Zadyma na tomografii i chirurgii. Charytatywny remont błyskawiczny

18.04.2024 Marketing i PR

patronat Reporterzy.info

Załoga Rolki Reggae Rajd i Przyjaciele kolejny raz pojawiła się w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, wyposażona w pędzle, farby, meble i tapety. W ciągu jednego weekendu oddziały tomografii i chirurgii zmieniły się nie do poznania.

Tym razem trzydziestoosobowy zespół wolontariuszy, specjalistów branży remontowo-wykończeniowej z całej Polski postawił sobie ambitne zadanie odnowienia pomieszczeń dla pacjentów dwóch oddziałów wrocławskiego DCOPiH. Na salach i korytarzach oddziału tomografii, chirurgii, a z rozpędu również chemioterapii od piątku 5 kwietnia, do niedzieli 7 kwietnia trwał remontowy wyścig z czasem w rytmach reggae.Organizatorami "Zadymy" są Agata i Wojtek Miszewscy z Rolki Reggae Rajd. Na co dzień organizują charytatywne wydarzenia rolkarskie, jednak od czasu, kiedy u Wojtka lekarze zdiagnozowali nowotwór żołądka, angażują się również w poprawianie warunków dla pacjentów we wrocławskim centrum.Terapia Wojtka zakończyła się sukcesem, jednak rolkarze i ich przyjaciele nie zapomnieli o swoich znajomych z DCOPiH. Razem z przyjaciółmi, których nazywają "lubisiami" regularnie pojawiają się w ośrodku z nowymi siłami i pomysłami, co można odświeżyć, upiększyć i urozmaicić.Tak też wyglądała "Zadyma na tomografii i chirurgii". Tygodnik Reporterzy.info z dumą patronował temu niezwykłemu wydarzeniu. Jego efekty zobaczyć można na filmie:Partnerami Zadymy byli:☑️Koliber Profesjonalne Usługi Remontowe☑️RW Construction☑️Bud-Mar Usługi budowlane pod klucz☑️Sebastian Blue Dolphin Doradca☑️ http://www.ellagro.com/sida18.html☑️Ceresit☑️Fabryka Perfum Indygo Wrocław☑️Fabryka Druku fd24.pl☑️WrapMania.eu☑️Extradom.pl☑️Aska Mularczyk☑️Kwiaciarnia Niezapominajka☑️Luiza MagikArt - Iluzjonista - Fotobudka☑️Złota Rączka Luki☑️Reporterzy.info☑️Vitrulan Group Poland☑️Dulux Professional☑️HARDY Team☑️Doellken☑️Makita Polska☑️Valdo Group☑️Ostróda News☑️Sebastian Lelas☑️Alicja dekoracje weselne☑️MAGDA -Tapetka☑️Kreatywne Zabudowy☑️Usługi Remontowo - Budowlane Marcin Wojciechowski☑️Gałganki Gagatki