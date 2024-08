Liderzy rynku SEO i SEM w Polsce. Raport SAMOSEO

12.08.2024 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

W 2023 roku sumarycznie przychody działających w Polsce firm z branży pozycjonowania i reklamy w wyszukiwarkach wrosły o 12%, a zyski o 21%. Realnie przychody, po uwzględnieniu inflacji urosły odpowiednio o 1% a zyski o 10%. Autorzy rankingu przeanalizowali wyniki przeszło 170 firm. Od wielkich agencji po JDG.

Inflacja zjada zyski branży

TOP5 firm SEO/SEM wg wielkości przychodów w 2023

Sunrise System 89.795.153 PLN (+15%)

89.795.153 PLN (+15%) Cube Group 54.831.324 PLN (117%)

54.831.324 PLN (117%) Verseo 50.903.541 PLN (+19%)

50.903.541 PLN (+19%) Artefakt 36.724.144 PLN (+17%)

36.724.144 PLN (+17%) WebTalk Agency 35.885.816 PLN (+12%)

TOP5 firm SEO wg wielkości przychodów w 2023

Takaoto 6.656.802 PLN (+4%)

6.656.802 PLN (+4%) Vestigio 6.204.137 PLN (+11%)

6.204.137 PLN (+11%) On Board Think Kong 5.877.299 PLN (-12%)

5.877.299 PLN (-12%) insightland 5.498.862 PLN (+43%)

5.498.862 PLN (+43%) SAMOSEO 5.000.239 PLN (+15%)

TOP5 firm SEM wg wielkości przychodów w 2023

Media4You 18.352.659 PLN (+2%)

18.352.659 PLN (+2%) Media Choice 15.615.931 PLN (-6%)

15.615.931 PLN (-6%) Up Blue 10.694.161 PLN (+4%)

10.694.161 PLN (+4%) Novem 9.599.080 PLN (-5%)

9.599.080 PLN (-5%) Digitalk 7.389.212 PLN (+25%)

Rynek usług cyfrowych dynamicznie się zmienia, a wraz z nim ewoluują strategie marketingowe firm. Najnowszy raport firmy SAMOSEO , dotyczący branży SEO i SEM w Polsce przynosi interesujące wyniki. Dla lepszego obrazu rynku analitycy podzielili branżę na trzy grupy: firmy zajmujące się wyłącznie pozycjonowaniem, te działające jedynie w sektorze reklamy wyszykiwarkowej oraz świadczące usługi w obu tych obszarach.Firmy oferujące wyłącznie usługi SEO, zanotowały w tym roku 4% wzrost przychodów. Większość z nich odnotowała jednak spadek zysków, choć cały sektor zarobił w 2023 roku aż o 47% więcej. To wyraźny sygnał, że konkurencja na tym rynku jest coraz większa, a zdobycie nowych klientów staje się coraz trudniejsze.Zdecydowanie lepsze wyniki osiągnęły firmy świadczące usługi SEM, czyli płatne reklamy w wyszukiwarkach. Ich przychody wzrosły w ubiegłym roku o 9%, a zyski o aż 30%. Warto jednak zaznaczyć, że na ten wynik znacząco wpłynął debiut firmy Adwebmedia. Bez uwzględnienia jej danych, wzrost zysków firm SEM spadłby do 23%.Łączne przychody wszystkich firm wyniosły 1 039 532 380 zł, a zyski 61 417 372 zł. Oznacza to rok do roku przychody większe o 12% a zyski o 21%. Analitycy SAMOSEO przypominają jednak, że średnioroczna inflacja w 2023 roku wyniosła 11% a więc była niemal identyczna jak średni, nominalny wzrost przychodów co oznacza że realnie przychody urosły o symboliczne 1% a zyski o 10%. Dlaczego takie różnice? Eksperci wskazują na kilka czynników, które mogą tłumaczyć tę sytuację:Chociaż wyniki raportu mogą zaskakiwać, nie oznacza to, że SEO straciło na znaczeniu. Optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek wciąż jest kluczowym elementem każdej skutecznej strategii marketingowej. Jednakże, aby odnieść sukces, firmy muszą łączyć działania SEO z innymi narzędziami marketingowymi, takimi jak SEM czy content marketing.Cały raport, metodologię i pełne zestawienie tabelaryczne dostępne jest na stronie autorów: https://samoseo.pl/ranking-firm-seo-sem-wg-przychodow/