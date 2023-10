23.10.2023 Prawo w mediach

Pandora Gate. Największa afera na polskim YouTube

PSMM

Sylwester Wardęga wstrząsnął polskim YouTubem. Wszystko za sprawą publikacji filmu będącego wynikiem śledztwa w sprawie niewłaściwych zachowań internetowych twórców wobec niepełnoletnich. Film bije rekordy popularności. Jak podaje PSMM Monitoring & More w zaledwie 3 dni na temat akcji pojawiło się 76 552 publikacji, z czego 2 874 w mediach tradycyjnych i 73 678 w mediach społecznościowych.

źródło: Pandora Gate w mediach, PSMM Monitoring and More



W swojej publikacji pt. ‚‚Mroczna Tajemnica Stuu i youtuberów: Pandora Gate (Boxdel, Dubiel, Fagata)” Sylwester Wardęga ujawnił materiały, w których wskazuje, że gro najbardziej znanych polskich youtuberów dopuściło się skandalicznych zachowań wobec niepełnoletnich dziewczyn. Najwięcej zarzutów skierował wobec Stuarta ‚‚Stuu” Burtona. Jednak w proceder zamieszani są także inni, w tym: Michał Baron „Boxdel”, Marcin Dubiel czy Michał Gała.



Film wstrząsnął opinią publiczną. W trakcie transmisji na żywo komentarz Wardęgi oglądało ponad 400 tys. widzów. Po publikacji materiału media tradycyjne i społecznościowe zawrzały od wzmianek i artykułów na ten temat. Jak wynika z danych dostarczonych przez PSMM Monitoring & More, w zaledwie trzy dni pojawiło się:



76 552 publikacji,

z czego 2 874 w mediach tradycyjnych,

73 678 w mediach społecznościowych,

o łącznym dotarciu 153 173 249

szacunkowym AVE 22 059 196 zł.

Medium, którego użytkownicy wykazali się największą aktywnością był:



YouTube (32 898 publikacji),

X, dawny Twitter (17 905)

Tiktok (16 347).

Duża część opublikowanych informacji dotyczyła bezpośrednio oskarżonych osób. Na temat Stuarta ‚‚Stuu” Burtona pojawiło się:



70 969 wzmianek

o dotarciu 114 311 041

AVE 12 372 123 zł.

W przypadku pozostałych twórców liczby te są równie wysokie. Nazwisko Marcina Dubiela pojawiło się w:



44 214 publikacjach

o dotarciu 64 997 852

AVE: 9 195 910 zł

a Michała Barona „Boxdela” w:



73 197 publikacjach

o dotarciu 90 105 233

AVE 8 501 536 zł.

Najmniej wzmianek dotyczyło Michała Gały:



5 570 publikacji

o dotarciu 7 962 409

AVE 629 766 zł.

