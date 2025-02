Najtragiczniejszy rok dla dziennikarstwa. 124 ofiary śmiertelne w 2024

24.02.2025 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Rok 2024 był najbardziej śmiercionośnym dla przedstawicieli mediów od początku monitorowania tych danych przez międzynarodowy Committee to Protect Journalists. Tragiczne wskaźniki, opublikowane w najnowszym raporcie specjalnym CPJ, były najwyższe w większości monitorowanych kategorii.

ilustracja: DALL-E

Kraj Liczba zabitych dziennikarzy w 2024 Strefa Gazy 82 Sudan 6 Pakistan 6 Meksyk 5 Syria 4 Myanma 3 Irak 3 Haiti 2

Kto ginie na pierwszej linii?

31 freelancerów zginęło w Strefie Gazy, gdzie wielu dziennikarzy straciło pracę po zniszczeniu ich redakcji.

zginęło w Strefie Gazy, gdzie wielu dziennikarzy straciło pracę po zniszczeniu ich redakcji. Niezależni reporterzy częściej są pozbawieni sprzętu ochronnego i wsparcia finansowego.

i wsparcia finansowego. W 2024 roku CPJ udzieliło pomocy finansowej 114 freelancerom, o 31 więcej niż rok wcześniej.

wskaźnik 2024 poprzedni tragiczny rekord Łączna liczba zabitych dziennikarzy 124 113 (2007) Łączna liczba zabójstw powiązanych z pracą 103 81 (2023) Najwyższa liczba dziennikarzy zabitych w jednym kraju 85 78 (2023) Liczba zabitych freelancerów 43 24 (2013)

Celowe zabójstwa dziennikarzy i drony jako broń

4 z 10 celowych zabójstw w Gazie dokonano za pomocą dronów.

W Iraku i Syrii drony tureckie zabijały reporterów podejrzewanych o kontakty z kurdyjskimi bojownikami.

W Pakistanie dziennikarze padali ofiarami ataków powiązanych z działalnością ekstremistów.

Kraje, które nie chronią reporterów

Izrael regularnie oskarża zabitych reporterów o współpracę z organizacjami terrorystycznymi.

regularnie oskarża zabitych reporterów o współpracę z organizacjami terrorystycznymi. Pakistan przez lata ignorował śledztwa w sprawie zabójstw dziennikarzy.

przez lata ignorował śledztwa w sprawie zabójstw dziennikarzy. Mjanma uznaje reporterów za wrogów państwa i zwalcza niezależne media.

uznaje reporterów za wrogów państwa i zwalcza niezależne media. Meksyk pozostaje jednym z najniebezpieczniejszych krajów dla dziennikarzy, a tamtejsze władze rzadko prowadzą skuteczne dochodzenia.

Co najmniej 124 dziennikarzy i pracowników mediów zginęło w ubiegłym roku. To więcej niż w 2007 roku, gdy wojna w Iraku pochłonęła niemal połowę z 113 ofiar wśród reporterów. Aż 85 osób straciło życie w strefie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Łącznie udokumentowane zostały w 16 krajach. Najwięcej w:Więcej konfliktów na świecie oznacza większe zagrożenie dla dziennikarzy. Liczba wojen, zarówno politycznych, jak i kryminalnych, podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat.Baza danych zabitych dziennikarzy CPJ jest podzielona na dwie główne kategorie: "potwierdzona" i "niepotwierdzona". Zgony są klasyfikowane jako "potwierdzone", gdy dowody wskazują, że dziennikarz został zabity w związku ze swoją pracą, niepotwierdzone, gdy nie ma wystarczających informacji, aby ustalić motyw zabójstwa.Wśród ofiar znaleźli się zarówno reporterzy zatrudnieni przez duże organizacje, jak i freelancerzy, którzy często podejmują największe ryzyko. Aż 43 ze 124 zabitych w 2024 roku to niezależni dziennikarze.W Gazie praca freelancerów była szczególnie istotna, ponieważ izraelska armia ograniczyła dostęp zagranicznych dziennikarzy do Strefy. Ich relacje stały się głównym źródłem informacji dla światowych mediów.Tragiczne wskaźniki, opublikowane w najnowszym raporcie specjalnym CPJ, były najwyższe we wszystkich możliwych, monitorowanych kategoriach.Nie wszyscy reporterzy giną w wyniku ostrzału lub nalotów. CPJ udokumentowało co najmniej 24 przypadki celowych zabójstw dziennikarzy w 2024 roku.Przykładem jest Hamza Al Dahdouh, operator kamery Al Jazeery, który zginął 7 stycznia w izraelskim ataku dronowym w Gazie. Towarzyszył mu niezależny reporter Mustafa Thuraya. Obaj wracali z relacji o uchodźcach, gdy ich samochód został trafiony.Kolejną ofiarą był 27-letni Ismail Al Ghoul, dziennikarz Al Jazeera Arabic TV, który wraz z kolegą Rami Al Refee zginął w lipcu w izraelskim ataku dronowym na ich pojazd.CPJ podkreśla, że morderstwa dziennikarzy to efekt rosnącej bezkarności. Im mniej śledztw i wyroków skazujących, tym większa liczba ofiar w kolejnych latach.Raport specjalny CPJ wskazuje również , że coraz więcej dziennikarzy ginie w atakach dronowych.W Mjanmie dziennikarze zaczęli być traktowani jak wrogowie reżimu. Win Htut Oo i Htet Myat Thu zostali zastrzeleni w sierpniu przez siły wojskowe w swoim domu.Niektóre rządy nie tylko nie ścigają sprawców, ale wręcz próbują tuszować zbrodnie przeciwko dziennikarzom. CPJ podaje kilka przykładów:Raport specjalny CPJ za 2024 podkreśla, że systematyczna bezkarność zachęca do kolejnych ataków na dziennikarzy i sprawia, że liczba ofiar rośnie z każdym rokiem.***Cały raport specjalny Committee to Protect Journalists dostępny jest na stronie https://cpj.org/