Brushing scam. Czym jest oszustwo na darmową paczkę

Brushing Scam to technika cyberprzestępców, wykorzystująca kanały offline. Polega na wysłaniu ci niespodziewanej, darmowej paczki. Co zrobić, gdy taką otrzymasz? Czy niesie to za sobą niebezpieczeństwo i czy musisz ją zwrócić? Podpowiadają eksperci z zespołu Bitdefender.pl.

Jak działają oszustwa związane z brushing scam?

W pierwszej kolejności wyszukują informacje umożliwiające identyfikację potencjalnych odbiorców, takie jak nazwiska i adresy. Oszuści mogą znaleźć te informacje w internecie, odwiedzając witrynę brokera danych lub za pomocą nikczemnych sposobów, takich jak przeglądanie baz danych o wyciekach w ciemnej sieci.

Uzbrojeni w te informacje oszuści mogą następnie otworzyć konta w swoim sklepie internetowym lub na rynku i kupić własne towary, co w zamian daje im „zweryfikowane” konto sprzedawcy.

Towary są następnie wysyłane do domu niczego niepodejrzewającej osoby.

Następnie oszuści piszą w Twoim imieniu fałszywą recenzję, która na dłuższą metę pomaga im zwiększyć sprzedaż towarów niskiej jakości.

Przykład oszustwa związanego z brushing scam

Otrzymujesz towar, którego nie zamówiłeś.

Opakowanie przypomina legalną markę detaliczną, ale nie zawiera prawidłowego adresu zwrotnego ani danych kontaktowych.

Twoje imię i nazwisko pojawia się w recenzjach produktów, których nie kupiłeś.

Zachowaj darmowy prezent lub paczkę.

Pozbądź się jej. Jeżeli otworzyłeś opakowanie i nie chcesz go zatrzymać, możesz je wyrzucić. Pamiętaj jednak o potencjalnych szkodach, które mogą z tego wyniknąć. Jeśli otrzymasz paczkę z nasionami egzotycznych roślin z Chin, to nie wyrzucaj ich, gdzie popadnie, tylko w bezpieczny sposób je zniszcz.

Zwróć przesyłkę do nadawcy, jeśli paczka jest oznaczona adresem zwrotnym.

Co warto zrobić, gdy otrzymasz niechcianą paczkę?

Nigdy nie płać za niechciane towary.

Powiadom platformę e-commerce – jeśli niechciany towar dotrze za pośrednictwem Amazon, eBay lub innych sprzedawców zewnętrznych.

Złóż raport o oszustwie i poproś firmę o sprawdzenie i usunięcie wszelkich fałszywych recenzji, które mogły zostać wystawione na Twoje nazwisko.

Powiadom władze lokalne, jeśli paczka zawiera podejrzaną zawartość.

Monitoruj konta internetowe i finansowe pod kątem podejrzanych działań.

Robiąc zakupy online, łatwo stracić kontrolę nad wszystkimi produktami, ale czasami niechciane pudełka lub towary, które widzisz pod drzwiami, nie zostały do Ciebie wysłane przez pomyłkę. Są one częścią perfidnego planu zwanego brushing scamem.Oszust wykorzystujący brushing scam znajduje w internecie Twoje dane osobowe (nazwisko oraz adres) i wysyła Ci darmowe towary, których nie zamówiłeś. Dlaczego? Tacy oszuści mogą zakładać konta na różnych platformach internetowych i publikować fałszywe recenzje w Twoim imieniu, aby nieuczciwie podnieść oceny sprzedawcy lub rynku internetowego i w ten sposób zwiększyć sprzedaż produktów, które są jawnym scamem.Należy również pamiętać, że działania te stanowią zwykle część większego oszustwa, a wysyłanie takich niechcianych towarów jest nielegalne w wielu krajach, w tym w USA.Sklepy internetowe i sprzedawcy mogą czerpać ogromne zyski z pozytywnych recenzji klientów. Fakt ten wykorzystują także nieuczciwe osoby próbujące sprzedawać tanie produkty i podróbki.Oszuści mogą powtarzać ten proces w nieskończoność, zmuszając ofiary do nieświadomego udziału w ich nielegalnej działalności.Na początku tego roku stacja ABC7 Chicago poinformowała o oszustwie dotyczącym brushing scam, którego celem był jeden z jej pracowników. Według serwisu informacyjnego jeden z pracowników otrzymał czerwone pudełko zawierające coś, co wyglądało na luksusową biżuterię od Cartiera. Pierścionek, do którego dołączono również certyfikat autentyczności, nigdy nie został zamówiony przez obdarowaną osobę. Zespół dochodzeniowy ABC7 szybko odkrył, że pracownica nie była jedyną osobą, która znalazła pod swoim domem takie luksusowe towary. Doniesienia o tajemniczych dostawach pierścieni Cartiera znaleziono także na platformach mediów społecznościowych.- Może to być na przykład podrobiony szalik Burberry wysłany do Ciebie; strzeż się każdego projektanta, który pojawi się na twoim progu - powiedział Todd Kossow, dyrektor biura FTC Midwest Region w Chicago. - Nikt nigdy nie wyśle ci za darmo gadżetów znanych projektantów, a fałszywy pierścionek jest częścią tak zwanego oszustwa związanego z brushing scam.Czy możesz zatrzymać niechcianą paczkę? Odpowiedź brzmi TAK, ale masz wiele opcji.Zespół Bitdefneder zaleca także, aby nigdy nie dzwonić do sprzedawcy, jeśli uda Ci się znaleźć numer telefonu powiązany z adresem sprzedawcy, ponieważ oszuści mogą próbować wydobyć od Ciebie dalsze poufne informacje.Kto nie lubi gratisów lub prezentów? Rzeczywistość jest taka, że jeśli otrzymasz takie paczki, Twoje dane osobowe, tożsamość i bezpieczeństwo mogą zostać zagrożone. O czym warto pamiętać, gdy otrzymasz niechcianą paczkę?- Jeśli otrzymasz darmową paczkę z podejrzaną zawartością, to znak, iż twoje dane mogły wyciec do sieci. Pamiętaj, że skoro oszuści mają twoje dane osobowe i adres, to mogą mieć także twój adres e-mail oraz hasła - przestrzegaz firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender. - Dlatego w takiej sytuacji warto, jak najszybciej zmienić wszystkie hasła, a także zadbać o zabezpieczenie antywirusowe, którym obejmiesz wszystkie urządzenia, z których korzystasz.