Maciej Orłoś i jego recepta na wystąpienia bez stresu

12.02.2025 Warsztat reportera

Bartłomiej Dwornik

Czy można nauczyć się mówić publicznie tak, by przykuwać uwagę i wzbudzać sympatię? Maciej Orłoś przekonuje, że tak. W wydanej przez Wydawnictwo RM książce „Wystąpienia bez stresu” daje czytelnikom nie tylko zestaw sprawdzonych technik, ale i solidną dawkę pewności siebie. To kompendium wiedzy dla każdego, kto chce dobrze wypaść przed kamerą, mikrofonem czy publicznością.

Pierwsze wrażenie? Nie zmarnuj go!

Mowa ciała i niewerbalna siła przekazu

Jak gestykulować , by podkreślić wypowiedź, a nie przestraszyć publiczność?

, by podkreślić wypowiedź, a nie przestraszyć publiczność? Jak panować nad mimiką , by wyglądać naturalnie?

, by wyglądać naturalnie? Jak unikać nerwowych ruchów, które zdradzają stres?

Trema. Wróg czy sprzymierzeniec?

Jak utrzymać uwagę publiczności?

ZOBACZ I POSŁUCHAJ

Dźwięk, światło, multimedia. Technika nie wybacza błędów

Prezentacje. Sztuka mówienia i wizualizacji

Dla kogo ta książka?

Czy warto przeczytać?

praktyczna,

inspirująca,

bez zbędnej teorii.

Wystąpienia bez stresu. Jak dobrze wypaść na żywo, w mediach i internecie autor: Maciej Orłoś

