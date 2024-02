26.02.2024 Rynek medialny

Influencerzy zarabiają za dużo. Raport No Fluff Jobs

KrzysztoF

Zdaniem prawie 70 proc. Polaków influencerzy zarabiają za dużo, a u 54 proc. budzą najmniejszą sympatię ze wszystkich zawodów. Równie niskim poważaniem wśród ankietowanych przez No Fluff Jobs cieszą się tylko politycy. Za mało zarabiają natomiast pielęgniarki oraz… rolnicy.

ilustracja:bing.com/create



Najnowszy raport No Fluff Jobs "Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?" pokazuje, że najmniejszym poważaniem darzymy polityków i influencerów.



Aż 86% badanych uważa, że politycy zarabiają za dużo,

69% twierdzi to samo o influencerach.

Wśród zawodów o niskim znaczeniu społecznym prym wiodą influencerzy (61% wskazań)

i politycy (39%).

Zawody o wysokim znaczeniu, ale niskich płacach

Z drugiej strony, Polacy doceniają znaczenie zawodów medycznych i rolniczych.



Lekarze (80%),

pielęgniarki (75%)

i nauczyciele (54%)

to profesje o największym, zdaniem badanych, wpływie na społeczeństwo. Jednocześnie, to właśnie te grupy zawodowe są, według Polaków, niedostatecznie wynagradzane.



65% badanych uważa, że pielęgniarki i pielęgniarze zarabiają za mało,

59% twierdzi to samo o rolnikach,

a 54% o nauczycielach.

Sympatia i postrzeganie płci w zawodach

Najwięcej sympatii budzą profesje medyczne i rolnicze. Zawód pielęgniarski budzi pozytywne skojarzenia u 71% badanych, a lekarski u 66%. Równie wysoko oceniani są rolnicy (63%). Najmniej sympatii budzą politycy (70%) i influencerzy (54%).



Interesujące są również wnioski dotyczące postrzegania płci w różnych zawodach. Aż 88% badanych uważa zawód lekarski za neutralny płciowo, podczas gdy według danych GUS, niemal 60% lekarzy to kobiety. Podobnie wygląda sytuacja z profesją nauczycielską, którą 67% badanych postrzega jako neutralną płciowo, a kobiety stanowią w niej ponad 80% zatrudnionych. Za bardziej męski zawód najwięcej osób uznało rolnictwo (52%), a następnie pracę w policji (46%) i programowanie (39%).



Raport No Fluff Jobs "Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?" powstał na podstawie badania DIY wykonanego na platformie Omnisurv by IQS w dniach 12–14 stycznia 2024 roku (CAWI). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 pracujących, aktywnych zawodowo Polek oraz Polaków w wieku 18-64 lat. Pełny raport dostępny jest na stronie:

