Barbara Walters. Królowa wywiadów niemożliwych z telewizji ABC

15.05.2023 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

Karierę w mediach zaczynała w 1951 roku od pisania reklam i produkowania programu dla dzieci. W latach 60. rozbiła szklany sufit. Jej wywiady na antenie telewizji NBC wyniosły ją na szczyt popularności. Tytuł niekwestionowanej królowej telewizji przyniosły jej jednak programy emitowane na antenie ABC. Oto historia Barbary Walters.

Barbara Walters podczas wywiadu z prezydentem USA Ronaldem Reaganem, 1981 (fot. White House Photographic Collection/domena publiczna/Wikimedia

Autorka reklam i najmłodsza producentka programu dla dzieci

Barbara wraca na szklany ekran i rozbija szklany sufit

Pierwszy taki talk show w historii telewizji

zmienił nazwę na Not for Women Only

poszerzył znacznie zakres tematów

zamienił ekspertów na ludzi z sąsiedztwa

Pionierka na wizji, rekordzistka w zarobkach

Barbara Walters Specials, czyli jak zrobić wywiad niemożliwy

20/20. Jaruzelski narzekał na karykatury

Kariera kosztem życia prywatnego. Rusza The View

pracującą matką (dziennikarka telewizyjna Meredith Vieira)

profesjonalistką po trzydziestce (prawniczka Star Jones)

młodą kobietą, która dopiero zaczyna (prezenterka telewizyjna Debbie Matenopoulo)

z kimś kto zrobi wszystko i powie prawie wszystko (aktorka komediowa Joy Behar)

A w idealnym świecie mogłabym dołączyć do grupy, kiedy tylko zechcę

Nagrody, doktoraty i... figura u Madame Tussaud

National Association of Television Program Executives (1975)

President’s Award by the Overseas Press Club (1988)

Television Arts and Sciences Hall of Fame (1990)

International Women’s Media Foundation (1991)

Courage in Journalism Award (1992)

Lucy Award (1998)

National Academy of Television Arts and Sciences (2000)

Gwiazda na Hollywood Walk of Fame (2007)

Disney Legends (2008)

Women in Film Crystal + Lucy Awards (2014)

Pożegnanie z widzami

Kalendarium Barbary Walters:

1929 , 25 września urodziła się Barbara Walters (sama twierdzi, że było to w 1931)

20 listopada - ostatni wywiad Barbary Walters (z Donaldem Trumpem) 2022, 30 grudnia - śmierć Barbary Walters

