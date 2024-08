Youtube kontra telewizja. Pokolenie 50+ przesiada się na komputery

19.08.2024 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Przez lata pokolenie Silver było kojarzone głównie z tradycyjnymi mediami, takimi jak telewizja. Jednak badania przeprowadzone przez IQS na zlecenie SilverTV oraz Lifetube pokazują, że to podejście jest już przestarzałe. Wyniki raportu „YouTube nową telewizją dla silversów” jednoznacznie dowodzą, że aktywność pokolenia 50+ w sieci dynamicznie rośnie.

YouTube liderem wśród platform wideo

Zmiana nawyków konsumpcji treści

Różnorodność treści kluczem do sukcesu

Reklama online a zakupy internetowe

Wnioski dla marketerów i twórców treści

Pokolenie Silver, czyli osoby w wieku 50+, jest grupą demograficzną, która często była postrzegana przez marketerów jako mniej aktywna cyfrowo. Powszechny stereotyp sugerował, że większość czasu spędzają oni przed telewizorem, a internet jest dla nich medium zbyt nowoczesnym i trudnym do opanowania. Jednak raport z 2024 roku przygotowany przez IQS pokazuje zupełnie inną rzeczywistość. Silversi nie tylko korzystają z internetu, ale także aktywnie konsumują treści wideo, z czego aż 46% badanych robi to codziennie.YouTube okazał się bezkonkurencyjnym liderem wśród platform wideo dla osób 50+. Aż 77% badanych silversów wskazało YouTube jako swoje główne źródło treści wideo w internecie. Na kolejnych miejscach znalazły się Facebook (65%), portale publicystyczne (46%) oraz platformy VOD, takie jak Netflix i Player (33%). Zaskakuje również fakt, że starsze pokolenie aktywnie poszukuje treści profesjonalnych, edukacyjnych oraz rozrywkowych, co stwarza ogromny potencjał dla twórców treści i marketerów.Marcin Pyć, Head of Network Management w Lifetubie, zauważa, że choć silversi są jedną z najliczniejszych grup na YouTube, nadal istnieje luka w treściach skierowanych bezpośrednio do nich. Kanały dedykowane tej grupie wiekowej są wciąż rzadkością, co oznacza, że twórcy mają ogromne pole do popisu w tworzeniu wartościowych i dopasowanych do ich potrzeb materiałów.Jednym z kluczowych wniosków płynących z raportu jest stopniowe przenoszenie się pokolenia Silver z tradycyjnej telewizji do internetu. Aż 46% badanych zadeklarowało, że w ciągu ostatnich trzech lat ich aktywność online wzrosła kosztem czasu spędzanego przed telewizorem. To istotna zmiana, która powinna skłonić firmy i marketerów do przeniesienia części swoich działań reklamowych na platformy internetowe, takie jak YouTube, aby dotrzeć do tej rosnącej grupy odbiorców.Joanna Adamiak, ekspertka ds. PR i prezeska agencji Face it!, podkreśla, że coraz więcej firm dostrzega potencjał internetu w dotarciu do starszego pokolenia. Silversi, którzy niegdyś byli uważani za technologicznie wykluczonych, dziś aktywnie korzystają z mediów społecznościowych i cyfrowych narzędzi komunikacji. W efekcie kampanie online stają się coraz bardziej efektywne, autentyczne i precyzyjnie trafiają w potrzeby tej grupy konsumentów.Pokolenie Silver, choć starsze, charakteryzuje się ogromną różnorodnością zainteresowań. Raport wykazał, że najchętniej oglądane treści przez silversów to wiadomości i informacje (68%), filmy edukacyjne i instruktażowe (47%), oraz treści muzyczne (45%). Wysoka popularność materiałów edukacyjnych i informacyjnych wskazuje na zapotrzebowanie na wartościowe, profesjonalne treści, które odpowiadają na ich potrzeby i zainteresowania.Beata Borucka, znana jako „Mądra Babcia” i największa silver influencerka w Polsce, podkreśla, że dojrzały widz poszukuje treści dopasowanych do swoich potrzeb, chętnie korzysta z porad i rekomendacji, a także ceni sobie możliwość interakcji. Dzięki internetowi silversi mogą komentować, dyskutować i wyrażać swoje opinie, co buduje poczucie wpływu na rzeczywistość i daje im głos w dyskusji publicznej.Coraz większa aktywność pokolenia Silver w internecie ma również bezpośredni wpływ na ich preferencje zakupowe. Ponad połowa badanych (54%) zadeklarowała, że zdarzyło im się kupić produkt, którego reklamę zobaczyli w internecie. Co ciekawe, silversi zwracają szczególną uwagę na cenę oraz szczegółowy opis parametrów produktu (odpowiednio 71% i 67% badanych). Ważnym czynnikiem jest także pokazanie produktu w użyciu (50%) oraz podkreślenie korzyści płynących z zakupu (33%).Izabela Wojciuk, Dyrektorka Marketingu marki Biowen, zauważa, że pokolenie Silver nie tylko dokonuje zakupów online, ale również coraz częściej kieruje się rekomendacjami ekspertów i influencerów. Wykorzystanie portali społecznościowych i treści kreowanych przez twórców staje się kluczowe w komunikacji z tą grupą, która poszukuje wartościowych treści i jest coraz mniej podatna na generyczne reklamy emitowane w tradycyjnych mediach.Raport IQS dostarcza cennych informacji dla firm i marketerów, którzy chcą skutecznie docierać do pokolenia Silver. Wyniki badania pokazują, że stereotypy o nieaktywności cyfrowej tej grupy są już nieaktualne. Silversi nie tylko spędzają czas w sieci, ale również aktywnie konsumują treści wideo, mają swoje ulubione platformy, a nawet dokonują zakupów online.Dla twórców treści oznacza to konieczność tworzenia materiałów, które będą odpowiadały na zróżnicowane potrzeby i zainteresowania tej grupy. Warto inwestować w treści edukacyjne, informacyjne oraz rozrywkowe, które będą angażować i przyciągać dojrzałych widzów. Dla marketerów natomiast istotne jest zrozumienie, że internet staje się coraz ważniejszym kanałem komunikacji z pokoleniem Silver, co powinno skłonić ich do rewizji strategii marketingowych i zwiększenia budżetów na działania online.Wnioski z raportu wskazują na rosnący potencjał internetowego rynku treści i reklamy skierowanej do silversów. Jest to grupa, która nie tylko chce, ale i potrafi aktywnie uczestniczyć w cyfrowym świecie, a jej znaczenie będzie tylko rosło w najbliższych latach.Cały raport „YouTube nową telewizją dla silversów” można pobrać na stronie: