dobieg.Na stałe mieszkał w Antwerpii i tam prowadził, do spółki z bratem, kancelarię adwokacką. Tam też, w 1921 roku został radnym, a następnie burmistrzem. Zrezygnował z prowadzenia gazety oddając ją w ręce, jak mówiono: pierwszego “prawdziwego” redaktora naczelnego Marcela Cordemansa.Ostatnim posunięciem Van Cauwelaerta było otwarcie biura De Standaard w Antwerpii (1921). Tamtejsza wersja gazety otrzymała tytuł De Handelsbode,ale szybko przemianowana została na De Morgenpost.Cordemans przez lata był sekretarzem i asystentem Alfonsa van de Perre, który przez pierwsze lata działalności dziennika był jego głównym akcjonariuszem. Z zawodu był lekarzem, w życiu politykiem a z zamiłowania dziennikarzem. Teksty jego pióra nieraz pojawiały się na łamach De Standaard. Napisał ich 210. Zmarł 4 sierpnia 1925 roku. Po jego śmierci dział finansowy wydawnictwa przejął biznesmen i politykMarcel Cordemans był asystentem de Perre ale był również sekretarzem redakcji. Objął tę funkcję po księdzu Janie Gheysens, który odszedł w kilka miesięcy po premierze dziennika. Był odpowiedzialny za wiadomości zagraniczne.Niestety, choć grono redaktorów było małe, konflikty w nim były duże. Panowie nie mogli się porozumieć w sprawach hierarchii, podziału zadań i dawanych obietnicach. Choć Van Cauwelaert zrezygnował z funkcji redaktora naczelnego, to nadal miał wpływ na to co się pisze i drukuje, a Cordemans ściśle stosował się do tych zaleceń. Konflikt narastał, a swoje apogeum osiągnął kiedy w redakcji pojawił się główny przeciwnik Van Cauwelaerta, Gustaaf SaapSpięcia w redakcji nie miały wpływu na poczytność gazety. Czytelnicy byli spragnieni wiadomości nie tylko tych z regionu ale i ze świata. Współpracę z dziennikiem podejmowali pisarze belgijscy i holenderscy, co wpływało na formę tekstów i ich treść. Pojawiła się też sekcja rozrywki a w niej rysunki choć pierwsze grafiki to reklamy, jak ta z 5 stycznia 1923 roku (ciasto firmy Verkade). W 1922 roku nakład osiągnął 12000 egzemplarzy.Kiedy w 1927 roku Saap przejął całe wydawnictwo atmosfera w redakcji De Standaard była tak napięta, że Marcel Cordemans postanowił odejść.W 1929 roku na głównym fotelu De Standaard zasiadł jego dziennikarzBoon, choć był protegowanym Saapa, miał więcej wspólnego z Van Cauwelaertem, pod okiem którego nabierał szlifów dziennikarskich. Próbował pogodzić poglądy i zapędy obu polityków, dbając o neutralność gazety. Wraz z Saapem opowiadał się za współpracą między radykalnymi i umiarkowanymi pro-flamandzkimi zwolennikami oraz „koncentracją” sił flamandzkich ponad liniami partyjnymi, co często doprowadzało do konfliktów z rządzącą partią katolicką. Z drugiej strony był zwolennikiem:A że do niego należała sekcja polityki zagranicznej, te tematy gościły często na łamach dziennika.Przez dekadę lat 30 XX wieku zbudował Boon profesjonalną, 20 osobową redakcję, co pozwoliło dziennikowi wypłynąć na szerokie wody i stać się przodującą gazetą w kraju. Boon zmienił też wizerunek De Standaard. Pojawiły się zdjęcia, podział na sekcje, nowa czcionka i układ stron. Oprócz polityki i ekonomii swoje kolumny miała belgijska kultura i sztuka, o której w latach trzydziestych bardzo się rozpisywano. Do szczególnych dat należał kwiecień 1935 roku, kiedy to Bruksela gościła Wystawę Światową.Redaktor naczelny wiele miejsca poświęcał emancypacji i udoskonalaniu flamandzkiego stylu życia w ramach belgijskiej konstytucji.Podarował też czytelnikom kącik literacki, którego gwiazdą był pisarz Marix Gijsen.Nakład w 1932 roku wynosił 25 tysięcy egzemplarzy. Jednak, tak jak cały świat, Belgowie żyli tym, co dzieje