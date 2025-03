Kto czyta prasę? Badania wiarygodności, zasięgów i skuteczności

10.03.2025 Rynek medialny

Sylwia Markowska, Polskie Badania Czytelnictwa

Prasa dla klientów reklamowych jest dobrym nośnikiem do budowania zaufania, sławy i popularności marki. Według światowych, badań jest jednym z mediów o najwyższym zwrocie z reklamy. Z danych, zebranych przez Polskie Badania Czytelnictwa wynika, że prasa ma również wyjątkowo wysokie wskaźniki zauważalności reklamy, bo czytanie wymaga pełnej koncentracji na treści.

ilustracja: DALL-E

Według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów prasa jest najbardziej opiniotwórczym medium dekady. Prasa drukowana i cyfrowa od wielu lat wyprzedza telewizję, radio i inne internetowe serwisy informacyjne pod względem cytowalności i kształtowania opinii. W zeszłym roku podsumowano że prasa jest na pierwszym miejscu już od dekady, rok w rok i za całe dziesięć lat razem.

Prasa znalazła się wśród mediów o najwyższej zyskowności z reklamy. W badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii na 10 rodzajach mediów, dla 141 marek w 14 kategoriach produktowych prasa znalazła się na pierwszym miejscu wśród mediów najwyższym w zwrocie z reklamy w 13 tygodni po opublikowaniu reklamy i na drugim w zwrocie długoterminowym, po 24 miesiącach od opublikowania reklamy.

W badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii na 10 rodzajach mediów, dla 141 marek w 14 kategoriach produktowych prasa znalazła się na pierwszym miejscu wśród mediów najwyższym w zwrocie z reklamy w 13 tygodni po opublikowaniu reklamy i na drugim w zwrocie długoterminowym, po 24 miesiącach od opublikowania reklamy. Prasa znalazła się na wysokiej pozycji w badaniu brand fitness polskiego oddziału Group M . W badaniach podkreślano, że prasa jest świetnym nośnikiem do budowania zaufania do marki, sławy i popularności. W rankingu postrzegania losów marki i kampanii zajęła zaszczytne drugie miejsce, za telewizją a przed influencerami, reklamą zewnętrzną, kinem, portalami, mediami społecznościowymi i radiem.

Prasa z wysokimi wskaźnikami uwagi: reklamy w prasie mają 91% zauważalności, statystycznie jeden czytelnik ma 10 kontaktów z reklamą w jednym egzemplarzu prasy. Są to jedne z najwyższych wskaźników wśród wszystkich mediów.

Affinity index i zasięg prasy

Wydania drukowane czyta 44% osób w badanej populacji

a prasę w postaciach cyfrowych 69%.

