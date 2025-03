Równość i różnorodność w mediach. Raport Europejskiej Unii Nadawców

31.03.2025 Rynek medialny

Europejskie media publiczne coraz częściej stawiają na różnorodność, równość i włączenie (DEI) jako fundament swojej działalności. Nadawcy publiczni w Europie wdrażają strategie na rzecz różnorodności – zarówno w treściach, jak i w swoich zespołach. Wnioski z raportu są jednoznaczne: choć widać postęp, wiele wyzwań nadal pozostaje.

Różnorodność w treściach i zespole

Szkolenia z zakresu DEI dla pracowników.

Mentoring i programy wspierające rozwój karier osób z grup niedostatecznie reprezentowanych.

Zmiany w procedurach rekrutacyjnych i awansowych, aby zagwarantować równy dostęp do stanowisk.

Cele ilościowe i jakościowe dotyczące zatrudnienia w różnych grupach społecznych.

Tworzenie kodeksów treści i wytycznych dotyczących języka inkluzywnego.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dostosowanie miejsc pracy.

Najpopularniejsze obszary działań DEI w mediach publicznych

Obszar działań Udział organizacji (2023) Równowaga płci 79% Włączenie osób z niepełnosprawnościami 72% Różnorodność wiekowa 58% Różnorodność rasowa i etniczna 51% Status społeczno-ekonomiczny 49% LGBTQI+ i orientacja seksualna 39% Różnorodność religijna 36%

Monitoring i raportowanie – czy dane mówią prawdę?

Największe wyzwania w zakresie różnorodności

Brak jednolitych standardów – różne kraje stosują odmienne podejścia do monitorowania danych o różnorodności.

– różne kraje stosują odmienne podejścia do monitorowania danych o różnorodności. Problemy prawne – w niektórych krajach przepisy uniemożliwiają gromadzenie danych dotyczących orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

– w niektórych krajach przepisy uniemożliwiają gromadzenie danych dotyczących orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Trudności w implementacji – pomimo dobrych chęci, wdrażanie zmian strukturalnych często napotyka opór wewnętrzny.

– pomimo dobrych chęci, wdrażanie zmian strukturalnych często napotyka opór wewnętrzny. Niska reprezentacja na wyższych stanowiskach – choć liczba kobiet w zarządach rośnie, nadal stanowią one mniejszość na najwyższych szczeblach.

– choć liczba kobiet w zarządach rośnie, nadal stanowią one mniejszość na najwyższych szczeblach. Problemy z monitorowaniem treści – trudność w analizie, czy produkcje rzeczywiście oddają różnorodność społeczną.

Co udało się osiągnąć?

Przyszłość różnorodności w mediach

Aż 93% organizacji medialnych zrzeszonych w European Broadcasting Union (EBU) deklaruje, że różnorodność jest dla nich priorytetem. Ponad połowa (60%) ma formalne strategie DEI, a połowa zatrudnia dedykowanych pracowników odpowiedzialnych za realizację tych działań.To nie są już tylko deklaracje. Jak wynika z raportu "PSM Diversity Strategies 2025", opracowanego przez Dorien Verckist i Emmę Ryborg z EBU, media publiczne podejmują konkretne kroki, aby zapewnić równowagę w swoich strukturach i w treściach, które produkują.Warto podkreślić, że 66% organizacji wdraża działania obejmujące co najmniej trzy różne wymiary różnorodności, takie jak płeć, wiek czy niepełnosprawność. W 2023 roku aż 79% organizacji aktywnie działało na rzecz równowagi płci, a 72% podejmowało inicjatywy wspierające osoby z niepełnosprawnościami.Publiczni nadawcy stosują średnio dziesięć różnych narzędzi, aby wspierać różnorodność w swoich strukturach personalnych. Do najpopularniejszych należą:Najwięcej organizacji koncentruje się na zapewnieniu równowagi płci (79%) oraz włączeniu osób z niepełnosprawnościami (72%). Niestety, w niektórych aspektach różnorodności – takich jak orientacja seksualna czy wyznanie – działania są znacznie mniej zaawansowane.Wyraźnie widać, że choć równość płci i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami to priorytety, inne wymiary różnorodności są wciąż zaniedbywane.Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją media publiczne, jest monitorowanie efektów wdrażanych strategii. Aż 73% organizacji zbiera dane o różnorodności w swoich zespołach, a 54% analizuje również zawartość treści pod kątem różnorodności.Narzędzia stosowane w tym zakresie są różnorodne – od ankiet i raportów, przez monitoring treści, aż po wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych. Jednak wciąż problemem pozostaje brak spójnych metodologii i trudności w gromadzeniu danych o grupach mniejszościowych, takich jak osoby LGBTQI+ czy przedstawiciele mniejszości etnicznych.Pomimo wprowadzanych strategii, wiele organizacji napotyka trudności w ich realizacji. Najczęściej wymieniane problemy to:Pomimo trudności, działania przynoszą efekty. Media publiczne stają się liderami w kwestii równowagi płci – kobiety stanowią już 45% zatrudnionych i 46% kadry kierowniczej. W 2023 roku połowa awansów przypadła kobietom, co pokazuje, że strategie DEI przynoszą rezultaty.Ponadto coraz więcej organizacji stawia na transparentność – aż 72% z nich publikuje dane dotyczące różnorodności w swoich zespołach. To nie tylko buduje zaufanie, ale także motywuje do dalszych działań.Raport PSM Diversity Strategies 2025 pokazuje, że różnorodność staje się integralną częścią działalności mediów publicznych. Najbliższe lata przyniosą dalsze wzmocnienie działań w zakresie równości płci i integracji osób z niepełnosprawnościami, ale konieczne jest także intensyfikowanie działań w mniej rozwiniętych obszarach, takich jak różnorodność rasowa czy orientacja seksualna.Dzięki zintegrowanemu podejściu do DEI media publiczne mogą nie tylko poprawić wizerunek, ale także zwiększyć zaufanie odbiorców. To szansa na zbudowanie bardziej otwartych i różnorodnych redakcji, które lepiej oddają złożoność współczesnego społeczeństwa.Cały raport PSM Diversity Strategies 2025 dostępny jest na stronie European Broadcasting Union