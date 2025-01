Represje wobec mediów. Raport Committee to Protect Journalists za 2024

20.01.2025 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

W 2024 roku co najmniej 361 dziennikarzy na świecie trafiło za kratki, często za ujawnianie prawdy. W Chinach reporterów śledzą zaawansowane systemy rozpoznawania twarzy, a w Izraelu palestyńscy dziennikarze trafiają do więzień bez procesu. Natomiast w Mjanmie dziennikarka Shin Daewe dostała dożywocie za... drona.

ilustracja: Bing AI

361 dziennikarzy za kratami. Co mówią liczby?

Liczba dziennikarzy więzionych w poszczególnych krajach w 2024 roku

Miejsce Kraj Liczba więzionych dziennikarzy 1 Chiny 50 2 Izrael 43 3 Mjanma 35 4 Białoruś 31 5 Rosja 30 6 Egipt 17 7 Iran 16 7 Erytrea 16 7 Wietnam 16

Chiny. Lider światowych represji

Sophia Huang Xueqin , znana dziennikarka i aktywistka, została skazana na pięć lat więzienia za „podżeganie do obalenia władzy państwowej”.

, znana dziennikarka i aktywistka, została skazana na pięć lat więzienia za „podżeganie do obalenia władzy państwowej”. Qurban Mamut, były redaktor ujgurskiego magazynu, odsiaduje 15-letni wyrok za „polityczne przestępstwa” związane z publikacją artykułów na temat praw człowieka.

REKLAMA



Izrael. Gwałtowny wzrost liczby zatrzymań

Powody zatrzymań dziennikarzy w Izraelu

Powód zatrzymania Liczba przypadków Administracyjne aresztowania 15 Zarzuty związane z terroryzmem 20 Inne 8

Mjanma. Represje junty wojskowej

Shin Daewe , dziennikarka śledcza, otrzymała karę dożywocia za nielegalne posiadanie drona, co uznano za akt terroryzmu.

, dziennikarka śledcza, otrzymała karę dożywocia za nielegalne posiadanie drona, co uznano za akt terroryzmu. Sai Zaw Thaike, reporter relacjonujący skutki cyklonu, został skazany na 20 lat więzienia pod zarzutem „podżegania”.

Białoruś i Rosja. Autorytaryzm w Europie Wschodniej

Białoruś : Dziennikarze są więzieni za relacje z protestów lub działalność w niezależnych mediach. Wielu z nich skazywano na podstawie oskarżeń o „ekstremizm”.

: Dziennikarze są więzieni za relacje z protestów lub działalność w niezależnych mediach. Wielu z nich skazywano na podstawie oskarżeń o „ekstremizm”. Rosja: Represje dotykają nie tylko dziennikarzy rosyjskich, ale i tych z Krymu czy wschodniej Ukrainy. Ofiary często trafiają przed wojskowe trybunały.

Co nas czeka w przyszłości?

Rosnące wykorzystanie technologii do inwigilacji

Reżimy autorytarne będą coraz bardziej wykorzystywać technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, systemy rozpoznawania twarzy i zaawansowane metody inwigilacji internetowej, aby monitorować i uciszać niezależne głosy. Kraje takie jak Chiny mogą eksportować swoje rozwiązania technologiczne do innych państw, wzmacniając globalną kontrolę nad mediami.

Reżimy autorytarne będą coraz bardziej wykorzystywać technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, systemy rozpoznawania twarzy i zaawansowane metody inwigilacji internetowej, aby monitorować i uciszać niezależne głosy. Kraje takie jak Chiny mogą eksportować swoje rozwiązania technologiczne do innych państw, wzmacniając globalną kontrolę nad mediami. Nowe przepisy ograniczające wolność słowa

Przyjmowanie i wzmacnianie prawa antycybernetycznego, antyterrorystycznego czy o „fałszywych wiadomościach” może być używane jako narzędzie do penalizacji niezależnego dziennikarstwa. Tendencja ta jest widoczna w takich krajach jak Rosja, Egipt czy Bangladesz, a podobne regulacje mogą pojawiać się w kolejnych państwach.

Przyjmowanie i wzmacnianie prawa antycybernetycznego, antyterrorystycznego czy o „fałszywych wiadomościach” może być używane jako narzędzie do penalizacji niezależnego dziennikarstwa. Tendencja ta jest widoczna w takich krajach jak Rosja, Egipt czy Bangladesz, a podobne regulacje mogą pojawiać się w kolejnych państwach. Zwiększenie presji na dziennikarzy w strefach konfliktów

Konflikty zbrojne, takie jak wojna w Ukrainie czy napięcia w Strefie Gazy, będą nadal zwiększać ryzyko represji wobec reporterów. Dziennikarze relacjonujący takie wydarzenia mogą być celem ataków zarówno fizycznych, jak i prawnych.

Konflikty zbrojne, takie jak wojna w Ukrainie czy napięcia w Strefie Gazy, będą nadal zwiększać ryzyko represji wobec reporterów. Dziennikarze relacjonujący takie wydarzenia mogą być celem ataków zarówno fizycznych, jak i prawnych. Reakcja społeczności międzynarodowej

Organizacje praw człowieka, takie jak CPJ czy Reporterzy Bez Granic, będą kontynuować działania na rzecz obrony dziennikarzy. Kluczowe znaczenie będzie miała presja dyplomatyczna na reżimy łamiące prawa człowieka oraz wprowadzenie międzynarodowych sankcji wobec sprawców represji.