się w Niemczech, a Boon na ten stan rzeczy ukuł termin brązowy bolszewizm.Jan Boon prowadził redakcję De Standaard 10 lat. W sierpniu 1939 roku został powołany na dyrektora generalnego flamandzkich rozgłośni Narodowego Instytutu Radia (NIR). Redakcję De Standaard, z nakładem 35 tysięcy sztuk, oddał w ręce, zamiłowanego folklorysty i pioniera naukowej praktyki folkloru niderlandzkojęzycznej Belgii.Peeters objął stanowisko redaktora naczelnego tymczasowo i miał nadzieję na dłuższy pobyt w głównym gabinecie, ale niestety... Wszystko zmieniło się we wrześniu 1939 roku. Wybuchła II wojna światowa. 10 maja 1940 roku wojska niemieckie wtargnęły na belgijską ziemię, a 28 maja Belgia skapitulowała.Na polecenie Niemców 16 maja wydawnictwo De Standaard NV zamknęło swoją drukarnię. Okupant nie chciał miejscowej prasy, ale po kilku miesiącach zmuszono dziennikarzy do pracy. Peetersa zastąpił Alfons Martens szwagier byłego redaktora dziennika Filipa de Pillecyna a nowa, niemiecka gazeta nazywała się Het Algemeen Nieuws zaś flamandzki De Standaard zamilkł na długich 7 lat.Po wyzwoleniu Belgii, we wrześniu 1944 roku, wydawnictwo De Standaard NV i jego pracownicy zostali oskarżeni o kolaborację z Niemcami i nałożono na nich sekwestrację, czyli według belgijskiego kodeksu, zakaz publikacji. Natychmiast zleciało się stado sępów, chcące przejąć firmę.Dwóch flamandzkich przedsiębiorców Leon Bekaert i Tony Herbert, o których mówiono lichwiarze, doszło do porozumienia z właścicielami, rodziną Saap. Przejęli drukarnie, biurowce i tytuły wydawnictwa. Pojawił się wtedy na rynku medialnym Brukseli dziennik De Nieuwe Standaard, a wydawnictwo przyjęło nazwę De Gids NV, którego szefem został Camille Van Deyck.Na redaktora naczelnego powołano dziennikarkę Betsy Hollants, a stroną finansową zajął się Léon Bekaert. Redakcję zasiliło grono znakomitych dziennikarzy, a mimo to dziennik był mocno atakowany, głównie przez flamandzkich nacjonalistów. Zarzucano redakcji letni sposób relacjonowania powojennych represji. Flamandowie uważali nowy stan rzeczy za przykrywkę w atakach na ich niezależność, zwłaszcza, że wielu działaczy Ruchu Flamandzkiego trafiło do więzienia. Podejście gazety do wyroków i ich egzekwowania spotkało się z oburzeniem. Chcieli powrotu przedwojennego De Standaard. W tych poczynaniach obrońców dawnego dziennika wspierał, zięć Gustavusa Saapa i to on doprowadził do tego, że Bekaert i Herbert wycofali swoje udziały w firmie a rząd zniósł zakaz publikacji.Po 7 latach,12 kwietnia 1947 roku De Nieuwe Standaard stał się najpierw De Nieuwe Gids,a 1 maja na ulicach Brukseli pojawił się ponownie De Standaard, ze swoim znakiem rozpoznawczym AVV-VVK i redaktorem naczelnym Albertem de Smaele. Dziennik od razu przyjął kurs klasycznegoflamandzkiego katolicyzmu.Smaele wytyczył jasny program gazety:Aby zrealizować swoje zamierzenia i plany, będąc sam prawnikiem, zbudował silną, profesjonalną i różnorodną redakcję. Ci, którzy w niej zasiedli jako dziennikarze byli też znawcami w różnych dziedzinach:Albert de Smaele nie zniszczył wszystkiego co zamierzchłe. Wiele kolumn, tematów czy układów pozostało. Do takich punktów należała seria komiksów(1945) autorstwa, która kontynuowana była przez lata i stała się najpopularniejszą i najdłużej emitowaną serią nie tylko we Flandrii czy całej Belgii, ale we wszystkich krajach Beneluxu. Jej kontynuatorami w kolejnych latach byli tacy graficy tacy jak: Paul Geerts, Marc Verhaegen czy duet Luc Morjaeu i Peter Van Gucht.Zadanie przywrócenia dobrego imienia gazecie i wydawnictwu udało się. Smaele udowodnił czytelnikom, że oni i ich problemy są najważniejsze. Nie bał się konfrontacji i sporów. Stworzył forum dyskusyjne, gdzie każdy mógł przedstawić swoje poglądy i zdanie.Zaczęto szeroko omawiać sprawy kobiet i życie w belgijskich klasztorach, co nie zawsze spotykało się z pozytywnym oddźwiękiem wśród kleru, a było ewenementem w prasie belgijskiej. Dla miłośników literatury powstał specjalny dodatek, tygodnik(12 kwietnia 1952), a dla kinomanów kącik filmowy.Smaele był również wydawcą, który prowadził bardzo agresywną politykę przejęć różnych tytułów i drukarni. I jeśli z dziennikiem mu się powiodło, to na polu biznesowym poniósł klęskę i w 1976 roku doprowadził do bankructwa firmy.Ale zanim do tego doszło. W 1960 roku, chcąc zająć się wyłącznie wydawnictwem, oddał stery De Standaard w ręce dwóch redaktorów:, który bardziej był znany pod pseudonimem. Pierwszy otrzymał stanowisko „dyrektora redakcji” a drugi "kierownika działu wewnętrznego".Troch zajmował się polityką zagraniczną. Odpowiadał za ten dział i w De Nieuwe Standaard i w De Standaard. Pisał również felietony. Jego złośliwy język nieraz był źródłem problemów własnych i redakcji. Opowiadał się też otwarcie za współpracą komunistycznych i zachodnich rządów, co również nie było mile widzianym poglądem.Ruys był wcześniej redaktorem parlamentarnym. Pracę w dzienniku rozpoczął w 1947 roku. Osiem lat później awansował na szefa działu spraw wewnętrznych. Ze swoją postawą i poglądami stał się twarzą de Standaard. Zajadle bronił żądań flamandzkiej społeczności, czego przykładem była obrona katolickiego uniwersytetu w Leuven o jego przynależność narodową.Obaj panowie działali zgodnie, co docenili czytelnicy. Nakład gazety w 1966 roku osiągnął stan 290 000 egzemplarzy. Kiedy pozycja De Standaard była stabilna, Albert de Smaele od 1970 roku rozpoczął wielkąpolitykę biznesu. Tak bardzo skupił się na komercyjnej stronie swojej działalności, że nie trafiały do niego żadne argumenty. Zaciągał kredyty i kupował nowe pozycje nie tylko medialne ale na przykład turystyczne, budował imperium. Do czasu.Rok 1973 przyniósł kryzys naftowy a w wydawnictwie załamanie rynku reklamowego. Zabrakło pieniędzy na spłatę pożyczek. De Standaard zaczął szybować w dół. W 1975 roku miejsce Trocha zająłi mimo że był wybitnym dziennikarzem i organizatorem, nic nie mógł pomóc. Nakład drastycznie spadał. We wtorek, 22 czerwca 1976 roku sąd w Brukseli ogłosił upadłość NV De Standaard.Nastał czas demonstracji, negocjacji i okupacji całej firmy. Nie wszyscy zgadzali się na zamknięcie wydawnictwa. Dziennikarze postanowili działać. Ogłosili zbiórkę, sami dołożyli i uzbierali ponad 11 milionów franków. Już 9 czerwca powołali organizację non-profit, która miała za zadanie bronić chrześcijańską i flamandzką pozycję, wolną ekonomię i pluralistyczną demokrację gazety oraz nie dopuścić do sprzedaży byle komu.Wydawnictwu z pomocą przyszła grupa kilku flamandzkich przedsiębiorców pod przywództwem armatora z Antwerpi. Już kilka dni po ogłoszeniu bankructwa, 26 czerwca 1976 roku założyli firmę(Flamandzkie Towarzystwo Wydawnicze) i przejęli trzy gazety dawnego wydawnictwa w tym De Standaard.Leysen został szefem komitetu wykonawczego, w którym zasiedli też ekonomista i polityk Robert Vandeputte jako przewodniczący, polityk i biznesmen André Vlerick, biznesmen Dominique Van Damme, po śmierci którego latem zastąpił inżynier Guido Verdeyen.Jednym z pierwszych ruchów komitetu były zmiany personalne w dzienniku. Gastela zastąpiłTo Bostoen, jako prawnik, opracował statut VUM i wszedł do jego zarządu. Dopilnował też aby gazeta nadal się ukazywała. W De Standaard pracował od 1962 roku najpierw jako dziennikarz działu zagranicznego, potem został kierownikiem działu krajowego. Zajmował się również sprawozdawczością ekonomiczno-finansową i polityką obronną.Jego zadaniem jako nowego szefa redakcji było: organizacja pracy, rekrutacje, polityka personalna, bieżące zarządzanie gazetą i bycie na miejscu, w przeciwieństwie do Manu Ruysa, który zachował swoje stanowisko i odpowiadał za linię polityczną gazety.Przez kolejne cztery lata duet redaktorów pod okiem komitetu VUM:Do 1980 roku spłacono wszystkie długi, a już w 1979 roku biura i drukarnię przeniesiono na obrzeża Brukseli, do Groot Bijgaarden. Firma ponownie przynosiła zyski. Pozwoliło to w 1984 roku zautomatyzować redakcję. Pojawiły się komputery a nakład osiągnął 70 000 sztuk.Kiedy w 1989 roku Ruys przeszedł na emeryturę, Bostoen został jedynym redaktorem naczelnym ale zadania, które mu narzucono, przytłoczyły go. Był dziennikarzem i chciał pisać, bronić spraw redakcji po swojemu. Jego współpracownik, dziennikarzwspomina tamte chwile tak:Został zmuszony przez kierownictwo VUM do przyjęcia roli, która nie należała do niego. Aby nieco zapanować nad rozrastającą się redakcją, musiał stosować sztuczki z książek o zarządzaniu, czego najwyraźniej sam nie popierał.Mark Deweerdt dodaje:Rosnąca presja kierownictwa komercyjnego, aby opanować politykę redakcyjną, była trudna dla Lode, który chciał nadal bronić autonomii redakcji zębami i pazurami.Nieugięte stanowiska obu stron doprowadziły do poważnego konfliktu i Lode Bostoen opuścił redakcję w 1991 roku. Wtedy powołano kolejny duet redaktorów naczelnych:, ale już dwa lata później zrezygnowano z podziału tego stanowiska i w głównym fotelu usiadłLata 90 XX wieku to rozkwit dziennika De Standaard. O tej dekadzie mówi się, że to okres wielkiej twórczości dziennikarskiej.Choć De Standaard nabrał świeżości, to dopiero w 1999 roku, kiedyprzejął stery redakcyjne, zlikwidowano resztki pozostałości po starych czasach.30 września po raz ostatni pojawił się krzyż - akronim AVV-VVK, co wywołało konflikt pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami gazety nawet w samej redakcji. Dla Vandermeerscha i wielu czytelników był to znak zerwania związku z Ruchem Flamandzkim i z Chrześcijańską Demokracją. Ten krok spowodował odejście grupy katolickich dziennikarzy zna czele, która założyła własne pismo. Stanowisko głównych redaktorów było jasne: dziennik ma być neutralny pod każdym względem.Tego samego dnia Vandermeersch zlikwidował podtytuł o interesach społecznych, gospodarczych i politycznych i zmienił format. Dziennik stał się tabloidem, który uważa chrześcijaństwo za szlachetną filozofię życia wśród wielu innych, podobnie jak jego szef.Wśród nowości, w 2000 roku, pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, ukazał się pierwszy(Świąteczny Esej), zatytułowany Het Vlaams Blok in elk van ons,autorstwa Manu Claeys. Zapoczątkował on serię corocznych przemyśleń na nurtujące tematy. Ukazuje się w ostatnich dniach grudnia, ma czasami kilka odsłon a jego autorami są osoby z belgijskich świeczników; politycy, pisarze, artyści czy aktywiści.Przez pięć lat swojej kadencji Vandermeersch był pod obstrzałem za swoje poglądy. Dzięki temu gazeta zyskała jeszcze więcej odbiorców. Debaty, dyskusje i komentarze nabrały kolorów a listy od czytelników dopełniały tę formę wymiany zdań.17 czerwca 2004 roku ukazał się list otwarty Petera Vandermeerscha w sprawie nacjonalistycznej partii Vlaams Blok, w którym napisał między innymi:Jako De Standaard mamy pretensje do odgrywania roli w społeczeństwie flamandzkim. Chcemy, aby