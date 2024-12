Jak rządy w Azji Południowej manipulują mediami. Raport IFJ

30.12.2024 Prawo w mediach

Krzysztof Fiedorek

Azja Południowa zmaga się z ogromnymi wyzwaniami w utrzymaniu demokracji i wolności prasy. Najnowszy raport Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ), „Artificial Independence: The Fight To Save Media and Democracy”, przedstawia rosnące zagrożenia dla dziennikarzy, którzy mierzą się z przemocą, presją finansową i cenzurą

ilustracja: Bing AI

Kryzys finansowy w mediach

W Nepalu ponad 240 mediów zamknęło działalność w 2023 roku.

W Afganistanie liczba aktywnych kobiet-dziennikarek spadła z 2800 do zaledwie 700.

W Bhutanie ponad 30% dziennikarzy porzuciło zawód w ciągu ostatnich pięciu lat.

Kraj Spadek liczby dziennikarzy (2021–2023) Liczba zamkniętych mediów w 2023 Afganistan 60% 150 Nepal 243 240 Bhutan 30% 20 Indie 20% 75 Pakistan 25% 120 Bangladesz 35% 50 Sri Lanka 40% 30

Przemoc i represje wobec dziennikarzy

W Bangladeszu reporter Agence France-Presse został brutalnie pobity podczas relacjonowania zamieszek.

W Pakistanie dziennikarze z regionu Balochistanu regularnie są celem ataków z użyciem broni.

W Nepalu w 2023 roku zarejestrowano 45 przypadków naruszeń wolności prasy, w tym ataki na reporterów śledczych.

Polaryzacja polityczna i manipulacja mediami

Kraj Nowe prawo ograniczające wolność słowa Rok wprowadzenia Indie Broadcasting (Services) Regulation Bill 2023 Sri Lanka Ustawa o bezpieczeństwie w internecie 2024 Pakistan Ustawa o ochronie danych osobowych 2023 Bangladesz Przepisy dotyczące cyberprzestępczości 2022 Nepal Social Media Regulation Bill 2023 Malediwy Blokowanie niezależnych stron internetowych 2023 Afganistan Ograniczenia w dostępie do informacji 2021

Kobiety w mediach

W Nepalu kobiety często nie otrzymują zleceń na ważne tematy, takie jak korupcja.

W Sri Lance kobiety dziennikarki są częściej zwalniane w czasach kryzysu gospodarczego.

W Malediwach ponad 25% kobiet-dziennikarek zgłosiło przypadki molestowania seksualnego w pracy.

Media cyfrowe jako przestrzeń walki o wolność

W regionie Azji Południowej, gdzie żyje ponad 1,8 miliarda ludzi, media pełnią fundamentalną rolę w kształtowaniu demokracji. Jednak, jak pokazuje raport „Artificial Independence: The Fight To Save Media and Democracy” opracowany przez Międzynarodową Federację Dziennikarzy (IFJ), niezależność prasy jest wciąż poważnie zagrożona. W latach 2023–2024 odnotowano 232 przypadki naruszeń praw dziennikarzy, a 15 z nich wciąż pozostaje w więzieniach. Raport ukazuje również, jak finansowe, polityczne i technologiczne naciski wpływają na stan mediów w regionie.Media w Azji Południowej walczą o przetrwanie w trudnych warunkach gospodarczych. Raport IFJ podkreśla, że kryzys finansowy pogłębia trudności dziennikarzy, zmuszając wielu do opuszczenia zawodu. W Afganistanie sytuacja jest dramatyczna – od 2021 roku liczba dziennikarzy zmniejszyła się o ponad 60%. Bhutan także odnotował masowy odpływ kadry medialnej z powodu niskich wynagrodzeń i braku perspektyw.Ataki na dziennikarzy to stały element krajobrazu politycznego w regionie. Raport IFJ wskazuje na eskalację przemocy w Bangladeszu, gdzie w 2023 roku zaatakowano 30 dziennikarzy podczas jednego protestu politycznego. W Pakistanie zginęło czterech dziennikarzy, a w Indiach coraz częściej dochodzi do fizycznych napaści na reporterów dokumentujących konflikty etniczne i społeczne.Rządy w regionie coraz częściej używają mediów jako narzędzia propagandy. W Malediwach podczas wyborów prezydenckich w 2023 roku publiczne media otwarcie wspierały urzędującego prezydenta. Podobnie w Indiach rządząca partia BJP stosowała „zalecenia” dla mediów, by unikały tematów mogących „zakłócić porządek publiczny”.Raport IFJ podkreśla, że kobiety dziennikarki w regionie są szczególnie narażone na przemoc i dyskryminację. W Afganistanie muszą zakrywać twarze, a ich obecność na konferencjach prasowych jest marginalizowana. W Pakistanie kobiety stanowią zaledwie 5-30% zatrudnionych w mediach, a ich reprezentacja w związkach zawodowych jest minimalna.Rosnące znaczenie mediów cyfrowych w regionie to jeden z niewielu pozytywnych trendów. W Indiach portale takie jak Newslaundry czy Scroll odgrywają ważną rolę w ujawnianiu korupcji. W Pakistanie organizacja Digital Media Alliance of Pakistan zrzesza niezależne platformy, które coraz lepiej docierają do odbiorców.Jednocześnie rządy starają się kontrolować tę przestrzeń. W Indiach wprowadzono przepisy umożliwiające blokowanie artykułów na podstawie „zagrożenia dla integralności państwa”. W Nepalu zakazano korzystania z TikToka podczas protestów społecznych.Metodologia badania opierała się na analizie danych zebranych od maja 2023 do kwietnia 2024 przez Międzynarodową Federację Dziennikarzy (IFJ) i jej partnerów w regionie Azji Południowej. Wykorzystano raporty o naruszeniach praw mediów, wywiady z dziennikarzami oraz dane z organizacji monitorujących wolność prasy. Szczególną uwagę zwrócono na przypadki przemocy i represji. Cały raport można pobrać ze strony https://www.ifj.org/