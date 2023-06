12.06.2023 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Prawie dwie trzecie polskich internautów regularnie słucha podcastów, a trzech na dziesięciu - przynajmniej raz w tygodniu. Z tą formą treści kontakt miało już 85 procent użytkowników internetu. To wyniki najnowszej edycji raportu Studia PLAC i Wprost. Porównujemy je z danymi sprzed roku.

źródło: Podcasty 2023. Raport Studio PLAC i Wprost

18-24 lata: 64%

25-34 lata: 73%

35-44 lata: 63%

45-54 lata: 59%

55 lat i więcej: 57%

informacja, news: 36% (+2pp)

(+2pp) rozmowy ze znanymi ludźmi: 35% (+4pp)

(+4pp) zdrowie i styl życia: 34% (-1pp)

(-1pp) edukacja: 31% (brak kategorii rok temu)

(brak kategorii rok temu) kultura: 21% (+3pp)

(+3pp) kryminał: 20% (+1pp)

(+1pp) komedia: 20% (bez zmian)

(bez zmian) sport: 17% (-1pp)

(-1pp) finanse osobiste: 16% (+2pp)

(+2pp) biznes: 13% (+1pp)

Podcasty są równie popularne wśród kobiet i mężczyzn.. To nieznaczny spadek w porównaniu z wynikami ubiegłorocznej edycji badania , kiedy regularne słuchanie podcastówMniej było też deklaracji słuchania podcastów co najmniej raz w tygodniu. W tegorocznej edycji wynik to. Rok wcześniej. Podcastów nadal słuchają głównie młodsi internauci. Najwięcej entuzjastów mają w grupie wiekowej od 25 do 34 lat.Jak podają autorzy raportu, najchętniej słuchamy podcastów w domu. Ten sposób konsumowania treści dostarczanych przez internetowych twórców. Wartość ta wzrasta wraz z wiekiem respondentów. Na słuchanie podcastów użytkownicy najczęściej poświęcają od 10 do 30 minut – taką długość wskazała niemal połowa (48 proc.) respondentów.Źródłem, z którego użytkownicy korzystają najchętniej przy słuchaniu swoich ulubionych audycji, jest serwis. Z tego powodu coraz więcej twórców decyduje się nagrywać swoje treści również w formie wideo. Innym popularnym źródłem są konkretne, a dopiero za nimi znajduje się serwis streamingowyJeśli chodzi o ulubioną tematykę, to zdecydowanych liderów jest czterech: informacja, wywiady, zdrowie i edukacja. Każdy z tych tematów może pochwalić się wynikiem przekraczającym 30%. Kolejne pozycje w tematycznym TOP10 uzyskują wyraźnie niższe poziomy zainteresowania.Z wniosków, jakie płyną z najnowszej edycji badania Podcasty 2023 warto wspomnieć również te, związane z potencjałem marketingowym. Aż 85% ankietowanych deklaruje, że nie przeszkadza im w odbiorze fakt sponsorowania odcinka przez firmy i marki. Co więcej, 23% badanych słucha podcastów przygotowywanych przez firmy i instytucje. Z kolei 8% uczestników badania decyduje się finansowo wspierać twórców swoich ulubionych audycji.Cały raport pobrać można tutaj:Badanie zostało przeprowadzone na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna w dniach 1 – 3 kwietnia 2023 r. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa użytkowników Internetu N=1089 osób od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji użytkowników Internetu dla płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI