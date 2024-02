Ramówka telewizyjna. Jak stacje TV planują polowanie na widza

29.01.2024 Warsztat reportera

Z punktu widzenia teorii komunikacji społecznej, ramówka telewizyjna stanowi element systemu medialnego. Jest jednym z narzędzi, za pomocą których nadawcy telewizyjni kształtują odbiór rzeczywistości przez widzów. Może być analizowana z różnych perspektyw: marketingu, socjologii a nawet psychologii.

Programy informacyjne: wiadomości, programy publicystyczne, reportaże

wiadomości, programy publicystyczne, reportaże Programy rozrywkowe: seriale, filmy, programy rozrywkowe, programy sportowe

seriale, filmy, programy rozrywkowe, programy sportowe Programy edukacyjne: programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, programy popularnonaukowe

programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, programy popularnonaukowe Programy dokumentalne: filmy dokumentalne, reportaże

filmy dokumentalne, reportaże Programy religijne: msze święte, programy religijne

Ramówka to wyzwanie. Kto i na jakiej podstawie ją układa?

Preferencje widzów: stacje telewizyjne starają się dostosować ramówkę do preferencji widzów. Analizują dane oglądalności, aby dowiedzieć się, jakie programy są popularne wśród różnych grup odbiorców.

Strategia biznesowa stacji: stacje telewizyjne muszą również wziąć pod uwagę swoją strategię biznesową. Muszą zapewnić sobie odpowiednią oglądalność, aby generować przychody z reklam.

Dostępność programów: stacje telewizyjne muszą również wziąć pod uwagę dostępność programów. Mogą emitować tylko programy, które posiadają prawa do emisji.

Ramówka sezonowa. W Polsce dwa razy w roku

Ogłoszenie ramówki na wiosnę

Zazwyczaj ma miejsce w lutym lub marcu. Wiosna to tradycyjnie początek nowego sezonu telewizyjnego. Czas, kiedy ludzie są bardziej skłonni do zmian, takich jak zmiana nawyków czy przyzwyczajeń. To sprawia, że są bardziej skłonni do spróbowania nowych programów telewizyjnych.

Zazwyczaj ma miejsce w lutym lub marcu. Wiosna to tradycyjnie początek nowego sezonu telewizyjnego. Czas, kiedy ludzie są bardziej skłonni do zmian, takich jak zmiana nawyków czy przyzwyczajeń. To sprawia, że są bardziej skłonni do spróbowania nowych programów telewizyjnych. Ogłoszenie ramówki na jesień

Ogłoszenie ramówki na jesień zazwyczaj odbywa się we wrześniu lub październiku. Ponieważ jesienią i zimą spędzamy więcej czasu w domu, to dobry moment na przedstawienie nowych propozycji: jesteśmy w tym okresie roku bardziej skłonni do oglądania telewizji.

Dodanie nowych programów, które nie zostały uwzględnione w ogłoszeniu ramówki na wiosnę lub jesień.

Usunięcie programów, które nie cieszą się popularnością wśród widzów.

Przeniesienie programów do innych godzin emisji.

Zmiana dni emisji programów.