Według spisu ludności z 1930 roku państwo Dena i Louis Waters mieli w tym czasie 6 miesięczną córeczkę Barbarę, a zatem dziewczynka musiała urodzić się w 1929 roku. Wikipedia i inne źródła podają dokładną datę: 25 września 1929, jednak sama Barbara twierdziła, że było to w 1931 roku. Ale kto by się spierał o dwa lata.Kiedy pod koniec XIX wieku polski Żyd z Łodzi, Abraham Isaac Waremwasser, wyemigrował do Londynu, nie przypuszczał, że jego syn zrobi karierę w Ameryce, a wnuczka będzie znana na całym świecie. W 1898 (lub 1896) roku panu Warmwater, bo takie nazwisko przyjął, urodził się syn Louis, z którym jedenaście lat później wyemigrował do USA. Tu rodzina, rodzice i 7 dzieci, przyjęła nazwisko Walters.Louis swoją przygodę z show biznesem rozpoczął od organizacji spektakli wodewilowych, a potem był właścicielem ekskluzywnych klubów nocnych i producentem teatralnym. W 1920 roku poślubił Denę Saletsky (tak jak i on, miała polskie korzenie). Z tego związku urodziła się trójka dzieci: syn Burton, który zmarł w dzieciństwie oraz córki Jacqueline i Barbara.Ponieważ starsza córka była niepełnosprawna, matka przejęła całkowitą opiekę nad nią, a Barbara często towarzyszyła ojcu na próbach spektakli i w nocnych klubach. Nie przeszkadzało to jej w nauce, tyle tylko że często zmieniała szkoły, bo ojciec przeprowadzał się z Bostonu do Miami i do Nowego Jorku, zakładając nowe kluby. Finał edukacji Barbary, jako absolwentki filologii angielskiej na Sarah Lawrence College w Yonkers, przyniósł rok 1951.Po ukończeniu nauki podjęła pracę w stacji telewizyjnej NBC WNBT-TV (dziś WNBC) i małej agencji reklamowej. Pisała komunikaty prasowe i tworzyła reklamy, ale to jej nie wystarczało. W 1953 roku zrealizowała swój autorski pomysł na program dla dzieci. Została najmłodszą producentką. 15-minutowywyreżyserował Ronne Arledge.W tym samym czasie Barbara rozpoczęła współpracę z Igorem Cassini przy jego programach-wywiadach. Kiedy namolny hrabia Łojewski (prawdziwy status i nazwisko Cassiniego) nie rozumiał jej odmowy na swoje awanse, Barbara przeniosła się do niezależnej stacji telewizyjnej WPIX, gdzie współtworzyła scenariusze do programuByła autorką 6 odcinków.Niestety, program zdjęto z anteny pod koniec 1954 roku, ale już z początkiem nowego roku została scenarzystką telewizji CBS . Jednocześnie podjęła pracę w zespole public relations, gdzie kierowała działem telewizji i radia, a następnie została publicystką i dziennikarką w magazynie dla kobietJej pierwszy artykuł nosił tytuł(Jak rozmawiać praktycznie z każdym o praktycznie wszystkim) i odbił się szerokim echem a w 1970 roku zaowocował wydaną książką pod tym samym tytułem.Zmęczona celebrytami i gwiazdami postanowiła odpocząć od telewizyjnych kamer i poświęciła się dziennikarstwu i mężowi. 20 czerwca 1955 roku w hotelu Plaza w Nowym Jorku, Robert Henry Katz, były porucznik marynarki wojennej i dyrektor biznesowy oraz Barbara Walters powiedzieli sobie sakramentalne TAK. Małżeństwo przetrwało zaledwie dwa lata ale dziennikarstwo drukowane kwitło przez kolejne sześć. Sprawy społeczne i bolączki ówczesnej kobiety to podstawowe tematy, którymi zajmowała się Barbara.Po sześciu latach Walters wróciła do studia telewizyjnego. W stacji NBC dołączyła do ekipy programujako scenarzystka i reporterka. Przez pierwsze miesiące powierzano jej proste tematy i programy pogodowe, bo jak to bywało w tamtych czasach, telewizja należała do mężczyzn. Barbara postanowiła udowodnić, jak bardzo wszyscy się mylą i że kobieta też potrafi.W ciągu roku stała się samodzielną reporterką. Opracowała własny system rozmów na wizji, pisała scenariusze i redagowała przygotowane przez siebie relacje. Wypracowała swoisty styl i formę, które spodobały się i widzom i producentom.Piszę pytania na kartkach. Piszę wszystko, co przychodzi mi do głowy. Chodzę po okolicy i zaczepiam ludzi: O co byś zapytał, gdybyś