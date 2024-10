Cyberwojna w internecie. Raport ESET

7.10.2024 Prawo w mediach

KF

Rządy, korporacje, a nawet sektor edukacyjny stają się celem zaawansowanych ataków cybernetycznych. Raport za okres październik 2023 – marzec 2024, opracowany przez ESET, rzuca światło na intensyfikację działalności grup cyberzagrożeń (APT), które w imieniu państw prowadzą operacje szpiegowskie, sabotaż i destabilizację kluczowych sektorów.

ilustracja: bing.com/create

Zagrożenia z Bliskiego Wschodu: Iran uderza po ataku Hamasu

Atak Agrius na izraelski sektor komunikacji: W listopadzie 2023 roku Agrius użył nowoczesnego BIOS wipera, co doprowadziło do paraliżu systemów wielu izraelskich firm. W atakach tych wykorzystano zmodyfikowane wersje narzędzia Red Petya, które wcześniej stosowano w innych operacjach sabotażowych.

Korea Północna nie tylko szpieguje, ale kradnie miliony w kryptowalutach

Techniki Lazarusa: Północnokoreańska grupa coraz częściej stosuje zaawansowane techniki ataków, takie jak supply-chain attacks, czyli ataki na łańcuch dostaw, które polegają na wprowadzaniu złośliwego kodu do oficjalnych aktualizacji oprogramowania.

Chiny – mistrzowie exploitacji

Technika DLL hijacking: Mustang Panda wykorzystywał technikę o nazwie DLL hijacking, aby zaatakować systemy komputerowe tych firm. W tym przypadku użyto plików z nieprawidłowymi sygnaturami cyfrowymi, co pozwoliło na przejęcie kontroli nad systemami ofiar.

Rosyjskie cyberwojna trwa: Europa i Ukraina na celowniku

Atak na Kyivstar: W grudniu 2023 roku Sandworm przeprowadził atak na jednego z największych ukraińskich operatorów telekomunikacyjnych – Kyivstar. Atak ten, który doprowadził do przerw w działaniu sieci, został upubliczniony na prorosyjskich kanałach w Telegramie.

Techniki, które dominują: phishing, ransomware i wipery

Phishing: Grupy powiązane z Rosją, takie jak Sednit i Callisto, stosują spearphishing jako główny wektor ataków. W jednym z ostatnich ataków na instytucje europejskie, e-maile zawierały złośliwe linki i załączniki, które po otwarciu umożliwiały atakującym przejęcie kontroli nad systemami ofiar.

Sektory celów ataków grup APT (październik 2023 - marzec 2024):

Region Sektor Grupy APT powiązane z państwami Europa Rząd, obrona, energia Rosja, Chiny Bliski Wschód Telekomunikacja, rząd Iran, BladedFeline, POLONIUM Azja Przemysł kosmiczny, kryptowaluty Korea Północna (Lazarus) Ameryki Rząd, energetyka Chiny, Iran

Podsumowanie w liczbach

3 duże ataki w Izraelu z wykorzystaniem wiperów.

70% ataków na sektor komunikacyjny i rządowy.

Wartość skradzionych kryptowalut w 2023 roku: 600 milionów – 1 miliard USD.

5 dużych kampanii phishingowych wymierzonych w przemysł obronny.

12 ataków dziennie na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

4 udane operacje szpiegowskie w instytucjach UE.

W październiku 2023 roku, po ataku Hamasu na Izrael, aktywność irańskich grup cyberzagrożeń gwałtownie wzrosła. Jak zauważają specjaliści z ESET, nastąpiła zmiana w strategii tych grup – wcześniej skupionych na cyberwywiadzie i ransomware – na bardziej destrukcyjne działania, takie jak pośrednictwo dostępu oraz ataki typu wiper, mające na celu zniszczenie danych., dwie z najbardziej znanych grup powiązanych z Iranem, przeprowadziły serię ataków, które uderzyły w różne sektory, w tym komunikację, rząd i sektor finansowy.ESET zauważa, że choć operacje te stały się bardziej agresywne, ich skuteczność spadła. Przyspieszone tempo działań doprowadziło do błędów operacyjnych, takich jak zbyt częste korzystanie z tych samych narzędzi i technik, co zwiększyło szanse na ich wykrycie.W świecie cyfrowym jednym z najgroźniejszych graczy pozostaje Korea Północna. Jej grupy, takie jak, nieustannie prowadzą ataki na sektor kosmiczny i obronny. Jednak coraz większą uwagę przykuwają operacje przeciwko firmom z sektora kryptowalut. W 2023 roku, według danych ESET, Lazarus i inne północnokoreańskie grupy ukradły kryptowaluty o wartości sięgającej miliarda dolarów. To kropla w morzu finansowych strat, które zadano firmom na całym świecie.Z kolei grupy takie jakskupiają się na wysoce ukierunkowanych atakach phishingowych, które umożliwiają im zdobycie dostępu do sieci rządowych w Korei Południowej i Rosji. W jednym z ataków Konni użyła trojanizowanego instalatora, co pozwoliło na infiltrację komputerów pracowników rosyjskiej ambasady.Chińskie grupy APT nie zwalniają tempa i wciąż wykorzystują luki w zabezpieczeniach publicznie dostępnych aplikacji., jedna z najlepiej znanych chińskich grup, skoncentrowała swoje działania na sektorze transportu morskiego, atakując firmy w Europie. Wśród ich ofiar znalazły się firmy z Norwegii, Grecji i Holandii, w tym także jednostki pływające.Jednak największym wyzwaniem, przed którym stoją specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, są nowe chińskie grupy APT., nowo zidentyfikowana grupa, działa podobnie do Mustang Panda, ale posiada własny, unikalny zestaw narzędzi. ESET śledzi działania obu grup, które zdają się korzystać z tego samego dostawcy narzędzi cyfrowych, co może sugerować współpracę na poziomie technicznym.Rosja pozostaje jednym z najbardziej aktywnych graczy na cyfrowej arenie wojennej. W ciągu ostatnich miesięcy grupy powiązane z Rosją, takie jak, skoncentrowały swoje wysiłki na atakach wywiadowczych oraz operacjach sabotażowych wymierzonych w Ukrainę. Rosyjskie grupy są odpowiedzialne za dziesiątki ataków dziennie na ukraińskie systemy energetyczne.Rosyjskie grupy, takie jak, kontynuują również działania wywiadowcze w Europie, koncentrując się na rządowych instytucjach UE. W marcu 2024 roku Sednit przeprowadził serię ataków phishingowych, wykorzystując luki w zabezpieczeniach Microsoft Outlook (CVE-2024-21413).Raport ESET wyraźnie pokazuje, że grupy APT nadal najchętniej wykorzystują techniki phishingowe jako wstęp do większych operacji. W szczególności spearphishing – czyli ataki celowane na wybrane osoby lub organizacje – pozostaje ulubioną metodą początkowego dostępu.Dodatkowo, w 2024 roku zauważono wzrost liczby ataków z użyciem oprogramowania typu wiper – złośliwego oprogramowania, które niszczy dane na zaatakowanych systemach. Te destrukcyjne ataki miały miejsce głównie na Bliskim Wschodzie, gdzie grupy irańskie, takie jak, zaatakowały izraelskie firmy.Raport ESET pokazuje, że świat cyfrowy staje się coraz bardziej niebezpieczny, a zagrożenia cybernetyczne ewoluują w niespotykanym dotąd tempie. Zarówno rządy, jak i firmy muszą stawić czoła coraz bardziej zaawansowanym przeciwnikom, którzy stosują coraz to nowe techniki i narzędzia.Cały raportdostępny jest pod adresem: