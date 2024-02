Jak zorganizować kulinarną sesję zdjęciową? [PORADNIK]

26.02.2024 Fotografia prasowa

Kaja Pomiankiewicz, Agencja kreatywna Od kuchni

Specyfika branży produkcyjnej, a także marketingu foodowego bywa niekiedy zaskakująca. Twórcy planują wielkanocne zdjęcia jeszcze w momencie, gdy my zatopieni jesteśmy w szampańskiej zabawie sylwestrowej. Jak przygotować się na 2024 rok i kiedy spodziewać się rabatów? Przedstawiamy porady ekspertów!

Rezerwacja studia – z jakim wyprzedzeniem?

Kiedy warto spodziewać się promocji?

Wielkanoc i Boże Narodzenie to zdecydowanie momenty, na które producenci żywności, właściciele sklepów, restauratorzy oraz influencerzy kulinarni muszą być absolutnie przygotowani z dużym wyprzedzeniem. Sesje zdjęciowe i produkcje wideo na te okazje zaczną się na wiele tygodni przed tymi świętami.- Jeśli chodzi o wielkanocne realizacje, to szacujemy, że koniec stycznia i luty będą zdecydowanie zajęte wynajmami studia pod te sesje – komentuje, właścicielka Studia Od kuchni i Studia Co Nieco. - Od października do listopada również warto przygotować się na to, że studia produkcyjne będą wypełnione po brzegi i znalezienie wolnego terminu może nieraz graniczyć z cudem.Jednak twórcy smakowitego contentu żyją nie tylko świętami. Okres poprzedzający wakacje to również gorący (nomen omen) czas przygotowywania letnich ofert czy kampanii, które wymagają profesjonalnych zdjęć. Przedstawiciele Studia Od kuchni i Co Nieco przewidują zwiększone zainteresowanie realizacjami jeszcze przed majówką. Podobnym sezonem ma być także nadejście jesieni – dyniowe i grzybowe smaki z pewnością zagoszczą w kuchniach producentów reklam z końcem lata.Złota zasada przy rezerwacji studia kulinarnego czy fotograficzno-filmowego mówi jedno – im wcześniej tym lepiej. Warto nawet z większym wyprzedzeniem dokonać wstępnej rezerwacji, by później ją potwierdzić lub odwołać. Daje to większe pole manewru przy dogrywaniu pozostałych osób, które wspólnie pracują nad daną realizacją – np. operator, food stylista, fotograf, scenograf, charakteryzator itp.Niestety wstępnie rezerwacje zwykle trwają maksymalnie trzy dni, a w okresie zwiększonych zapytań, wynajmujący studia często skracają nawet i ten czas do minimum. Zabookowany termin daje poczucie spokoju i kontroli nad projektem, co jest niezwykle ważne przy pracy na planie. By mieć gwarancję miejsca, warto zainteresować się terminem wynajmu studia nawet z miesięcznym wyprzedzeniem.Promocje wielkanocnych gadżetów kuchennych, walentynkowych zestawów na romantyczną kolację we dwoje czy jesiennych dodatków kuchennych już dawno za nami, ponieważ czerwone tabliczki SALE pojawiają się na krótko po tych świętach czy sezonach.W kwestiach produkcyjnych sytuacja wygląda nieco inaczej. Choć nie wszystkie studia kulinarne czy fotograficzno-filmowe oferują zniżki, to warto śledzić ich oferty i ogłoszenia, ponieważ niekiedy można skorzystać z atrakcyjnej promocji na wynajem przestrzeni czy dodatkowych propsów. Takich zniżek z pewnością warto oczekiwać w sezonach mniejszego zainteresowania studiami, które przypadają na okresy poprzedzające peaki. Jeśli zimowe, świąteczne kampanie realizowane są głównie w listopadzie, to warto śledzić profile wybranych studiów produkcyjnych już we wrześniu. Wysokość zniżek może sięgnąć nawet 20%, co przy dużych i kosztownych realizacjach będzie znaczącym odciążeniem finansowym.Stali klienci studia dodatkowo często mogą liczyć na rabaty, co sprawia, że chętnie do nas wracają. Wieloletnie współprace zawsze obfitują lepszymi warunkami, także warto zadbać o relacje z minionych realizacji, z których byliśmy zadowoleni – dodaje Magda Malutko.Kalendarze na 2024 rok już powoli zaczynają wypełniać się rezerwacjami. Na pocieszenie dla spóźnialskich warto dodać, że choć kampanie zawsze warto planować z wyprzedzeniem, to czasem działania ad hoc okazują się strzałami w 10! Przedstawiciele Studia Co Nieco są zdania, że zdjęcia na ostatnią chwilę często wychodzą wyśmienicie, ponieważ determinacja ekipy sięga wtedy absolutnego zenitu.źródło: Newseria Lifestyle