Safari wyprzedziło Operę. Nowe rozdanie na rynku przeglądarek w Polsce

Latem 2024 roku na rynku przeglądarek w Polsce doszło do historycznego wydarzenia. W lipcu i sierpniu Safari po raz pierwszy wyprzedziła Operę na wszystkich urządzeniach. Dane z raportu StatCounter wskazują, że przeglądarka Apple zachowuje stabilny udział w rynku, podczas gdy Opera stopniowo, lecz wyraźnie traci pozycję.

TOP3 przeglądarek w Polsce (styczeń–sierpień 2024, wszystkie urządzenia)

Miesiąc Chrome Safari Opera 2024-01 70,87% 8,80% 10,18% 2024-02 69,81% 8,81% 10,13% 2024-03 71,68% 8,50% 9,23% 2024-04 73,03% 8,16% 8,50% 2024-05 73,25% 8,13% 8,54% 2024-06 74.48% 7.68% 7.85% 2024-07 73.73% 8.16% 7,51% 2024-08 71,99% 8,90% 7,33%

źródło: StatCounter

Dlaczego Safari wyprzedziło Operę?

Lepsza integracja z ekosystemem Apple : Użytkownicy iPhone`ów i innych urządzeń Apple korzystają z Safari, ponieważ przeglądarka ta synchronizuje wszystkie dane, takie jak zakładki, hasła i historia przeglądania, między urządzeniami.

: Użytkownicy iPhone`ów i innych urządzeń Apple korzystają z Safari, ponieważ przeglądarka ta synchronizuje wszystkie dane, takie jak zakładki, hasła i historia przeglądania, między urządzeniami. Rośnie zaufanie do Apple : Safari promuje się jako przeglądarka, która dba o prywatność użytkowników. Apple mocno akcentuje ochronę danych osobowych, co przekonuje coraz więcej osób do wyboru Safari.

: Safari promuje się jako przeglądarka, która dba o prywatność użytkowników. Apple mocno akcentuje ochronę danych osobowych, co przekonuje coraz więcej osób do wyboru Safari. Rosnąca sprzedaż urządzeń Apple: Dane ze StatCounter pokazują, że wzrost liczby użytkowników Safari to efekt dynamicznej sprzedaży urządzeń Apple w Polsce. W 2024 roku Apple zwiększyło swoją obecność w sektorze mobilnym i komputerowym, co widać w danych rynkowych.

Google Chrome: Niekwestionowany lider

Uniwersalność : Chrome działa na niemal każdym systemie operacyjnym. Użytkownicy Androida mają go domyślnie zainstalowanego, a na komputerach z Windows czy macOS również jest chętnie wybierany.

: Chrome działa na niemal każdym systemie operacyjnym. Użytkownicy Androida mają go domyślnie zainstalowanego, a na komputerach z Windows czy macOS również jest chętnie wybierany. Synchronizacja danych : Podobnie jak Safari, Chrome oferuje użytkownikom synchronizację zakładek, haseł i historii przeglądania między urządzeniami, co jest bardzo wygodne.

: Podobnie jak Safari, Chrome oferuje użytkownikom synchronizację zakładek, haseł i historii przeglądania między urządzeniami, co jest bardzo wygodne. Szybkość i wydajność: Google stale inwestuje w rozwój Chrome, poprawiając jego szybkość i funkcjonalność, co przyciąga miliony użytkowników.

Opera: Tracący gracz

Rosnąca konkurencja ze strony Safari : Użytkownicy, którzy korzystają z urządzeń Apple, coraz częściej wybierają Safari zamiast instalować dodatkowe przeglądarki.

: Użytkownicy, którzy korzystają z urządzeń Apple, coraz częściej wybierają Safari zamiast instalować dodatkowe przeglądarki. Nasycenie rynku Androida : Na urządzeniach z systemem Android dominuje Google Chrome, a Opera nie jest już tak popularna, jak kiedyś. Wielu użytkowników pozostaje przy domyślnej przeglądarce.

: Na urządzeniach z systemem Android dominuje Google Chrome, a Opera nie jest już tak popularna, jak kiedyś. Wielu użytkowników pozostaje przy domyślnej przeglądarce. Brak istotnych innowacji: Opera, mimo wprowadzenia kilku funkcji, takich jak wbudowany VPN czy blokowanie reklam, nie przyciągnęła nowych grup użytkowników. StatCounter zwraca uwagę, że brak większych nowości w 2024 roku może tłumaczyć spadek jej popularności.

