Kim są użytkownicy ChatGPT? Analiza PSMM, Gemius i PBI

19.06.2023 Rynek medialny

PSMM

ChatGPT w mediach

Liczba publikacji w mediach tradycyjnych i źródłach social media (grudzień 2022 – kwiecień 2023)

Źródło PSMM Monitoring & More

Top 10 najbardziej aktywnych źródeł w kontekście ChatGPT (grudzień 2022 – kwiecień 2023)

Źródło: PSMM Monitoring & More

Kim są użytkownicy ChatGPT?

Źródło: Mediapanel (grudzień 2022- kwiecień 2023)

Serwis OpenAI.com – realni użytkownicy z Polski

Płeć vs Affinity Index i średni czas spędzony w serwisie w ujęciu miesięcznym

Źródło: Mediapanel (grudzień 2022- kwiecień 2023)

Nowe narzędzie = nowy obszar edukacji i biznesu

PSMM Monitoring & More, Gemius oraz Polskie Badania Internetu opublikowały raport na ten temat na podstawie materiałów i danych zebranych od 27 grudnia 2022 do 30 kwietnia 2023 roku.ChatGPT to aplikacja webowa udostępniona przez firmę OpenAI, która bazuje na sztucznej inteligencji. Można z niej korzystać bezpłatnie na stronie firmy, openai.com, po rejestracji. Głównym celem ChatGPT jest odpowiadanie na pytania zadane przez użytkowników, udzielanie informacji czy pomoc w rozwiązywaniu problemów (np. tworzenie treści, generowanie pomysłów, programowanie i pomoc techniczna).Powstanie narzędzia wpłynęło także na wzrost popularności sztucznej inteligencji, ale i Open AI. Natężenie publikacji w tym kontekście można zauważyć od 27 grudnia 2022.W analizowanym okrasie pojawiło się prawie 84 tys. publikacji w mediach tradycyjnych, głównie w portalach internetowych oraz ponad 12 tys. wpisów w mediach społecznościowych, z czego prawie 7,3 tys. postów na Twitterze.– W mediach najczęściej dyskutowano nie tylko o możliwościach ChatGPT, ale również o potencjalnych zagrożeniach wynikających zarówno z użytkowania aplikacji, jak i intensywnego rozwoju sztucznej inteligencji – tłumaczy Weronika Podgórska, ekspertka PSMM Monitoring & More. Jak dodaje: – W publikacjach odnoszono się do nadmiernego zaufania w kwestii poprawności uzyskanych odpowiedzi, a także obaw przed wyeliminowaniem przez ChatGPT niektórych zawodów.Najwięcej materiałów na temat ChatGPTw analizowanym okresie opublikowały źródła: cyberfeed.pl (222), spidersweb.pl (190) i antyweb.pl.Na bazie wyników Mediapanelu, standardu pomiaru widowni internetowej współtworzonego przez firmy Gemius i Polskie Badania Internetu, przeanalizowano wejścia polskich internautów na stronę firmy OpenAi.com jako miejsca dostępu do ChatGPT. Ostatnie dni grudnia 2022 roku przyciągnęły łącznie 155 tys. użytkowników. W styczniu ich liczba dochodziła już do 1 mln, w lutym do 2 mln, a w kwietniu – blisko 3 mln.W przypadku ChatGPT właśnie obserwujemy zjawisko, które nazywa się szumem medialnym, a także jego przełożenie na zainteresowanie produktem – szum medialny w polskich mediach napędza ruch z Polski w serwisie producenta – komentuje Anna Miotk, dyrektor ds. komunikacji w Polskich Badaniach Internetu. To mechanizm, który wykorzystują prowadzący działania public relations – zwiększona liczba publikacji w mediach ma przyczynić się do lepszych wyników biznesowych. Oczywiście, nie zawsze szum medialny ma skalę szumu wokół ChatGPT, ale jeśli media systematycznie piszą o jakimś produkcie, to to działa, dodaje Miotk.Podzieliliśmy użytkowników serwisu openai.com w kwietniu br. na dwie grupy wiekowe: 7-39 lat oraz 40-75 lat. W pierwszej z tych grup wskaźnik Affinity Index, świadczący o zainteresowaniu serwisem, osiągnął wartość (100) dla kobiet co oznacza, że udział kobiet w tym wieku w strukturze użytkowników serwisu jest identyczny jak w populacji internautów. Z kolei dla mężczyzn w wieku 7-39 lat wskaźnik wyniósł już 173 co oznacza silną nadreprezentację takich osób w strukturze użytkowników. Jednak to młodsze kobiety spędzały więcej czasu w serwisie – średnio 44 minuty i 22 sekundy, podczas gdy młodsi mężczyźni – 29 minut 45 sekund.Premiera narzędzia ChatGPT zainicjowała wysyp wzmianek o szkoleniach, warsztatach, wykładach i kursach z obsługi chatbota. Były to także informacje o webinarach, podczas których prezentowany jest sposób działania czatu oraz jego zastosowania w poszczególnych branżach. Wiele osób błyskawicznie spostrzegło w tym szansę na rozwój biznesu.Pełen raport: https://psmm.pl/wp-content/uploads/2023/05/chatgpt-w-mediach-raport-medialny.pdf