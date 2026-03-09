9.03.2026 Rynek medialny

Radio w Polsce 2025. Raport Komitetu Badań Radiowych

Krzysztof Fiedorek

Radio przyciąga codziennie 17,3 miliona słuchaczy, którzy spędzają przy odbiornikach ponad cztery godziny. Co ciekawe, aż 86 procent czasu stacji słuchamy przez tradycyjne fale FM. Mimo cyfryzacji, internet stanowi jedynie 12,5 procent udziału w słuchalności.

ilustracja: Gemini AI



Komitet Badań Radiowych przygotował kompleksowe zestawienie, które rzuca nowe światło na kondycję tej branży. Raport RADIO 2025 wskazuje, że niemal wszyscy Polacy, niezależnie od wieku czy statusu zawodowego, mają regularny kontakt z falami radiowymi. Autorzy opracowania podkreślają, że radio to medium powszechne, które potrafi łączyć pokolenia. Poniżej przedstawiamy zestawienie miejsc, w których najczęściej oddajemy się słuchaniu ulubionych stacji.



Radio pozostaje jednym z najbardziej stabilnych i powszechnych mediów w polskim krajobrazie komunikacyjnym. Mimo dynamicznego rozwoju platform streamingowych oraz serwisów społecznościowych, tradycyjny odbiornik wciąż zajmuje ważne miejsce w domach i samochodach milionów Polaków. Najnowsze dane pokazują, że radio nie tylko utrzymuje swoją pozycję, ale również skutecznie adaptuje się do cyfrowej rzeczywistości. Analiza nawyków słuchaczy pozwala zrozumieć, dlaczego to medium wciąż przyciąga tak ogromną uwagę reklamodawców i twórców treści.





Współczesny słuchacz spędza z radiem znaczną część swojego dnia, traktując je jako towarzysza codziennych obowiązków. Medium to towarzyszy nam podczas porannej kawy, w drodze do pracy oraz w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Ta wszechobecność sprawia, że komunikaty radiowe docierają do odbiorców w momentach, w których inne media często przegrywają walkę o uwagę. Warto zauważyć, że stabilność zasięgów wynika z głębokiego zakorzenienia radia w polskiej kulturze i codziennej rutynie.



Samochód to absolutny lider wśród miejsc słuchania, gdzie radio stanowi naturalne tło dla podróży.

to absolutny lider wśród miejsc słuchania, gdzie radio stanowi naturalne tło dla podróży. Dom to przestrzeń, w której radio towarzyszy nam podczas odpoczynku i prac domowych.

to przestrzeń, w której radio towarzyszy nam podczas odpoczynku i prac domowych. Praca jest miejscem, gdzie audycje radiowe pomagają w koncentracji lub umilają czas.

jest miejscem, gdzie audycje radiowe pomagają w koncentracji lub umilają czas. Inne miejsca, jak parki, sklepy czy siłownie, gdzie sygnał radiowy dociera do nas w przestrzeni publicznej.

Wysoka popularność radia w samochodach wynika przede wszystkim z łatwości obsługi i braku konieczności angażowania wzroku. Kierowcy doceniają możliwość szybkiego uzyskania informacji o korkach, pogodzie oraz najświeższych wiadomościach z kraju i świata. Radio w tym kontekście pełni funkcję nie tylko rozrywkową, ale przede wszystkim usługową i informacyjną. Jest to jedyne medium, które w tak bezpieczny i naturalny sposób może współistnieć z prowadzeniem pojazdu.



Stabilny zasięg i długie godziny słuchania

Dane zgromadzone w badaniu Radio Track wskazują na imponujące wyniki zasięgowe, które przeczą tezom o zmierzchu tradycyjnych mediów. Polacy włączają radio bardzo często i pozostają mu wierni przez długi czas w ciągu doby. Średni czas słuchania przekracza cztery godziny dziennie, co stanowi jeden z najwyższych wyników wśród wszystkich środków masowego przekazu. Tak długi czas ekspozycji na treści radiowe daje ogromne możliwości budowania relacji z odbiorcą.



Autorzy raportu RADIO 2025 zwracają uwagę, że niewielkie korekty w zasięgu wynikają głównie z pojawienia się nowych form audio, takich jak podcasty czy personalizowane playlisty w serwisach streamingowych. Radio jednak skutecznie broni swojej pozycji dzięki unikalnemu charakterowi "na żywo" oraz osobowościom radiowym, które budują więź z lokalnymi społecznościami. Słuchacz nie czuje się anonimowy, a prowadzący audycję często staje się dla niego bliskim znajomym. Jak jednak radia słuchamy?



Źródło sygnału Liczba słuchaczy dziennie Udział w czasie słuchania Antena radiowa FM 17,3 mln osób 86,0% Internet 2,5 mln osób 12,5% Dekoder TV kablowej i cyfrowej 0,4 mln osób 1,5%



Dominacja anteny FM jest wciąż miażdżąca, co pokazuje, że tradycyjna technologia analogowa ma się bardzo dobrze. Jednocześnie widać wyraźny trend wzrostowy w segmencie internetowym. Od 2022 roku liczba osób słuchających radia przez sieć wzrosła o blisko 400 tysięcy. Internet staje się naturalnym uzupełnieniem dla osób, które spędzają dużo czasu przy komputerze lub korzystają ze smartfonów jako głównego centrum rozrywki.



Rozwój technologii cyfrowych pozwala na słuchanie ulubionych stacji bez względu na ograniczenia geograficzne. Polacy chętnie korzystają z aplikacji mobilnych oraz odtwarzaczy na stronach internetowych, co zwiększa dostępność medium w sytuacjach, gdy tradycyjny odbiornik jest nieosiągalny. Dzięki temu radio staje się medium jeszcze bardziej mobilnym i dopasowanym do stylu życia współczesnego człowieka.



Demografia słuchaczy i preferencje odbiorców

Analiza struktury wiekowej oraz wykształcenia słuchaczy pozwala na precyzyjne określenie profilu współczesnego odbiorcy. Dane Komitetu Badań Radiowych wskazują, że radio dociera do osób o różnym statusie społecznym, choć pewne grupy wykazują większą aktywność. Medium to cieszy się dużą popularnością wśród osób pracujących, które traktują radio jako źródło aktualnych informacji oraz sposób na relaks po godzinach spędzonych w pracy.



Warto zwrócić uwagę na pory dnia, w których natężenie słuchania jest największe. Największa liczba osób włącza odbiorniki w godzinach porannych i przedpołudniowych, co wiąże się z cyklem dnia większości Polaków. W tym czasie radio pełni funkcję budzika oraz przewodnika po najważniejszych wydarzeniach poranka. Wieczorami natężenie słuchania spada na rzecz telewizji i internetu, jednak radio wciąż utrzymuje stałą grupę wiernych odbiorców.



Poniżej wymieniamy główne cechy, które wyróżniają poszczególne grupy słuchaczy:



Osoby pracujące - najliczniejsza grupa, słuchająca radia głównie w drodze do pracy i w trakcie wykonywania obowiązków.

- najliczniejsza grupa, słuchająca radia głównie w drodze do pracy i w trakcie wykonywania obowiązków. Młodzież - grupa, która coraz częściej wybiera kanały internetowe, ale wciąż ma kontakt z radiem w samochodach rodziców lub w miejscach publicznych.

- grupa, która coraz częściej wybiera kanały internetowe, ale wciąż ma kontakt z radiem w samochodach rodziców lub w miejscach publicznych. Seniorzy - lojalni słuchacze, dla których radio jest głównym źródłem informacji i kontaktu ze światem.

- lojalni słuchacze, dla których radio jest głównym źródłem informacji i kontaktu ze światem. Mieszkańcy dużych miast - częściej wybierają stacje tematyczne i informacyjne, korzystając przy tym z nowych technologii odbioru.

Wykształcenie i miejsce zamieszkania również wpływają na wybór konkretnych stacji radiowych. Mieszkańcy mniejszych miejscowości częściej stawiają na rozgłośnie lokalne, które dostarczają informacji bezpośrednio dotyczących ich regionu. Z kolei w metropoliach większą popularnością cieszą się stacje ogólnopolskie oraz muzyczne formaty niszowe. Ta różnorodność sprawia, że oferta radiowa w Polsce jest bogata i potrafi zaspokoić gusta najbardziej wymagających słuchaczy.





Polacy słuchają w ciągu dnia zazwyczaj jednej lub dwóch ulubionych stacji. To przywiązanie do konkretnej marki radiowej jest bardzo silne i budowane latami. Zmiana preferencji następuje rzadko i zazwyczaj wiąże się z istotnymi zmianami w formacie audycji lub odejściem ulubionych prowadzących. Dla reklamodawców jest to sygnał, że radio oferuje stabilną i przewidywalną widownię.



Nowoczesne źródła sygnału i przyszłość radia

Tradycyjna antena FM wciąż pozostaje fundamentem polskiej radiofonii, co potwierdza raport RADIO 2025. Korzystamy z niej w domu, w pracy i przede wszystkim w samochodzie. Mimo że cyfryzacja postępuje, prostota i niezawodność sygnału analogowego wciąż wygrywa w oczach milionów użytkowników. Nie wymaga on dostępu do internetu ani opłacania dodatkowych subskrypcji, co w wielu regionach kraju ma kluczowe znaczenie.



Jednak internetowa rewolucja nie omija radia. W 2025 roku już 2,5 miliona osób deklaruje słuchanie radia przez sieć. Jest to wzrost, który pokazuje kierunek zmian w nadchodzących latach. Internet pozwala na interakcję ze słuchaczem, oferując mu dodatkowe treści, takie jak wideo z Win studia czy możliwość udziału w konkursach za pomocą jednego kliknięcia. Ta hybrydowość sprawia, że radio staje się medium multimedialnym.



Warto przyjrzeć się szczegółowym danym dotyczącym czasu poświęcanego na słuchanie radia w zależności od źródła sygnału.



Źródło odbioru Średni czas słuchania (minuty) Charakterystyka grupy Antena FM 250 min Tradycyjni odbiorcy, kierowcy Internet 180 min Osoby młodsze, pracownicy biurowi Dekoder TV 120 min Słuchanie domowe, tło do prac



Dane te pokazują, że słuchacze korzystający z tradycyjnej anteny spędzają z radiem najwięcej czasu. Wynika to z faktu, że antena FM jest często włączona przez cały dzień w samochodach ciężarowych, warsztatach czy biurach. Słuchanie przez internet jest zazwyczaj bardziej intencjonalne i krótsze, często ograniczone do konkretnych audycji lub programów autorskich. Dekodery telewizyjne stanowią niszowe, ale stabilne źródło odbioru dla ponad 400 tysięcy Polaków.



Radio to medium, które potrafi łączyć tradycję z nowoczesnością. Choć technologia FM wciąż dominuje, branża



