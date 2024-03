Cyberatak na firmowy smartfon. Jak się przed nim ochronić?

4.03.2024 Prawo w mediach

KrzysztoF

Urządzenia mobilne z dostępem do internetu są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Kluczem do ochrony wrażliwych danych biznesowych są świadomość pracowników, rozwiązania sprzętowe i odpowiednie oprogramowanie. Poniższy mini-przewodnik to pigułka wiedzy, jak zaopiekować każdy z tych obszarów.

ilustracja: bing.com/create

Najczęstsze cyberzagrożenia

Phishing i farming: podszywanie się pod zaufane źródło w celu wyłudzenia poufnych informacji.

podszywanie się pod zaufane źródło w celu wyłudzenia poufnych informacji. Malware: złośliwe oprogramowanie, wirusy, konie trojańskie, które umożliwiają włamanie do urządzenia.

złośliwe oprogramowanie, wirusy, konie trojańskie, które umożliwiają włamanie do urządzenia. Ransomware: oprogramowanie blokujące dostęp do systemu i żądające okupu za jego odblokowanie.

oprogramowanie blokujące dostęp do systemu i żądające okupu za jego odblokowanie. Man in the middle: podsłuchiwanie i modyfikowanie ruchu sieciowego w niezabezpieczonych sieciach Wi-Fi.

podsłuchiwanie i modyfikowanie ruchu sieciowego w niezabezpieczonych sieciach Wi-Fi. Juice jacking: wykradanie danych ze smartfonów za pomocą fałszywych ładowarek w miejscach publicznych.

REKLAMA



Zabezpieczenia sprzętowe i oprogramowanie

Według raportu Cyfrowej Polski „Cyberbezpieczeństwo urządzeń końcowych po 2022 roku” liczba ataków na infrastrukturę sektora publicznego wzrosła o 500%, a 58% organizacji odnotowało naruszenia bezpieczeństwa. W 2024 roku przewiduje się dalszy wzrost ataków, oszustw i wyłudzeń, często wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Szczególnie narażeni są użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Android, którzy stanowią 72% rynku.Do najczęstszych cyberzagrożeń na urządzeniach mobilnych należą:– W kontekście cyberzagrożeń wycelowanych w użytkowników mobilnego sprzętu firmowego warto wyczulić pracowników, żeby trzymali się podstawowych zasad. Po pierwsze, pobieranie aplikacji wyłącznie z renomowanych sklepów. W przypadku Androida jest to Google Play. Po drugie, unikanie podejrzanych linków przychodzących nawet od znajomych osób. Po trzecie, skrupulatne sprawdzanie adresów nadawców e-mail – wylicza, KNOX Focus Sales Specialist w KOMSA Poland. – Przestępcy potrafią być tu bardzo kreatywni. Przykładem może być mail phishingowy wysłany z domeny .corn. Podkreślam, corn, a nie com, choć na pierwszy rzut oka wyglądają one identycznie. Po czwarte, korzystanie z menadżerów haseł i używanie silnych, unikalnych haseł do każdego serwisu. Te najpopularniejsze w Polsce to wciąż „123456”. Po piąte, stosowanie uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Od tego warto zacząć w wymiarze indywidualnym.Oprócz dobrych praktyk, firmy powinny stosować rozwiązania sprzętowe i programowe do ochrony urządzeń mobilnych. Renomowani producenci oferują zabezpieczenia już na poziomie chipsetu, które chronią m.in. przed wgraniem starszych wersji systemu operacyjnego i szyfrują dane wrażliwe.Dodatkowo, specjalistyczne oprogramowanie dla administratorów IT (Mobile Device Management) umożliwia zarządzanie flotą urządzeń, rozpoznawanie prób manipulacji i wykonywania– O ile prywatny użytkownik może wziąć sobie do serca dobre praktyki i zainstalować np. program antywirusowy, to przedsiębiorstwa zdecydowanie powinny zwrócić się także ku rozwiązaniom systemowym. Same szkolenie ludzi na pewno nie wystarczy. W końcu na szali jest reputacja organizacji i widmo ogromnych strat finansowych – mówiz KOMSA Poland. – Kompleksowe możliwości w zakresie ochrony oferuje na polskim rynku np. Samsung Knox. Marka ta zapewnia rozwiązania zarówno na poziomie sprzętowym, jak i oprogramowania. O skuteczności tej platformy bezpieczeństwa świadczy fakt, że w ramach procesu certyfikacji Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) wydała dla niej certyfikat ochrony kryptograficznej, obejmujący wybrane mechanizmy bezpieczeństwa.Cyberzagrożenia na urządzeniach mobilnych stanowią coraz większe wyzwanie dla firm. W 2024 roku należy spodziewać się dalszego wzrostu ataków, dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń zarówno na poziomie użytkownika, jak i organizacji.źródło: Newseria Lifestyle