Obcowanie z papierem to intelektualna wartość

Największy atut: wiarygodność

Jakościowe treści

Prasa jest najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce. Dla czytelników jest to źródło inspiracji, wiedzy o świecie, praktycznych porad, nowatorskich, wartościowych i kreatywnych treści, tematów do przemyśleń i rozmów, pogłębiania wiedzy zawodowej i rozwoju. Obcowanie z prasą czytelnicy uważają za intelektualna wartość.Wydawcy prasy oraz Polskie Badania Czytelnictwa podsumowali wspólnie rok 2024 i trendy na 2025 rok w prasie. W zeszłym roku w badaniach wielu niezależnych instytucji podkreślono wyróżniające się cechy prasy i jej wysoką skuteczność:Tak wiele wyróżnień i wysokich notowań w rankingach dla prasy w zeszłym roku jest odzwierciedleniem potrzeb współczesnego świata marketingu: w świecie bardzo wielu impulsów, jednoczesnej konsumpcji wielu mediów, rosnącej ilości fake newsów liczy się przekaz wiarygodny i taki na którym zatrzyma się na dłużej uwaga odbiorcy.Prasa ma nie tylko wysokie wskaźniki jakościowe ale i zasięg.82% osób w Polsce populacji 15-75 lat; czyli możemy powiedzieć, żePrasa ma zasięg w różnych formach.Porównując zasięgi zwrócić uwagę na to, że po wydania drukowane, e-wydania i subskrypcje cyfrowe sięgają czytelnicy, którzy płacą za dostęp do treści. Wydają oni rocznie na zakup prasy ponad miliard złotych.. W serwisach internetowych tytułów prasowych treści są dostępne w większości marek za darmo.Prasa jest często postrzegana przez pryzmat grup celowych opartych na zainteresowaniach i w tych grupach zarówno affinity index prasy jak i zasięg prasy jest bardzo wysoki. Tak efektywne targetowanie do grupy osób zainteresowanych konkretnym tematem naprawdę trudno znaleźć w innych mediach.Jednocześnie prasa umożliwia dotarcie do szerokich grup celowych kobiecych i męskich mających swoją specyfikę wynikającą z etapu życia, zwyczajów czytelniczych i zwyczajów konsumenckich. Na początku dorosłego życia prasa inspiruje czytelników, dostarcza wiedzy o świecie, jest elementem wytchnienia i estetycznych doznań. Młodzi czytelnicy cenią lekturę jako wartościową formę spędzania czasu.Te potrzeby utrzymują się też w dalszych etapach życia jednak gdy czytelnicy zakładają rodziny czy zyskują coraz poważniejsze funkcje w pracy prasa jest źródłem aktualnych, wiarygodnych i praktycznych informacji, porad z różnych zakresów życia, tematów do przemyśleń, rozmów, pogłębiania wiedzy zawodowej i rozwoju. Dojrzali czytelnicy dodatkowo w prasie poszukują wartościowych, nowatorskich i kreatywnych treści, pogłębionych artykułów, inspiracji do zmian czy po prostu rozrywki. Obcowanie z papierem i uważną lekturę traktują jako intelektualną wartość, pozwalającą na wyrobienie sobie własnego punktu widzenia.W redakcjach prasowych zatrudniani są profesjonalni dziennikarze, którzy przechodzą przeszkolenie, zapoznają się z prawem prasowym, wiedzą na czym polega odpowiedzialność za słowo a ich teksty podlegają często wieloetapowej adjustacji. Treści nie ograniczają się do wiadomości – oferują analizy, komentarze i reportaże, pomagające zrozumieć złożone zagadnienia i rozwijać krytyczne myślenie, zwykle prezentujące więcej niż jedną perspektywę.Publikowane informacje są opatrzone podpisami a ich autorzy oraz wydawcy mają świadomość tego, że mogą ponieść odpowiedzialność karną bądź cywilną za swoje publikacje. Informacje są weryfikowane. Podobnie, jak publikowane zdjęcia, które są tworzone przez fotoreporterów a nie generowane prze AI. W świecie pełnym dezinformacji, kolportowanych fake newsów wartość otrzymywania rzetelnych informacji jest nie do przecenienia. Dobór najważniejszych i najciekawszych informacji spośród setek czy tysięcy, którymi jesteśmy każdego dnia atakowani. Prasa to worzenie swoistej hierarchii informacji i budowanie kompletnego obrazu świata.Prasa jest medium wysokoangażującym. Czytelnik płaci za egzemplarz swojego ulubionego pisma, by następnie, zgodnie z ekonomią behawioralną, konsumować treści z zainteresowaniem, uważnie, kompleksowo. Czytanie w druku jest doświadczeniem wielozmysłowowym, wymagającym skupienia i sprzyjającym refleksji. Gdy dołożymy do tego niezaprzeczalny fakt, że reklamy stanowią integralną część prasy, budząc – zamiast irytacji – zaciekawienie.Wydawcy publikują treści w wydaniach papierowych i cyfrowych (e-wydaniach, subskrypcjach cyfrowych), na stronach www marek prasowych czy w mediach społecznościowych. Czytanie w druku doceniane jest za możliwość spokojnego zapoznania się z wysokiej jakości treściami.Czytelnicy cenią spokój i prywatność towarzyszącą czytaniu, możliwość zatrzymania się na najbardziej wartościowych fragmentach treści i odłożenie ich na później. Czytanie na ekranie umożliwia szybkie zapoznanie się z treściami w przerwach od innych aktywności. Zdaniem czytelników prasy wydania drukowane i internetowe uzupełniają się.