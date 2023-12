Radio DAB+. Czym jest cyfrowe nadawanie sygnału radiowego

4.12.2023 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Technologia nadawania cyfrowego sygnału radiowego, w porównaniu z tradycyjnym radiem analogowym. zapewnia wyższą jakość dźwięku, lepszą odporność na zakłócenia i więcej dodatkowych funkcjonalności podczas transmisji. Jednak nie jest pozbawiona wad i budzi wątpliwości nadawców.

Plusy i zalety DAB+

tekst towarzyszący do dźwięku

napisy

informacje o pogodzie

informacje o ruchu drogowym

aktualności

Wady i minusy

94% nowych samochodów w Europie posiada wbudowane cyfrowe radio DAB+

a w Polsce ten odsetek wynosi 92%

Czy DAB+ to przyszłość radia?

Polskie Radio Program 1

Polskie Radio Program 2

Polskie Radio Program 3

Polskie Radio 24

Czwórka Polskie Radio

Polskie Radio Chopin

Polskie Radio Dzieciom

Polskie Radio Kierowców

Radio Poland

Radio Bezpieczna Podróż,

Radio Open.fm,

Radio Profeto,

Radio Muzo.fm,

Trendy Radio,

Wasze Radio FM,

Radio Leliwa,

Mega Radio,

Disco Radio,

Radio Nuta,

Radio Kolor,

Radio Express,

Radio Fiat

Radio Jasna Góra.

Najnowsza generacja technologii Digital Audio Broadcasting, czyli DAB+, wykorzystuje cyfrowe kodowanie dźwięku do przesyłania sygnału radiowego. W przeciwieństwie do radia analogowego, które wykorzystuje modulację amplitudową (AM) lub modulację częstotliwości (FM), DAB+ wykorzystuje modulację częstotliwości numeryczną (DFM). DFM umożliwia przesyłanie większej ilości danych za pomocą tej samej ilości pasma przepustowości, co zapewnia wyższą jakość dźwięku i lepszą odporność na zakłócenia.Wyższa. DAB+ oferuje wyższą jakość dźwięku niż radio analogowe. DAB+ może przesyłać dźwięk w rozdzielczościach do 24 bitów/96 kHz, co zapewnia dźwięk o czystości i szczegółowości, która jest niedostępna w przypadku radia analogowego.Lepsza. DAB+ jest bardziej odporny na zakłócenia niż radio analogowe. Oznacza to, że dźwięk będzie czystszy i bardziej słyszalny w miejscach, gdzie występuje zakłócenie sygnału.Więcej. DAB+ umożliwia nadawcom oferowanie dodatkowych usług, takich jak:. Aby słuchać radia DAB+, potrzebujesz odbiornika DAB+. Odbiorniki DAB+ są dostępne w sprzedaży, ale mogą być droższe niż odbiorniki radiowe analogowe.. DAB+ jest nadal w fazie wdrażania w wielu krajach, w tym w Polsce. Nie wszystkie stacje radiowe oferują jeszcze DAB+, a zasięg DAB+ może być ograniczony. Co prawda, jak podaje Krajowa Rada Radiofonii i telewizji:jednak w Polsce próżno szukać wielkiego entuzjazmu wśród praktyków i głównych graczy radiowego rynku. Duzi, komercyjni nadawcy podchodzą do tematu sceptycznie. Nadawcy RMF, Radia Zet czy Radia ESKA nie chcą rezygnować z nadawania FM i przechodzić na DAB+.- Jest to system stary, nieefektywny, niedający słuchaczowi dodatkowych korzyści i bardzo drogi. Przy 12 stacjach na jednym multipleksie jakość sygnału jest porównywalna z FM, a wielu ekspertów twierdzi jednak, że będzie zwyczajnie gorsza - mówił już pod koniec 2021 roku portalowi Wirtualnemedia.pl Maciej Brzozowski, dyrektor PR Grupy RMF. - W DAB+ faktycznie brak jest szumów, ale tylko dlatego, że tam, gdzie sygnał na FM jest lekko zaszumiony i wciąż możliwy do odbioru, sygnału cyfrowego po prostu nie ma.Z badania TePanel wynikało wówczas, że cyfrowy odbiornik, przystosowany do odbioru sygnału DAB+ w domu ma tylko 5% Polaków. Badanie RadioTrack z początku 2023 roku pokazywało, że liczba słuchaczy radia w standardzie DAB+ wynosi w Polsce... 44 tysięcy dziennie.DAB+ to technologia z dużym potencjałem, która może zmienić sposób, w jaki słuchamy radia. To, czy stanie się powszechnym standardem radiowym, będzie miało wpływ na przyszłość radia, jako medium.W Polsce pierwsze testy technologii Digital Audio Broadcasting prowadzone były już w 1996 roku. DAB+ pojawił się na naszym rynku w 2009 roku. Wdrażanie nowego standardu nadawania następowało jednak powoli. Do tego stopnia, że na kilka lat zostało całkowicie wstrzymane.Obecnie w Polsce w standardzie DAB+ nadają głównie anteny Polskiego Radia. Obsługuje je multiplekx MUX-R3:W styczniu i lutym 2022 uruchomiono emisję pierwszych 7 lokalnych multipleksów radiowych. Multipleksy te obejmują swoim zasięgiem miasta takie jak: Tarnów, Rzeszów, Toruń, Częstochowa, Warszawa i Poznań. W konkursie na koncesje na prowadzenie lokalnych multipleksów radiowych zwyciężyło 7 stacji:W lipcu 2021 roku ogłoszono operatorów lokalnych multipleksów radiowych. Spółka DABCOM została operatorem multipleksów w Częstochowie, Katowicach, Poznaniu, Tarnowie i Warszawie. Spółka PSN Infrastruktura została operatorem multipleksów w Rzeszowie i Toruniu.Multipleks w Tarnowie został uruchomiony jako pierwszy, 11 stycznia 2022 roku. Następnie, 18 stycznia, uruchomiono multipleksy w Rzeszowie i Toruniu. W Częstochowie emisja ruszyła 25 stycznia, w Warszawie i Poznaniu - 1 lutego. Ostatni, śląski multipleks, został uruchomiony 8 lutego.Poprawa dostępności odbiorników DAB+ i rozszerzenie zasięgu DAB+ to główne wyzwania, przed jakimi stoi dziś ta nowa technologia. Jeśli to się uda, to DAB+, przyszłość radia jawi się w zupełnie nowych barwach.