Jak robić zdjęcia smartfonem. Poradnik i badanie MediaMarkt

5.08.2024 Fotografia prasowa

Badania przeprowadzone w czerwcu 2024 przez SW Research na zlecenie MediaMarkt Polska pokazują, że aparaty fotograficzne i kamery to urządzenia, które aktualnie kupują nieliczni. Telefony i urządzenia mobilne znalazły się na pierwszym miejscu wśród sprzętów elektronicznych, które Polacy kupili w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zacznijmy od 5 podstaw

Funkcje, z których korzystają influencerzy – zdjęcia jak z Instagrama

Tryb nocny

Tryb nocny aparatu pozwala na rejestrowanie większej liczby szczegółów. Jest szczególnie polecany do robienia zdjęć w słabym oświetleniu. Jak z niego korzystać? Pamiętaj o trzymaniu swojego urządzenia nieruchomo (jeśli dysponujesz statywem, świetnie się tu sprawdzi, nawet prowizoryczny) oraz o poprawnym ustawieniu ISO. To ustawienie w aparacie gwarantuje rozjaśnienie bądź przyciemnienie fotografii. Bądź jednak ostrożny, ponieważ zbyt wysokie ISO może spowodować powstanie szumu i obniżyć jakość zdjęcia. Rekomendujemy ustawienie wartości ISO na 100. Ważna jest tu również szybkość migawki, która pozwala na wybór odpowiedniego czasu ekspozycji. Poprawnie dobierz odpowiedni kąt w zależności od przedmiotu i miejsca fotografii, nie zapominaj też o 5 podstawach, które zostały opisane powyżej! Eksperymentuj – zrób zdjęcie z góry, dzięki czemu możesz uzyskać efekt np. majestatycznych budowli. Wykorzystaj też odpowiednią porę dnia – zachód czy wschód słońca, nada Twojej fotografii artystycznego wyrazu.

HDR, czyli szeroki zakres dynamiki pozwala uchwycić więcej szczegółów w obszarach bardzo jasnych i ciemnych, a także umożliwia zrobienie fotografii doświetlonej na całej powierzchni. Włączony HDR zazwyczaj gwarantuje zrobienie aż trzech fotografii – prześwietlonej, niedoświetlonej oraz neutralnej. Ta funkcja jest szczególnie przydatna przy fotografowaniu krajobrazów i scen z dużym kontrastem oświetlenia.

Tryb portretowy do robienia zdjęć ludzi i obiektów pozwala na uzyskanie zdjęcia z efektem głębi ostrości. Nasz obiekt znajduje się wtedy na pierwszym planie przy jednoczesnym rozmyciu tła. Funkcja ta jest niezwykle prosta w użyciu, a dzięki niej zyskacie efekt profesjonalnego zdjęcia!

– Podczas wyboru odpowiedniego smartfona, który ma służyć do robienia wakacyjnych zdjęć i nie tylko, warto też zwracać uwagę na obiektyw. Dobrej jakości obiektyw w tylnym aparacie smartfona pozwala na większe pole widzenia czy większą głębię ostrości. Gdy tylko nie masz możliwości odsunąć się na odpowiednią odległość od grupy, by zrobić doskonałe zdjęcie, w którym wszyscy będą widoczni, warto wykorzystać obiektyw szerokokątny – mówi Paweł Ryniewicz , category director w MediaMarktSaturn Polska. – Dzięki niemu uchwycisz więcej szczegółów w jednym kadrze, a osoby lub przedmioty znajdujące się na zdjęciu będą wydawać się większe niż w rzeczywistości. Jest to idealne rozwiązanie do fotografowania krajobrazów, wnętrz, architektury i dużych grup ludzi w ciekawszy sposób

Zoom optyczny pozwala zbliżyć się do obiektów bez utraty jakości zdjęcia. Przykładowo, trzykrotny zoom optyczny, trzykrotnie powiększa obiekt, przez co wydaję się on 3x większy niż w rzeczywistości. Jeśli więc uwielbiasz fotografować detale, smartfon z tą funkcją będzie ci niezbędny, szczególnie przy robieniu zdjęć przyrodzie. Unikaj z kolei cyfrowego zoomu, który może pogorszyć jakość obrazu. Obniżona rozdzielczość, brak większej liczby szczegółów to skutki użycia cyfrowej opcji.

Dzięki włączeniu trybu Pro możemy mieć pełną kontrolę nad pomiarami, ISO oraz ekspozycją fotografii. A to jeszcze nie wszystko – możemy kontrolować także czas otwarcia migawki, ustawienia ostrości czy balans bieli. To pozwala na dostosowanie parametrów do konkretnej sceny, którą chcemy uchwycić na zdjęciu.

Funkcja Live Photo czy Motion Photos to połączenie krótkich klipów wideo oraz stopklatki przed i po zrobieniu zdjęcia. Efekt ruchomego obrazu możemy wciąż odtwarzać na naszym sprzęcie. Dzięki tej funkcji możemy wybrać najlepszy moment lub stworzyć dynamiczne wspomnienie z najbliższymi.

Zaletą robienia zdjęć smartfonem jest fakt posiadania pod ręką różnorodnych aplikacji w postaci edytorów zdjęć oraz filtrów. Możemy wybrać filtr, który najlepiej pasuje do nastroju sceny bez konieczności późniejszej edycji fotografii! Dowolnie w edytorach możemy zmienić ostrość, nasycenie kolorów czy kontrast zdjęcia w kilka sekund.

– Nie można pominąć zastosowania najnowszej technologii w aparatach smartfonów. Funkcja sztucznej inteligencji bazuje w nich na rozpoznawaniu sceny. Smartfon automatycznie dopasowuje odpowiedni tryb fotografowania do scenerii, np. gdy chcemy zrobić zdjęcie podczas zachodu słońca – Al dobierze parametry czy poprawi kolory zdjęcia – podsumowuje Maciej Dolega. – Dzięki tej możliwości możemy uzyskać najlepsze możliwe efekty bez konieczności ręcznej regulacji aparatu w smartfonie. To bardzo wygodna opcja dla osób, które są fotografami rodzinnymi, a nie do końca wiedzą, jak wykorzystywać wszystkie funkcje w aparatach nowoczesnych smartfonów.

Aż 36,9% badanych zadeklarowało zakup nowego smartfona, tabletu bądź smartwatcha, a zaledwie 5,5% badanych zdecydowało się na zakup aparatu fotograficznego bądź kamery wideo.