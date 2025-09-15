15.09.2025 Rynek medialny

Najcenniejsze kobiece marki osobiste w polskiej modzie. Raport IMM

Joanna Rafał, Instytut Monitorowania Mediów

Dziesięć najpopularniejszych w Polsce osób z kategorii "fashion" w ciągu roku generuje ponad 1,5 miliarda kontaktów we wszystkich rodzajach mediów. Ich wartość to prawie 400 milionów złotych. Zestawienie przygotowywał Instytut Monitorowania Mediów dla magazynu "Forbes Women".

ilustracja: DALL-E



Coroczny ranking Instytutu Monitorowania Mediów i "Forbes Women" opiera się na analizie obecności medialnej kobiet w prasie, telewizji, radiu, portalach internetowych i social mediach. Badanie uwzględnia zarówno liczbę publikacji, jak i ich zasięg oraz charakter przekazu, eliminując treści o negatywnym wydźwięku. Podstawowym wskaźnikiem końcowym jest ekwiwalent reklamowy (AVE), czyli szacunkowa kwota, jaką należałoby zapłacić, gdyby dana publikacja miała formę reklamy.



Analiza Instytutu Monitorowania Mediów objęła publikacje o wydźwięku neutralnym i pozytywnym, które ukazały się w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych i social mediach w okresie 1.05.2024-30.04.2025 r. Liczba potencjalnych kontaktów z przekazem została oszacowana w zależności od medium:



dla prasy na podstawie nakładów,

dla portali internetowych na podstawie średniej dziennej liczby unikalnych użytkowników i odsłon,

dla radia – słuchalności stacji,

dla telewizji – średniej minutowej oglądalności.

Ekwiwalent reklamowy (AVE), czyli szacunkowa wartość analizowanych publikacji, został obliczony na podstawie oficjalnych cenników reklamowych, czasu trwania emisji, powierzchni zajętej przez artykuł prasowy lub liczby odsłon i użytkowników w publikacjach internetowych. Jest on wskaźnikiem, który w rankingu IMM i "Forbes Women" określa wartość ekspozycji medialnej poszczególnych kobiecych marek osobistych.



Najcenniejsze Kobiece Marki Osobiste w Polsce `25 (Kategoria: Moda)

Imię i Nazwisko Wartość medialna (mln zł) Zasięg (mln) Maffashion 81,9 536,7 Anja Rubik 56,2 237,7 Jessica Mercedes 52,5 275,1 Joanna Przetakiewicz 50,4 211,1 Magda Butrym 40,7 70,4 Gosia Baczyńska 25,7 30,1 Ewa Minge 23,4 63,6 Zofia Ślotała 21,7 20,9 Karolina Pisarek 20,9 57,7 Joanna Horodyńska 18,1 30,2 Angelika Mucha 16,5 246,6 Katarzyna Tusk 14,2 51,2 Małgorzata Bela 10,9 11,9 Angelika Józefczyk 8,1 11,0 Zuzanna Bijoch 7,2 6,5



Maffashion. Od bloga modowego do gwiazdy show biznesu

Liderką branży modowej w tegorocznym zestawieniu została Maffashion - Julia Kuczyńska. Wartość ekspozycji jej marki osobistej w mediach została oszacowana przez ekspertów z IMM na 81,9 mln zł, a zasięg informacji na jej temat wyniósł ponad 536 mln. Oznacza to, że statystyczna osoba w wieku od 15 r. ż. mogła mieć kontakt z treściami o influencerce średnio 17 razy.



Kariera Maffashion to przykład drogi od anonimowej blogerki do jednej z najbardziej wpływowych postaci polskiego internetu. Zaczynała od bloga modowego, a dziś jest przedsiębiorczynią i jedną z prekursorek polskiego influencer marketingu. Na Instagramie zgromadziła ponad 3,5 mln interakcji w analizowanym przez IMM okresie 12 miesięcy - to najlepszy wynik w całej kategorii.