mógł? O co byś zapytał? A potem gotuję je, gotuję i gotuję - wspominała w Akademii Telewizyjnej w 2000 roku.Do pierwszych relacji tamtych lat ambitnej reporterki, która rzuciła wyzwanie mężczyznom, należały reportaże: Dzień z życia zakonnicy i Udręki króliczka Playboya. Zwróciła na siebie uwagę do tego stopnia, że zaczęła pojawiać się przed kamerami jako pełnoprawna dziennikarka i komentatorka. Rozbiłam szklany sufit - wspominała po latach.To przyniosło profity i samodzielne wywiady. Pierwszą rozmówczynią była Rose Kennedy, w 1968 roku po zabójstwie jej syna Roberta a potem księżna Grace z Monako i prezydent Richard Nixon, któremu towarzyszyła w podróży do Chin i Iraku. Dekada lat 60 XX wieku przyniosła jej popularność, sławę i uznanie. Choć nie lubiła świata celebrytów (echa dzieciństwa), to sama stała się celebrytką.W 1971 roku zaproponowano jej poprowadzenie samodzielnie programu For Women Only, który był na antenie od 1968 roku a jego gospodarzem była Aline Saarinen. Barbara zgodziła się, ale pod warunkiem wprowadzenia zmian. Zgodę otrzymała i we wrześniu 1971 roku dawny program:Gospodyni Barbara posadziła widzów w studio przy stolikach i pozwoliła zadawać zaproszonym gościom pytania. które ludzie oglądający program w domu najbardziej chcieliby zadać. Był to jeden z pierwszych talk show z tak siedzącą widownią i z trudnymi, czasami intymnymi pytaniami.Zaproszone panie, jak Mamie Eisenhower, była pierwsza dama, Barbara Bush, przyszła pierwsza dama czy projektantka mody Mollie Parnis (Livingston) nieraz rumieniły się. Dobrze, że w tych latach telewizja kolorowa dopiero wchodziła do studia.Swój program Walters prowadziła do 1976 roku. W 1972 roku okrzyknięto go najbardziej prowokującym programem w całym porannym bloku (The New York Times) i nic dziwnego, bo jak tylko oglądalność spadała, wprowadzano temat dotyczący jakiegoś aspektu seksu. A o widza warto było walczyć, bo talk show cieszył się dużą popularnością i emitowany był przez inne stacje, docierając do ogromnej rzeszy odbiorców (80 miast) .Kiedy Barbara odnosiła sukcesy w Not for Women Only, to w The Today Show popadła w konflikt z Frankiem McGee, który zastąpił przed kamerami w 1971 roku Hugha Downsena. McGee wymógł na szefostwie NBC, że wywiady w studio będzie zawsze zaczynał on. Trzy pierwsze pytania. Walters może sobie rządzić w terenie.Więc Barbara wyszła ze studia. Tak rozmawiała z Henrym Kissingerem, Goldą Meir, sekretarzem stanu Deanem Ruskiem czy z szefem sztabu Nixona, Harrym Robbinsem Haldemanem. To wygnanie okazało się korzystne, wywiady nabrały elegancji i lekkości, bo rozmówcy na swoim terenie byli mniej spięci.Dopiero cztery lata później Walters osiągnęła swój cel. Po śmierci Franka McGee jego miejsce zajął Jim Hartz, a u jego boku zasiadła ona, pierwsza kobieta, oficjalny współgospodarz. W tym samym roku Walters otrzymała nagrodę Emmy za redagowanie i prowadzenie The Today Show oraz pensję 700.000 dolarów. Udowodniła, że kobieta może.Duet Walters-Hartz cieszył się sporą popularnością i sympatią widzów. To oni poinformowali Amerykanów o rezygnacji z funkcji prezydenta Richarda Nixona, końcu wojny w Wietnamie i relacjonowali obchody dwustulecia Ameryki. Jimowi nie przeszkadzało, że mówiono o nim partner Walters. Razem też odeszli z NBC w 1976 roku. Hartz do PBS (Public Broadcasting Service) a Barbara…Barbara Walters podpisała pięcioletni kontrakt ze stacją ABC wart 5 milionów dolarów. Stała się przez to najlepiej opłacaną prezenterką wiadomości wśród wszystkich osób wykonujących ten zawód. Mając 47 (lub 45) lat, drugi rozwód za sobą (Lee Guber, 1968-1976) i ośmioletnią córkę na wychowaniu, Barbara Waters rozpoczęła kolejny etap swojego dziennikarskiego życia. 4 października 1976 roku wystąpiła przed kamerami ABC jako pierwsza prezenterka stacji w programie informacyjnymStworzyła duet z Harrym Reasonerem, ale jak wsponinała po latach: Harry nie chciał partnera. To było bardzo bolesne. Zdecydowanie najgorszy rok w moim życiu. W sumie wytrzymali na wizji razem dwa lata. W tym czasie Barbara była komentatorką wiadomości specjalnych, takich jak inauguracje prezydenckie i organizatorką debaty prezydenckiej między Jimmym Carterem a Geraldem Fordem. Ale to, czym zachwyciła świat to wspólny wywiad z premierem Izraela Menachemem Beginem i prezydentem Egiptu Anwarem Sadatem w listopadzie 1977 roku. Polityczni wrogowie siedzieli razem przed kamerą.Za historyczny uważa się też wywiad z Fidelem Castro z 9 czerwca 1975 roku. Warto było się poświęcić. - wspominała po powrocie z Kuby - W tym długaśnym wywiadzie Castro zwierzył mi się ze swoich największych trosk i obaw. Mało jest przywódców, którzy poświęcają tyle czasu dziennikarzom i tak otwarcie z nimi rozmawiają. Jesteś głodna, Barbaro? – zapytał i z całą moją ekipą znalazłam się w kuchni, gdzie zrobił nam przepyszne kanapki z roztopionym serem. Miałam w życiu wiele kulinarnych przygód, ale żadna nie wytrzymuje porównania z Fidelem Castro przyrządzającym mi jedzenie o drugiej w nocy.Dwa miesiące po rozpoczęciu pracy w ABC Walters wprowadziła na antenę swój autorski programPlan polegał na stworzeniu mieszanki przywódców politycznych i hollywoodzkich celebrytów- wspominała autorka, którą przyjaciele ostrzegali - Te gwiazdy nigdy nie zgodzą się na wywiad…nie wpuszczą cię do swoich domów. Nigdy nie będą z tobą rozmawiać, kropka. Barbara udowodniła niedowiarkom jak bardzo się mylili.14 grudnia 1976 roku pierwszego wywiadu, w pierwszym programie udzieliły dziennikarce dwie pary: Jimmi i Rosalyn Carter, przyszła para prezydencka oraz Barbra Streisand i jej partner Jon Peters. W drugim programie, wyemitowanym 6 kwietnia 1977 roku, wystąpiły panie: Barbara Jordan, senator Teksasu (pierwszy Afroamerykanin od 1883 roku) i pierwsza kobieta, która przemawiała na Konwencji Demokratów (1976) oraz cesarzowa Farah Pahlavi oczywiście z partnerami.Barbara Walters Specials emitowany był nieprzerwanie do 2015 roku, kiedy to dziennikarka przeszła na zasłużoną emeryturę. Przez blisko cztery dekady rozmawiała z największymi nazwiskami Ameryki ale nie tylko. Obok wszystkich Pierwszych Dam były: księżniczka Karolina z Monako (1985), Sarah Ferguson (1989), Camila Parker-Bowles (2005) , Księżna Walii Kate (2010). Na jej pytania odpowiadali prezydenci Ronald Reagan, Barack Obama i Donald Trump, ale też pięściarz Muhammad Ali (1978), generał Tommy Franks (2003), Dalai Lama (2005) czy tenisista Andre Agassi (2006). Były gwiazdy kina i estrady, politycy i dziennikarze.W 1981 roku w ramach tego popularnego talk-show autorka wprowadziła odcinki specjalne, gdzie rozmawiała z laureatami najsłynniejszej filmowej nagrody. Prowadziła go przez kolejne 29 lat. Ale to nie wszystko. Od 1993 roku na bazie programu ukazywał się ranking(10 najbardziej fascynujących ludzi) Pierwszą z 10 w pierwszym roku była Hillary Clinton, ostatnią w 2015 roku olimpijka Caitlyn Jenner.Z końcem roku 1978 Barbara Walters rozstała się z Harrym Reasonerem i z ABC Evening News, a z początkiem 1979 roku dołączyła do zespołu magazynu informacyjnegoGospodarz programu Hugh Downs okazał zupełnie inne podejście do partnerki. Nic dziwnego, znali się jeszcze z NBC, z The Today Show. Od pierwszego programu widać było między nimi zgodność charakterów i sympatię a to zaowocowało zwyżką popularności i oglądalności.Za swoją pracę w 1983 roku otrzymali statuetkę Emmy w dziedzinie najlepszy gospodarz. Rok później Barbara została oficjalnym współgospodarzem programu. Sympatyczny duet pracował razem do 1999 roku, kiedy to Downs przeszedł na emeryturę. Walters kontynuowała prowadzenie programu jako jedyny gospodarz do 2004 roku choć na krótko współdzieliła studio z Johnem Millerem (2002-2003) .W latach 1979-2004 dla ABC i 20/20 Barbara Walters przeprowadziła wiele ciekawych i znaczących wywiadów. Henry Kissinger przedstawił wyniki wyborów prezydenckich w 1980 roku, generał Wojciech Jaruzelski utyskiwał, po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, na swoje karykatury w prasie amerykańskiej (1985), Muammar Kaddafi zasiadł przed swoim namiotem (27 stycznia 1989), a Władimir Putin zgodził się na pierwszy wywiad z amerykańskim dziennikarzem po ataku z 11 września 2001 roku (7 listopada 2001) .20/20 było programem wieczornym, a co za tym idzie o dużej oglądalności. Kultowy wywiad Walters z 4 marca 1999 roku z Moniką Lewinsky oglądało blisko 50 milionów telewidzów gdy średnia tygodniowa wynosiła około 10 milionów.Odnosząc sukcesy jako dziennikarka i twarz programów stacji, nie mogła pochwalić się szczęśliwym życiem prywatnym. W 1981 roku wyszła po raz trzeci za mąż (Merv Adelson, dyrektor Lorimar Television), ale małżeństwo przetrwało tylko trzy lata. Co prawda para pobrała się ponownie w 1986 roku, ale w 1992 roku definitywnie się rozstali.Będąc gospodarzem Barbara Walters Specials i prowadzącą 20/20, w 1997 roku dziennikarka wprowadziła na antenę ABC kolejny program swojego pomysłu. Tym razem był to poranny talk showw którym Barbara była współprowadzącą. Mówiła o nim: Zawsze chciałam zrobić program z kobietami z różnych pokoleń, środowisk i poglądów:Pięć kobiet (lub cztery) poruszało tak zwane gorące tematy: od polityki po problemy społeczne, popkulturę czy ekonomię, często z dużą dozą humoru. Były też wywiady i konkursy dla publiczności. Pierwszy program wyemitowano 11 sierpnia 1997 roku a jego gorącym tematem było cudzołóstwo i wywiad z Tomem Selleckiem. Z czasem wachlarz prowadzących poszerzył się do blisko 20 kobiet.Popularny talk show nadal jest produkowany, choć już bez Barbary, która oficjalnie pożegnała The View 15 maja 2014 roku. Zdążyła jednak odebrać za swój program dwa razy nagrodę Daytime Emmy; w 2003 roku w dziedzinie najlepszy talk-show i sześć lat później (2009) dla najlepszego prowadzącego. Tą drugą nagrodę otrzymała wspólnie ze swoimi współprowadzacymi: Joy Behar, Whoopi Goldberg, Elisabeth Hasselbeck i Sherri Shepherd.W 2000 roku Barbara Walters podpisała kolejny, pięcioletni kontrakt ze stacją ABC. Tym razem opiewał on na 12 milionów dolarów. Dziennikarka była najlepiej zarabiającą prezenterką wiadomości.Wkraczając w nowe stulecie, mając 71 (lub 69) lat Barbara Walters była pełna energii i pasji. Widząc, jak świetnie sobie radzą jej następczynie, miała poczucie spełnionej misji a świat docenił jej pracę i walkę o swoje miejsce w gąszczu dziennikarskiej dżungli. Oprócz 21 nominacji i kilku statuetek Emmy, przez 50 lat pracy zdobyła także takie nagrody i wyróżnienia jak:To tylko niektóre z wyróżnień jej pracy, bo ma także na swoim koncie doktoraty honoris causa Uniwersytetu Ben-Guriona w Jerozolimie, Uniwersytetu Hofstra, Marymount College, Uniwersytetu Stanowego Ohio, Sarah Lawrence College, Temple University i Wheaton College, figurę woskową w Muzeum Madame Tussaud a Brad Paisley skomponował o niej piosenkę. Była też bohaterką dowcipów o sobie jakoWszystko z sprawą Gildy Radner, która parodiowała Barbarę w programe Saturday Night Live. .Kiedy w 2004 roku żegnała się z widzami 20/20 nie zamierzała odpuszczać jeszcze ABC. Prowadziła przecież Barbara Walters Special i The View, a w 2008 roku na rynku ukazała się jej autobiografiaNa 612 stronach opisała Walters swoje wzloty i upadki, romanse i rozwody, miłość do niepełnosprawnej siostry i adoptowanej córki. O swojej książce mówiła: Nie chodzi o to, że chcę, żeby ludzie zobaczyli rany, ale niech zobaczą całą osobę, nie tylko ze względu na mnie, ale dlatego, że nikt z nas nie ma wszystkiego i że ważne jest, aby wiedzieć jak walczyć o siebie.Z początkiem 2010 roku Barbara podjęła współpracę z internetowym radiem Sirius XM. Cotygodniowa seria jej ekskluzywnych wywiadów ukazywała się pod wspólnym tytułemW maju tego samego roku dziennikarka zawiesiła działalność z powodów zdrowotnych. Przeszła operację na otwartym sercu, ale już 12 lipca stanęła gotowa do pracy na wszystkich frontach swojego dziennikarstwa, a od września powróciła na stałe tory.Jednak w 2013 roku zdecydowała się Barbara Walters na rozstanie ze swoją pasją, ze swoją pracą. Ogłosiła swoje odejście. Miała 84 (lub 82) lata i pięć dekad pracy dziennikarskiej za sobą. Ostatnie spotkanie z widzami miało miejsce 15 maja 2014 roku. W specjalnym wydaniu The View, które prowadziła Whoopi Goldberg pojawiły się prawie wszystkie współprowadzące i te dawne i te ówczesne a także Oprah Winfrey i Hillary Clinton. Wzruszona Barbara rozglądając się po zgromadzonych powiedziała: To jest moje dziedzictwo... to moje dziedzictwo. A potem dodała:Jak pożegnać się z czymś takim jak 50 lat w telewizji? Jaka jestem dumna, kiedy widzę wszystkie młode kobiety, które tworzą i relacjonują wiadomości. Jeśli zrobiłam cokolwiek, aby tak się stało, to jest to moja spuścizna. Z całego serca, wszystkim z którymi pracowałam, którzy mnie obserwowali i byli u mojego boku, mogę powiedzieć: „Dziękuję”.Barbara Walters przeszła na zasłużoną emeryturę mając za sobą tysiące spotkań i wywiadów. Wśród tych kultowych i historycznych były i te najbardziej wzruszające, jak ten z Patrickiem Swayze w 2009 roku czy niezręczny, którego potem żałowała, z Rickym Martinem w 2000 roku.Do swoich sukcesów zaliczyć może spotkanie z żelazną damą Margaret Thatcher, prezydentami: jeszcze Czechosłowacji Vaclavem Havlem i już Rosji Borysem Jelcynem. Jej gośćmi byli królowie, książęta i księżniczki a nawet skazańcy. Tak było 8 kwietnia 2015 roku, kiedy mimo emerytury, przeprowadziła wywiad dla 20/20 z nauczycielką Mary Kay Letourneau Fualaau, skazaną za seks z nieletnim uczniem. Rozmowa odbyła się w 10 rocznicę ślubu pary.Ostatni wywiad dziennikarki miał miejsce 20 listopada 2015 roku. Z Donaldem Trumpem i jego rodziną rozmawiała o kampanii wyborczej. Ostatni raz publicznie pojawiła się w 2016 roku.Rok później jej nazwisko ponownie znalazło się na pierwszych stronach gazet i padało w różnych programach, choć ona sama już nie pokazała się. Wszystko za sprawą afery Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne. Z jedną jego ofiar (Corey Feldman) Walters przeprowadzała wywiad w 2013 roku i oskarżyła go o szkodzenie całej branży. Cztery lata później, kiedy prawda ujrzała światło dzienne, uznano ten wywiad za skandal, żądając od dziennikarki publicznych przeprosin. Ale Barbara Waters milczała nie tylko w tej kwestii. Zamilkła na forach, mediach społecznościowych i różnego rodzaju ściankach.30 grudnia 2022 roku królowa ABC zamilkła na zawsze. Zmarła w swoim domu na Manhattanie w wieku 93, a może 91 lat. Zostawiła po sobie wiele wspaniałych programów, wywiadów, wspomnień, przygotowanych do życia dziennikarskiego następców a głównie następczyń, a swoim bliskim majątek wart 170 milionów dolarów. Jej rzeczniczka, Cindy Berger, powiedziała: Żyła bez żalu. Była pionierką nie tylko dla dziennikarek, ale dla wszystkich kobiet.Po jej śmierci stacja ABC, 1 stycznia 2023 roku, nadała program, a 3 stycznia wyemitowano specjalne wydanie The View, w którym Meredith Vieira, Star Jones, Debbie Matenopoulos i Joy Behar oddały hołd zmarłej przyjaciółce, producentce i współprowadzącej.„Musisz robić to, co kochasz. Bez tego nie odniesiesz sukcesu. Niektórzy mierzą sukces sławą, inni pieniędzmi. Są pewne rzeczy, które możesz zrobić, aby dopomóc swojemu szczęściu - być pierwszym w biurze, ostatnim, który wyjdzie, iść na wielkie bitwy zamiast małych potyczek. Pamiętaj, że ludzie, z którymi pracujesz, zasługują na szacunek. Ważne jest, aby odrobić pracę domową, ważne jest, jak wyglądasz, choć to za mało, a do tego trzeba mieć w sobie to coś nieokreślonego, co sprawia, że ludzie cię kochają” –