społeczeństwo było otwarte i tolerancyjne, demokratyczne i dostatnie. Naszym zadaniem jest relacjonowanie, analizowanie i komentowanie tego społeczeństwa. Naszym zadaniem jest również stworzenie forum dla intelektualnej debaty.Wśród wielu pochwał i nagród za teksty czy wygląd, De Standaard ma na koncie organizację konkursu i to nie byle jakiego. W 2003 roku po raz pierwszy czytelnicy wybraliczyli produkt roku. Pierwszym laureatem został aparat cyfrowy a rok później iPod. Jednak w 2008 roku wszystkie produkty zdeklasował Barack Obama. W ostatnim konkursie z 2021 roku królowała szczepionka na COVID-19W 2006 roku przypadało 30-lecie wydawnictwa Vlaamse Uitgeversmaatschappij VUM, które w międzyczasie rozrosło się. W tygodniu jubileuszowym, w czerwcu zarząd podjął decyzje o rozpoczęciu działalności z dniem 1 września 2006 roku jako firma CORELIO. Nazwa obowiązywała do 2013 roku, kiedy to Corelio połączyło siły z firmą Concentra i powstał MEDIAHUIS.Po powstaniu Corelio Vandermeersch został powołany na szefa całego wydawnictwa a jego miejsce w redakcji De Standaard zajął dziennikarz i felietonistaNowy redaktor naczelny miał już praktykę na tym stanowisku. Zastępował Vandermeerscha kiedy ten w połowie lat 90 wyjechał do Nowego Jorku.Do ważnych osiągnięć Sturtewagena na stanowisku głównego redaktora należą:1 września 2010 roku do Barta Sturtewagena na równorzędne stanowisko dołączyłktóry wcześniej był szefem dodatku weekendowego.Ten uzupełniający się tandem powinien jeszcze bardziej zdynamizować wiodącą pozycję De Standaard jako flamandzkiego medium wysokiej jakości -głosił komunikat prasowy zarządu Corelio.Współpraca przyniosła pozytywne efekty. Rok później nakład wynosił 108 828 egzemplarzy i rósł. Gazeta robiła się coraz bardziej nowoczesna, a na jej stronie internetowej przybywało sekcji, jak ta z opiniami czytelników. Pojawiło się także wydanie wieczorne. Od kwietnia 2012 roku, gazeta elektroniczna omawia wydarzenia minionego dnia.W tym samym roku doceniono pracę redaktorów działu naukowego. Otrzymali oni spektakularną nagrodę Zesde Vijs przyznawaną przez Study Circle for the Critical Evaluation of Pseudoscience and Paranormal (SKEPP) czyli Stowarzyszenie Badawcze ds. Krytycznej Oceny Pseudonauki i Zjawisk Paranormalnych za obiektywny sposób radzenia sobie z zjawiskami paranormalnymi i pseudonauką. Rok później firma Apple przyznała gazecie główną nagrodę Great Subscriptions App 2013. Dziennikarze i sam dziennik nagród mają na swoim koncie sporo.Kiedy w 2013 roku Corelio przekształciło się w Mediahuis, nastąpiło przeorganizowanie redakcji. Bart Sturtewagen został głównym redaktorem opiniotwórczym, odpowiedzialnym za debaty publiczne. O tego czasu do dziś stery redakcji samodzielnie dzierży Verhoeven.Nakład gazet drukowanych na całym świecie spada i De Standaard nie jest wyjątkiem. Mimo że społeczeństwo Flandrii ceni sobie słowo drukowane, koszty są wysokie: drogi papier, spora liczba personelu, spadek reklam i niewystarczająca rekompensata z subskrypcji stron cyfrowych. Dlatego też w 2020 roku przeprowadzono znaczące zmiany:Jak na 104-latka, De Standart trzyma się całkiem nieźle. Informuje, dyskutuje, doradza.. Grono profesjonalnych i doświadczonych w różnych strefach życia dziennikarzy codziennie dba o swoich czytelników i odbiorców internetowych. 32 500 subskrybentów korzysta z aplikacji mobilnych. Od 2016 roku działa teża takżeczyli wersja czytana na głos działająca na tabletach i smartfonach. Sekcja rozrywki to nie tylko codzienny humor rysunkowy ale też krzyżówki, zagadki, kryptogramy czy sudoku…Dla każdego coś ciekawego.