wydawca: Wydawnictwo RM

ISBN: 9788381519274

format: 165x235 mm

liczba stron: 240

premiera: 12 lutego 2025

zamówienia: www.rm.com.pl

cena: 54,99 zł

Recenzja książki „ Wystąpienia bez stresu. Jak dobrze wypaść na żywo, w mediach i internecie ”. Patronem medialnym jest tygodnik Reporterzy.info.Maciej Orłoś porównuje występowanie publiczne do prowadzenia samochodu. Na początku jesteśmy spięci i boimy się, że coś pójdzie nie tak. Ale im więcej ćwiczymy, tym lepiej panujemy nad sytuacją. To dobra metafora, bo każdy, kto choć raz musiał stanąć przed większą publicznością, wie, że pierwsze wystąpienia bywają stresujące, jak egzamin na prawo jazdy.Pan Maciej pokazuje jednak, że można nad tym zapanować. W książce znajdziemy konkretne wskazówki, jak krok po kroku oswoić tremę, poprawić dykcję i pracować nad mową ciała. Redaktor Orłoś podkreśla, że sukces w wystąpieniach to nie talent, ale umiejętności, które można wypracować.Jeden z kluczowych rozdziałów książki poświęcony jest pierwszemu wrażeniu. Maciej Orłoś nie pozostawia złudzeń - mamy zaledwie kilka sekund, by zdobyć sympatię odbiorców. W tym czasie liczy się wszystko: wyraz twarzy, postawa, ton głosu, a nawet sposób, w jaki wchodzimy na scenę.Odpowiedni ubiór powinien być dopasowany do roli społecznej – inaczej występuje dyrektor banku, a inaczej lider zespołu rockowego. Maciej Orłoś przywołuje przykłady z własnej kariery, pokazując, jak błędy w pierwszym wrażeniu mogą ciągnąć się latami. Jedna z jego wpadek – pomylenie nazwy firmy na początku wystąpienia – przez długi czas była mu przypominana. To przestroga dla wszystkich, którzy myślą, że drobne potknięcia nie mają znaczenia.Jeśli wydaje ci się, że liczą się tylko słowa, autor szybko wyprowadzi cię z błędu. W książce znajdziemy rozdział poświęcony komunikacji niewerbalnej, z którego dowiesz się, że sposób, w jaki mówimy, jest równie ważny jak treść. I znajdziesz konkretne wskazówki:Maciej Orłoś radzi, jak ćwiczyć przed lustrem i nagrywać swoje wystąpienia. To proste, ale skuteczne narzędzia, które pozwalają wyłapać złe nawyki i nad nimi pracować.Czy po przeczytaniu książki trema magicznie zniknie? Nie, ale nauczysz się, jak można ją oswoić. Poznasz techniki oddechowe, sposoby na budowanie pewności siebie i strategie radzenia sobie z „czarnymi myślami”, które pojawiają się przed wejściem na scenę.Maciej Orłoś wytłumaczy ci też, że trema wcale nie jest zła – może mobilizować i dodawać energii. Kluczowe jest, by umieć ją kontrolować i nie pozwolić, by przejęła kontrolę nad naszym ciałem i głosem.Wystąpienie to nie tylko pierwsze sekundy, ale też umiejętność utrzymania zainteresowania słuchaczy. Maciej Orłoś podkreśla, że jednym z kluczowych elementów jest dynamika wypowiedzi – zmiana tempa, intonacji i odpowiednie pauzy pomagają angażować odbiorców.Z tego 240-stronicowego podręcznika dowiesz się, jak unikać monotonii i wplatać anegdoty. Bo ludzie uwielbiają historie, dlatego warto umiejętnie używać narracji, by wciągnąć publiczność. Ważna jest także interakcja – pytania, gesty czy zwroty do słuchaczy sprawiają, że czują się częścią wystąpienia.Książka „Wystąpienia bez stresu” nie skupia się tylko na samym mówieniu. Maciej Orłoś poświęca sporo miejsca kwestii wystąpień przed kamerą i w internecie. Omawia wpływ oświetlenia, pracy z mikrofonem i sposobu ustawienia kamery.Dla osób, które często uczestniczą w spotkaniach online, przydatne będą wskazówki dotyczące wystąpień w wirtualnej przestrzeni. Na przykład - jak unikać „śmierci przez Zooma”, czyli nudnych, monotonnych prezentacji, przy których uczestnicy zasypiają.Dobra prezentacja to nie tylko mówienie, ale także skuteczne wykorzystanie wizualnych narzędzi. Maciej Orłoś podpowiada i pokazuje, jak slajdy powinny wspierać przekaz, a nie go zastępować. Pamiętaj, że zbyt duża ilość tekstu na ekranie sprawia, że publiczność zamiast słuchać, zaczyna czytać – co osłabia efekt wystąpienia.Dzięki książce poznasz rolę narracji podczas prezentacji. Nie wystarczy dobrze zaprojektowany pokaz slajdów – treść musi być przekazywana w sposób dynamiczny i angażujący. Ważnym elementem każdej prezentacji jest również interakcja z publicznością. Zadawanie pytań, nawiązywanie do realnych problemów słuchaczy i stosowanie humoru pomagają w utrzymaniu uwagi. Orłoś podkreśla, że najlepsi prelegenci potrafią dostosować się do reakcji odbiorców i reagować na bieżąco. Sztywne trzymanie się scenariusza bez obserwowania widowni to częsty błąd, który prowadzi do utraty zainteresowania.„Wystąpienia bez stresu. Jak dobrze wypaść na żywo, w mediach i internecie” to pozycja, która przyda się nie tylko dziennikarzom czy prezenterom telewizyjnym. To świetne narzędzie dla każdego, kto chce lepiej komunikować się z ludźmi – niezależnie od tego, czy prowadzi szkolenia, prezentacje biznesowe, czy po prostu chce brzmieć pewniej podczas spotkań zespołu.Styl Macieja Orłosia jest lekki, a książka pełna anegdot i humoru. Nie znajdziemy tu suchej teorii, ale konkretne, praktyczne wskazówki, które można wdrożyć od razu.Zdecydowanie tak. Nawet jeśli nie planujesz kariery w mediach, umiejętność dobrego mówienia to kompetencja, która przydaje się w każdej dziedzinie życia. A Maciej Orłoś pokazuje, jak zrobić to dobrze – bez stresu i z klasą. Książka w trzech słowach? Oto one:Dla tych, którzy boją się występów publicznych – lektura obowiązkowa. Dla reszty? Mocny argument, by jeszcze bardziej doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne.