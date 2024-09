9.09.2024 Prawo w mediach

Ochrona wizerunku dzieci w internecie. Nowy etap regulacji prawnych

SOS Wioski Dziecięce

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało właśnie wytyczne do standardów ochrony dzieci. Nowa legislacja - jak podkreślają komentatorzy i uczestnicy konsultacji nowych przepisów - to kolejny krok na drodze do społecznego uznania i szacunku wobec podmiotowości osób małoletnich.

ilustracja: bing.com/create



Obowiązująca ustawa uzupełniła istniejące już zapisy, wprowadza nowe regulacje i podkreśla istotność rozmowy o przemocy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. W pracach nad Wytycznymi do standardów ochrony dziecka w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej opracowywanymi w Ministerstwie Sprawiedliwości uczestniczyli także przedstawiciele



Choć zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży mogłoby wydawać się sprawą tak ważną, że aż oczywistą, niestety rzeczywistość, opisywana szeroko w publicystyce i zauważalna w statystyce, jest inna. W 2022 roku dyżurujący w Pogotowiu „Niebieska Linia” odebrali 232 połączeń od osób małoletnich (1,25 proc. wszystkich rozmów). W tym samym roku specjaliści rozpoczęli 663 nowych interwencji w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. W rozpatrywanych sprawach w latach 2019-2022 osobami doświadczającymi przemocy były przeważnie dzieci.



15 sierpnia: kamień milowy

Do 15 sierpnia 2024 wszystkie podmioty pracujące z dziećmi musiały wdrożyć opracowane dla swoich instytucji SOM, czyli Standardy Ochrony Małoletnich. Ustawa Kamilka ma na celu m.in. wzmocnienie, nagłośnienie i dalszą promocję świadomości i działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.



Zmiany w prawodawstwie i dyskusja na temat sytuacji w kraju pozwala żywić nadzieję, na poprawę sytuacji systemu ochrony małoletnich. Dzięki edukacji, rozmowie i współpracy wszyscy możemy dołączyć do walki z przemocą wobec dzieci.



Dobre praktyki: Polityka Ochrony Dziecka

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce implementuje stworzoną na własne potrzeby Politykę Ochrony Dziecka (POD) już od 2011 roku. T o zasady, standardy i wytyczne, z którymi zapoznają się osoby pracujące lub współpracujące ze Stowarzyszeniem w pierwszych dniach pracy w SOS Wioskach Dziecięcych. Celem polityki jest budowanie świadomości w temacie bezpieczeństwa dzieci i środowiska im przyjaznego oraz form możliwego krzywdzenia i wykorzystania.



– Przede wszystkim jednak Polityka promuje świadomość problemu oraz uwrażliwia na schematy i formy przemocy, czy czynniki ryzyka wystąpienia krzywdzenia dzieci, w efekcie prowadząc do szybszego reagowania na sytuacje naruszające bezpieczeństwo małoletnich – mówi Beata Kulig, doradczyni ds. rzecznictwa Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.



Polityka Ochrony Dziecka Stowarzyszenia zawiera szereg narzędzi pozwalających na umocnienie procesu przeciwdziałania i reagowania na przypadki przemocy. Narzędzia skupiają się wokół czterech obszarów: świadomości, zapobiegania, raportowania i reagowania. Wszystkie te typy działania wdrażane jednocześnie pozwalają na wielopoziomowe zabezpieczenie dobrostanu dzieci.



Świadomość promowana jest przez otwarta dyskusję, która ma na celu przełamywanie społecznego tabu, które skłania do milczenia w przypadku doświadczenia naruszania granic. Wartości te promowane są wśród rodziców i osób małoletnich, ale też przede wszystkim wśród osób pracujących z dziećmi.

promowana jest przez otwarta dyskusję, która ma na celu przełamywanie społecznego tabu, które skłania do milczenia w przypadku doświadczenia naruszania granic. Wartości te promowane są wśród rodziców i osób małoletnich, ale też przede wszystkim wśród osób pracujących z dziećmi. Zapobieganie obejmuje narzędzia formalne - każda osoba zatrudniana w Stowarzyszeniu jest weryfikowana oraz podpisuje kodeks postępowania, który wskazuje odpowiednie zachowania i drogi działania w sytuacji możliwego naruszenia bezpieczeństwa dzieci. Wszystkie osoby zaangażowane bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą mają stały dostęp profesjonalnego wsparcia, w tym superwizji. Ważne jest także, aby rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o ich prawach i ochronie. Osoby małoletnie uczone są w jaki sposób mogą reagować w sytuacji, gdy czują, że ich bezpieczeństwo jest naruszone.

obejmuje narzędzia formalne - każda osoba zatrudniana w Stowarzyszeniu jest weryfikowana oraz podpisuje kodeks postępowania, który wskazuje odpowiednie zachowania i drogi działania w sytuacji możliwego naruszenia bezpieczeństwa dzieci. Wszystkie osoby zaangażowane bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą mają stały dostęp profesjonalnego wsparcia, w tym superwizji. Ważne jest także, aby rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o ich prawach i ochronie. Osoby małoletnie uczone są w jaki sposób mogą reagować w sytuacji, gdy czują, że ich bezpieczeństwo jest naruszone. Polityka Ochrony Dziecka jest też podstawą dla mechanizmu raportowania przypadków możliwego krzywdzenia, który jest jednym z głównych elementów wyznaczonych jako priorytet w obecnie opracowywanym ustawodawstwie. Każda osoba pracująca z dziećmi i młodzieżą jak i sami małoletni są zapoznawani z procedurą zgłaszania takich przypadków

przypadków możliwego krzywdzenia, który jest jednym z głównych elementów wyznaczonych jako priorytet w obecnie opracowywanym ustawodawstwie. Każda osoba pracująca z dziećmi i młodzieżą jak i sami małoletni są zapoznawani z procedurą zgłaszania takich przypadków Proces reagowania na przypadki przemocy jest natomiast najważniejszym z elementów systemu ochrony dzieci, który umocniony został tzw. ustawą Kamilka. Standaryzacja i formalizacja mechanizmu są kluczowe dla efektywnego przeciwdziałania i reagowania na sytuację krzywdzenia dziecka. Osoby pracujące z dziećmi uczone są jak prowadzić wspierające rozmowy z podopiecznymi w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa.

– Uwierz dziecku w historię, którą ci opowiada. Powiedz mu, że dobrze zrobiło, że dzieli się z tobą tą historią. Zapisz, bo pamięć jest ulotna – mówi Beata Kulig. – Nie próbuj tłumaczyć ani sprawcy, ani kontekstu. Podziękuj dziecku, że podzieliło się z tobą tą historią i powiedz dziecku ogólnie jakie będą twoje dalsze kroki.