Firefox i Edge: Na marginesie

Przeglądarki mobilne

Latem 2024 roku na rynku przeglądarek w Polsce doszło do historycznego wydarzenia. W lipcu i sierpniu, przeglądarka domyślna na urządzeniach Apple, po raz pierwszy wyprzedziłana wszystkich urządzeniach. Dane z raportu StatCounter wskazują, że Safari sukcesywnie zwiększało swój udział, zyskując na popularności wśród polskich użytkowników, podczas gdy Opera stopniowo traciła pozycję.Jeszcze w styczniu 2024 rokumiała przewagę nad Safari, z udziałem wynoszącym 10,18%. Jednak w ciągu kilku miesięcy sytuacja się zmieniła. W maju udział Safari wyniósł 8,13%, a Opery 8,54%. Natomiast latem, Safari ostatecznie wyprzedziło Operę, co potwierdzają dane za sierpień, w których Safari osiągnęło 9,89%, a Opera spadła do 8,41%.Popularnośćw Polsce wynika przede wszystkim z rosnącej liczby użytkowników urządzeń Apple. Raport StatCounter pokazuje, że Apple zyskuje coraz większy udział na rynku smartfonów, co przekłada się bezpośrednio na popularność Safari, ponieważ to domyślna przeglądarka na iPhone`ach, iPadach i MacBookach.Przeglądarka Safari zawdzięcza swoją rynkową pozycję kilku czynnikom:Safari, które w styczniu 2024 roku miało 8,80% udziału, w sierpniu osiągnęło wynik 8,90%. W tym czasie Opera, której udział w styczniu wynosił 10,18%, spadła do 7,33% przy wyraźnie widocznym trendzie spadkowym.Mimo roszad między Safari a Operą,pozostaje niekwestionowanym liderem w Polsce. Z udziałem na poziomie 70,87% w styczniu 2024 roku i 71,99% w sierpniu, Chrome dominuje zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.Dlaczego Chrome nadal króluje?Dane pokazują, że Chrome w Polsce posiada niemal trzy czwarte rynku przeglądarek, co jest wynikiem trudnym do pobicia przez konkurencję. To pokazuje, jak silną pozycję zajmuje Google w tej branży.Choćprzez lata była silnym graczem na polskim rynku przeglądarek, jej udział w 2024 roku wyraźnie spada. W styczniu Opera miała 10,18% udziału na rynku, ale do sierpnia ten udział zmniejszył się do 7,33%. Spadek ten można wytłumaczyć kilkoma czynnikami.nadal zajmują marginalne pozycje na polskim rynku przeglądarek. Firefox, który niegdyś był silną alternatywą dla Chrome, traci użytkowników, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. W 2024 roku jego udział spadł do 4,30% w marcu i nie poprawił się do końca lata., mimo silnej promocji przez Microsoft, nie zdołał przyciągnąć większej liczby użytkowników. Z udziałem wynoszącym niecałe 3%, Edge pozostaje niszowym graczem na rynku przeglądarek w Polsce.W 2024 roku rynek przeglądarek mobilnych w Polsce zdominowały trzy główne przeglądarki:oraz. Według raportu StatCounter,niepodzielnie króluje, osiągając udział na poziomie 80,77% w grudniu 2023 roku. Ta przeglądarka, domyślnie zainstalowana na większości urządzeń z Androidem, jest naturalnym wyborem dla użytkowników smartfonów. Jej popularność wynika z doskonałej synchronizacji z innymi urządzeniami Google oraz intuicyjnej obsługi, która przyciąga zarówno młodszych, jak i starszych użytkowników.zajmuje drugą pozycję, głównie dzięki dominacji Apple w segmencie urządzeń premium. W sierpniu 2024 roku przeglądarka ta miała 13,32% udziału w rynku mobilnym, jednak jej udział zmniejszył się do 10,25% w grudniu. Apple intensywnie promuje swoją przeglądarkę w ramach ekosystemu iPhone’ów, co jest szczególnie widoczne w Polsce, gdzie rośnie liczba użytkowników urządzeń tego producenta. Safari wyróżnia się doskonałą optymalizacją na urządzeniach Apple oraz wysokim poziomem ochrony prywatności, co przekonuje użytkowników świadomych zagrożeń w internecie.Trzecią pozycję na rynku przeglądarek mobilnych zajmuje, której udział wynosił 4,44% w grudniu 2023 roku. Przeglądarka ta jest domyślnie zainstalowana na urządzeniach Samsunga, co tłumaczy jej obecność na rynku. Choć jej udział jest stosunkowo niewielki, Samsung Internet przyciąga użytkowników funkcjami związanymi z prywatnością i łatwością dostępu do popularnych aplikacji. W 2024 roku Samsung stawia na rozwój swojej przeglądarki, integrując ją z usługami opartymi na sztucznej inteligencji, co może wpłynąć na wzrost jej popularności w nadchodzących latach., mimo swojej historycznej pozycji, traci na znaczeniu w segmencie mobilnym. W grudniu 2023 roku jej udział spadł do 3,39%, co jest wyraźnym sygnałem, że użytkownicy preferują przeglądarki oferujące lepszą integrację z systemami operacyjnymi.