Maffashion aktywnie łączy świat internetu z show-biznesem. W ubiegłym roku zajęła trzecie miejsce w programie "Taniec z Gwiazdami", była obecna na galach i pokazach mody (m.in. Macieja Zienia), w jury nagród "VIVA! Najlepsze dla Urody" oraz w finałach telewizyjnych formatów, takich jak "You Can Dance". Jednocześnie media szeroko komentowały jej życie prywatne.



Anja Rubik. Supermodelka ze społeczną misją

Drugą pozycję w zestawieniu zajęła Anja Rubik, której wartość ekspozycji marki osobistej osiągnęła wartość 56,2 mln zł, a jej obecność w mediach przełożyła się na 237,7 mln kontaktów z przekazem - statystyczna osoba w Polsce mogła więc mieć kontakt treściami wzmiankującymi supermodelkę średnio 7 razy. Anja Rubik już od kilku lat koncentruje się przede wszystkim na działalności społecznej i aktywistycznej. Głośno mówi o prawach kobiet i edukacji seksualnej - jest założycielką fundacji Sexed.pl, która promuje rzetelną edukację seksualną w Polsce. Wydała także przewodnik dla rodziców na temat dojrzewania.



W minionym roku Rubik została uhonorowana Medalem Wolności Słowa Fundacji Grand Press w kategorii "Obywatelka". Jej głos wybrzmiewa także na kongresach i konferencjach, m.in. Impact’25, gdzie podkreślała, jak skutecznie wykorzystywać popularność, by inspirować do pozytywnych zmian.



Jessica Mercedes. Pionierka wśród blogerek modowych

Na trzecim miejscu uplasowała się Jessica Mercedes-Kirschner - kolejna pionierka polskiej blogosfery modowej. Wartość medialna ekspozycji jej marki wyniosła 52,5 mln zł, a zasięg publicznych treści ją przywołujących - 275,1 mln potencjalnych kontaktów z przekazem (statystyczna osoba w Polsce mogła zetknąć się marką osobistą influencerki średnio 9 razy). Swoją pasję do stylu i mody Jessica Mercedes przełożyła na biznes, tworząc dwie własne marki: Moiess (stroje kąpielowe) oraz Veclaim (odzież). Choć w przeszłości jej działalność budziła kontrowersje, Jessica Mercedes udowodniła, że potrafi skutecznie prowadzić biznes.



PATRONAT Reporterzy.info. Posłuchaj podcastu dla rodziców #MAMYNATORADĘ

W analizowanym przez ekspertów z IMM okresie influencerka była widoczna w programie "Azja Express", uczestniczyła w Fashion Weekach w Nowym Jorku i Paryżu oraz była obecna na licznych wydarzeniach branżowych. Media chętnie komentowały jej stylizacje i aktywność w social mediach. Wspólnie z Magdą Gessler wystawiła na aukcji WOŚP czas spędzony z nimi, określany jako "randka" z gwiazdami.



Siła autentyczności

- Wśród TOP 15 branży modowej znalazło się po pięć projektantek, modelek, a także influencerek modowych. To pokazuje, jak bardzo zmienił się obraz tej branży w ostatnich latach. Moda, która jeszcze niedawno kojarzyła się głównie z ekskluzywnymi wybiegami i wielkimi domami mody, dziś w dużej mierze przeniosła się do internetu - zauważa Tomasz Lubieniecki, kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM. - Dzięki mediom społecznościowym, aby zaistnieć w świecie mody, nie trzeba już być ani top modelką, ani projektantką luksusowych marek - wystarczy autentyczny styl, kreatywność i lojalna społeczność online. Dowodem na to jest fakt, że na podium rankingu znalazły się aż dwie influencerki: Maffashion oraz Jessica Mercedes.



Z pełnym rankingiem 100 Najcenniejszych Kobiecych Marek Osobistych w Polsce ‘25 można zapoznać się

Coroczny ranking Instytutu Monitorowania Mediów i "Forbes Women" opiera się na analizie obecności medialnej kobiet w prasie, telewizji, radiu, portalach internetowych i social mediach. Badanie uwzględnia zarówno liczbę publikacji, jak i ich zasięg oraz charakter przekazu, eliminując treści o negatywnym wydźwięku. Podstawowym wskaźnikiem końcowym jest ekwiwalent reklamowy (AVE), czyli szacunkowa kwota, jaką należałoby zapłacić, gdyby dana publikacja miała formę reklamy.Analiza Instytutu Monitorowania Mediów objęła publikacje o wydźwięku neutralnym i pozytywnym, które ukazały się w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych i social mediach w okresie 1.05.2024-30.04.2025 r. Liczba potencjalnych kontaktów z przekazem została oszacowana w zależności od medium:Ekwiwalent reklamowy (AVE), czyli szacunkowa wartość analizowanych publikacji, został obliczony na podstawie oficjalnych cenników reklamowych, czasu trwania emisji, powierzchni zajętej przez artykuł prasowy lub liczby odsłon i użytkowników w publikacjach internetowych. Jest on wskaźnikiem, który w rankingu IMM i "Forbes Women" określa wartość ekspozycji medialnej poszczególnych kobiecych marek osobistych.Liderką branży modowej w tegorocznym zestawieniu została Maffashion - Julia Kuczyńska. Wartość ekspozycji jej marki osobistej w mediach została oszacowana przez ekspertów z IMM na, a zasięg informacji na jej temat wyniósł ponad. Oznacza to, że statystyczna osoba w wieku od 15 r. ż. mogła mieć kontakt z treściami o influencerceKariera Maffashion to przykład drogi od anonimowej blogerki do jednej z najbardziej wpływowych postaci polskiego internetu. Zaczynała od bloga modowego, a dziś jest przedsiębiorczynią i jedną z prekursorek polskiego influencer marketingu. Na Instagramie zgromadziław analizowanym przez IMM okresie 12 miesięcy - to najlepszy wynik w całej kategorii.Maffashion aktywnie łączy świat internetu z show-biznesem. W ubiegłym roku zajęła trzecie miejsce w programie "Taniec z Gwiazdami", była obecna na galach i pokazach mody (m.in. Macieja Zienia), w jury nagród "VIVA! Najlepsze dla Urody" oraz w finałach telewizyjnych formatów, takich jak "You Can Dance". Jednocześnie media szeroko komentowały jej życie prywatne.Drugą pozycję w zestawieniu zajęła Anja Rubik, której wartość ekspozycji marki osobistej osiągnęła wartość, a jej obecność w mediach przełożyła się nakontaktów z przekazem - statystyczna osoba w Polsce mogła więc mieć kontakt treściami wzmiankującymi supermodelkę. Anja Rubik już od kilku lat koncentruje się przede wszystkim na działalności społecznej i aktywistycznej. Głośno mówi o prawach kobiet i edukacji seksualnej - jest założycielką fundacji Sexed.pl, która promuje rzetelną edukację seksualną w Polsce. Wydała także przewodnik dla rodziców na temat dojrzewania.W minionym roku Rubik została uhonorowana Medalem Wolności Słowa Fundacji Grand Press w kategorii "Obywatelka". Jej głos wybrzmiewa także na kongresach i konferencjach, m.in. Impact’25, gdzie podkreślała, jak skutecznie wykorzystywać popularność, by inspirować do pozytywnych zmian.Na trzecim miejscu uplasowała się Jessica Mercedes-Kirschner - kolejna pionierka polskiej blogosfery modowej. Wartość medialna ekspozycji jej marki wyniosła, a zasięg publicznych treści ją przywołujących -potencjalnych kontaktów z przekazem (statystyczna osoba w Polsce mogła zetknąć się marką osobistą influencerki). Swoją pasję do stylu i mody Jessica Mercedes przełożyła na biznes, tworząc dwie własne marki: Moiess (stroje kąpielowe) oraz Veclaim (odzież). Choć w przeszłości jej działalność budziła kontrowersje, Jessica Mercedes udowodniła, że potrafi skutecznie prowadzić biznes.W analizowanym przez ekspertów z IMM okresie influencerka była widoczna w programie "Azja Express", uczestniczyła w Fashion Weekach w Nowym Jorku i Paryżu oraz była obecna na licznych wydarzeniach branżowych. Media chętnie komentowały jej stylizacje i aktywność w social mediach. Wspólnie z Magdą Gessler wystawiła na aukcji WOŚP czas spędzony z nimi, określany jako "randka" z gwiazdami.- Wśród TOP 15 branży modowej znalazło się po pięć projektantek, modelek, a także influencerek modowych. To pokazuje, jak bardzo zmienił się obraz tej branży w ostatnich latach. Moda, która jeszcze niedawno kojarzyła się głównie z ekskluzywnymi wybiegami i wielkimi domami mody, dziś w dużej mierze przeniosła się do internetu - zauważa, kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM. - Dzięki mediom społecznościowym, aby zaistnieć w świecie mody, nie trzeba już być ani top modelką, ani projektantką luksusowych marek - wystarczy autentyczny styl, kreatywność i lojalna społeczność online. Dowodem na to jest fakt, że na podium rankingu znalazły się aż dwie influencerki: Maffashion oraz Jessica Mercedes.Z pełnym rankingiem 100 Najcenniejszych Kobiecych Marek Osobistych w Polsce ‘25 można zapoznać się w lipcowym magazynie "Forbes Women"

PRZERWA NA REKLAMĘ

Najnowsze w dziale Rynek medialny:

Agata Gutowska

85 proc. Polaków uważa dezinformację za zagrożenie poważniejsze niż terroryzm czy choroby, co plasuje Polskę w czołówce 25 badanych krajów - wynika z raportu Pew Research Center. Zagrożenie jest realne m.in. przez łatwość tworzenia treści przy użyciu AI

Krzysztof Fiedorek

Europejczycy oglądają coraz mniej telewizji. W 2024 roku średni czas oglądania wyniósł 3 godziny i 13 minut dziennie, zaledwie 54% młodych miało kontakt z TV, a udział publicznych nadawców sięgnął 23%. Telewizja traci znaczenie, zwłaszcza wśród najmłodszych widzów.

Newseria, KFi

W 2030 roku liczba użytkowników gier mobilnych w Polsce może przekroczyć 7,1 mln, a przychody z rynku będą bliskie 470 mln dolarów - wynika z danych Statista. Wraz ze wzrostem liczby graczy rozwija się także rynek urządzeń do gamingu mobilnego.

Podobne artykuły:

Krzysztof Fiedorek

Przez lata tak zwani silversi byli kojarzeni głównie z tradycyjnymi mediami, takimi jak telewizja. Jednak badania przeprowadzone przez IQS na zlecenie SilverTV oraz Lifetube pokazują, że to podejście jest już przestarzałe. Wyniki raportu jednoznacznie dowodzą, że YouTube staje się nową „telewizją”.

Bartłomiej Dwornik

Google rezygnuje z pozycji internetowego drogowskazu. Coraz bardziej chce być celem całej podróży. Depczące po piętach ChatGPT i Perplexity zmieniają zasady gry w wyszukiwanie. AI Overviews to karta z tej samej talii. Tylko twórcy treści są w tym wyścigu na coraz słabszej pozycji.

Bartłomiej Dwornik

Już co piąty słuchacz spędza ponad 8 godzin dziennie przy radioodbiorniku - wynika z danych badania Radio Track. Od początku roku takich zagorzałych radiosłuchaczy przybyło o 300 tysięcy.

Klaudia Kulczycka

Firmy monitorujące media w światowym badaniu FIBEP, dotyczącym sytuacji w branży w większości dobrze oceniają swoją kondycję finansową i przewiduje dalszy wzrost dochodów.

więcej w dziale: Rynek medialny