Organizacje praw człowieka, takie jak CPJ czy Reporterzy Bez Granic, będą kontynuować działania na rzecz obrony dziennikarzy. Kluczowe znaczenie będzie miała presja dyplomatyczna na reżimy łamiące prawa człowieka oraz wprowadzenie międzynarodowych sankcji wobec sprawców represji. Rosnąca rola dziennikarzy na emigracji

Coraz więcej dziennikarzy decyduje się na pracę z zagranicy, aby uniknąć represji we własnym kraju. Można spodziewać się wzrostu znaczenia mediów niezależnych działających na emigracji, które będą relacjonować sytuację z pominięciem cenzury.

Wolność prasy, uznawana za fundament demokratycznych społeczeństw, staje się coraz bardziej zagrożona. Raport „In Record Year, China, Israel, and Myanmar Are World’s Leading Jailers of Journalists” opublikowany przez Committee to Protect Journalists (CPJ) dostarcza przerażających danych na temat prześladowań dziennikarzy na całym świecie. Pod koniec 2024 roku na całym globie więziono co najmniej, a sytuacja ta pozostaje odzwierciedleniem pogarszającego się stanu wolności prasy.Dane z raportu CPJ wskazują, że w 2024 roku odnotowano, po rekordowym 2022 roku, kiedy to więziono 370 przedstawicieli mediów. Mimo niewielkiego spadku globalnej liczby więźniów, sytuacja w wielu krajach uległa zaostrzeniu. Najgorsze statystyki odnotowano w Chinach, Izraelu i Mjanmie, które razem odpowiadają za niemal jedną trzecią globalnych przypadków.Dane te obrazują różnorodność strategii stosowanych przez reżimy na całym świecie. W Chinach przeważają oskarżenia o działalność antypaństwową, w Izraelu stosuje się administracyjne zatrzymania, a w Mjanmie dziennikarze często trafiają przed wojskowe trybunały.Chiny kolejny rok z rzędu zajmują pozycję największego prześladowcy dziennikarzy. Pod koniec 2024 roku co najmniej 50 przedstawicieli mediów przebywało w chińskich więzieniach, choć CPJ szacuje, że liczba ta może być znacznie wyższa z uwagi na surową cenzurę informacyjną.Chiny stosują rozbudowany system inwigilacji technologicznej, monitorując komunikację dziennikarzy i blokując dostęp do informacji. W regionie Xinjiang represje wobec mniejszości ujgurskiej osiągnęły nowy poziom, co odbija się również na niezależnych mediach.Izrael, który jeszcze kilka lat temu nie znajdował się wśród największych prześladowców dziennikarzy, w 2024 roku zajął drugie miejsce na liście CPJ. Zatrzymano tam 43 dziennikarzy, w tym wielu Palestyńczyków. Większość z nich aresztowano na podstawie administracyjnych przepisów umożliwiających zatrzymanie bez procesu.Warunki w izraelskich więzieniach pozostawiają wiele do życzenia. Według raportu CPJ dziennikarze są poddawani degradacji i ograniczanemu dostępowi do pomocy prawnej. Izrael wykorzystuje również środki prawne, takie jak zakaz działalności Al Jazeery na swoim terytorium, aby ograniczyć relacje z konfliktów w Strefie Gazy.Od zamachu stanu w 2021 roku Mjanma utrzymuje się w czołówce państw prześladujących dziennikarzy. W 2024 roku w więzieniach znalazło się 35 przedstawicieli mediów, z czego wielu zostało skazanych na podstawie przepisów antyterrorystycznych.Represje te są elementem szerszej strategii junty, która dąży do zduszenia każdego przejawu oporu wobec swojej władzy.W Europie represje wobec dziennikarzy koncentrują się głównie w Białorusi i Rosji. Na Białorusi, gdzie reżim Aleksandra Łukaszenki od lat stosuje brutalne środki wobec opozycji, więziono 31 dziennikarzy. W Rosji natomiast niemal połowa z 30 zatrzymanych to dziennikarze ukraińscy, którzy trafili do więzień na terenach okupowanych przez Moskwę.Perspektywy na najbliższe lata w zakresie wolności prasy są niepokojące, ale zależą od działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową, organizacje praw człowieka oraz same rządy. Prognoz i możliwych scenariuszy jest co najmniej kilka:Pomimo trudnych prognoz, nadzieję dają postępujące technologie umożliwiające anonimowe dziennikarstwo oraz rosnąca świadomość międzynarodowa dotycząca konieczności ochrony wolności słowa. Wiele zależy jednak od globalnej solidarności i reakcji demokratycznych państw na te wyzwania.* * *Raport przygotowany przez Committee to Protect Journalists (CPJ) przedstawia dane o dziennikarzach więzionych za swoją pracę na dzień 1 grudnia 2024 roku. Obejmuje przypadki potwierdzone jako związane z działalnością dziennikarską, wykluczając osoby zaginione lub przetrzymywane przez podmioty niepaństwowe. CPJ stosuje rygorystyczne kryteria, opierając się na dokumentacji, raportach lokalnych i międzynarodowych organizacji oraz rozmowach z bliskimi ofiar.Cały materiał można pobrać bezpłatnie ze strony https://cpj.org/