Cały raport dostępny jest na przygotował kompleksowe zestawienie, które rzuca nowe światło na kondycję tej branży.wskazuje, że niemal wszyscy Polacy, niezależnie od wieku czy statusu zawodowego, mają regularny kontakt z falami radiowymi. Autorzy opracowania podkreślają, że radio to medium powszechne, które potrafi łączyć pokolenia. Poniżej przedstawiamy zestawienie miejsc, w których najczęściej oddajemy się słuchaniu ulubionych stacji.Radio pozostaje jednym z najbardziej stabilnych i powszechnych mediów w polskim krajobrazie komunikacyjnym. Mimo dynamicznego rozwoju platform streamingowych oraz serwisów społecznościowych, tradycyjny odbiornik wciąż zajmuje ważne miejsce w domach i samochodach milionów Polaków. Najnowsze dane pokazują, że radio nie tylko utrzymuje swoją pozycję, ale również skutecznie adaptuje się do cyfrowej rzeczywistości. Analiza nawyków słuchaczy pozwala zrozumieć, dlaczego to medium wciąż przyciąga tak ogromną uwagę reklamodawców i twórców treści.Współczesny słuchacz spędza z radiem znaczną część swojego dnia, traktując je jako towarzysza codziennych obowiązków. Medium to towarzyszy nam podczas porannej kawy, w drodze do pracy oraz w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Ta wszechobecność sprawia, że komunikaty radiowe docierają do odbiorców w momentach, w którychwalkę o uwagę. Warto zauważyć, że stabilność zasięgów wynika z głębokiego zakorzenienia radia w polskiej kulturze i codziennej rutynie.Wysoka popularność radia w samochodach wynika przede wszystkim z łatwości obsługi i braku konieczności angażowania wzroku. Kierowcy doceniają możliwość szybkiego uzyskania informacji o korkach, pogodzie oraz najświeższych wiadomościach z kraju i świata. Radio w tym kontekście pełni funkcję nie tylko rozrywkową, ale przede wszystkim usługową i informacyjną. Jest to jedyne medium, które w tak bezpieczny i naturalny sposób może współistnieć z prowadzeniem pojazdu.Dane zgromadzone w badaniu Radio Track wskazują na imponujące wyniki zasięgowe, które przeczą tezom o zmierzchu tradycyjnych mediów. Polacy włączają radio bardzo często i pozostają mu wierni przez długi czas w ciągu doby. Średni czas słuchania przekracza cztery godziny dziennie, co stanowi jeden z najwyższych wyników wśród wszystkich środków masowego przekazu. Tak długi czas ekspozycji na treści radiowe daje ogromne możliwości budowania relacji z odbiorcą.Autorzy raportu RADIO 2025 zwracają uwagę, że niewielkie korekty w zasięgu wynikają głównie z pojawienia się nowych form audio, takich jak podcasty czy personalizowane playlisty w serwisach streamingowych. Radio jednak skutecznie broni swojej pozycji dzięki unikalnemu charakterowi "na żywo" oraz osobowościom radiowym, które budują więź z lokalnymi społecznościami. Słuchacz nie czuje się anonimowy, a prowadzący audycję często staje się dla niego bliskim znajomym. Jak jednak radia słuchamy?Dominacja anteny FM jest wciąż miażdżąca, co pokazuje, że tradycyjna technologia analogowa ma się bardzo dobrze. Jednocześnie widać wyraźny trend wzrostowy w segmencie internetowym. Od 2022 roku liczba osób słuchających radia przez sieć wzrosła o blisko 400 tysięcy. Internet staje się naturalnym uzupełnieniem dla osób, które spędzają dużo czasu przy komputerze lub korzystają ze smartfonów jako głównego centrum rozrywki.Rozwój technologii cyfrowych pozwala na słuchanie ulubionych stacji bez względu na ograniczenia geograficzne. Polacy chętnie korzystają z aplikacji mobilnych oraz odtwarzaczy na stronach internetowych, co zwiększa dostępność medium w sytuacjach, gdy tradycyjny odbiornik jest nieosiągalny. Dzięki temu radio staje się medium jeszcze bardziej mobilnym i dopasowanym do stylu życia współczesnego człowieka.Analiza struktury wiekowej oraz wykształcenia słuchaczy pozwala na precyzyjne określenie profilu współczesnego odbiorcy. Dane Komitetu Badań Radiowych wskazują, że radio dociera do osób o różnym statusie społecznym, choć pewne grupy wykazują większą aktywność. Medium to cieszy się dużą popularnością wśród osób pracujących, które traktują radio jako źródło aktualnych informacji oraz sposób na relaks po godzinach spędzonych w pracy.Warto zwrócić uwagę na pory dnia, w których natężenie słuchania jest największe. Największa liczba osób włącza odbiorniki w godzinach porannych i przedpołudniowych, co wiąże się z cyklem dnia większości Polaków. W tym czasie radio pełni funkcję budzika oraz przewodnika po najważniejszych wydarzeniach poranka. Wieczorami natężenie słuchania spada na rzecz telewizji i internetu, jednak radio wciąż utrzymuje stałą grupę wiernych odbiorców.Poniżej wymieniamy główne cechy, które wyróżniają poszczególne grupy słuchaczy:Wykształcenie i miejsce zamieszkania również wpływają na wybór konkretnych stacji radiowych. Mieszkańcy mniejszych miejscowości częściej stawiają na rozgłośnie lokalne, które dostarczają informacji bezpośrednio dotyczących ich regionu. Z kolei w metropoliach większą popularnością cieszą się stacje ogólnopolskie oraz muzyczne formaty niszowe. Ta różnorodność sprawia, że oferta radiowa w Polsce jest bogata i potrafi zaspokoić gusta najbardziej wymagających słuchaczy.Polacy słuchają w ciągu dnia zazwyczaj jednej lub dwóch ulubionych stacji. To przywiązanie do konkretnej marki radiowej jest bardzo silne i budowane latami. Zmiana preferencji następuje rzadko i zazwyczaj wiąże się z istotnymi zmianami w formacie audycji lub odejściem ulubionych prowadzących. Dla reklamodawców jest to sygnał, że radio oferuje stabilną i przewidywalną widownię.Tradycyjna antena FM wciąż pozostaje fundamentem polskiej radiofonii, co potwierdza. Korzystamy z niej w domu, w pracy i przede wszystkim w samochodzie. Mimo że cyfryzacja postępuje, prostota i niezawodność sygnału analogowego wciąż wygrywa w oczach milionów użytkowników. Nie wymaga on dostępu do internetu ani opłacania dodatkowych subskrypcji, co w wielu regionach kraju ma kluczowe znaczenie.Jednak internetowa rewolucja nie omija radia. W 2025 roku już 2,5 miliona osób deklaruje słuchanie radia przez sieć. Jest to wzrost, który pokazuje kierunek zmian w nadchodzących latach. Internet pozwala na interakcję ze słuchaczem, oferując mu dodatkowe treści, takie jak wideo z Win studia czy możliwość udziału w konkursach za pomocą jednego kliknięcia. Ta hybrydowość sprawia, że radio staje się medium multimedialnym.Warto przyjrzeć się szczegółowym danym dotyczącym czasu poświęcanego na słuchanie radia w zależności od źródła sygnału.Dane te pokazują, że słuchacze korzystający z tradycyjnej anteny spędzają z radiem najwięcej czasu. Wynika to z faktu, że antena FM jest często włączona przez cały dzień w samochodach ciężarowych, warsztatach czy biurach. Słuchanie przez internet jest zazwyczaj bardziej intencjonalne i krótsze, często ograniczone do konkretnych audycji lub programów autorskich. Dekodery telewizyjne stanowią niszowe, ale stabilne źródło odbioru dla ponad 400 tysięcy Polaków.Radio to medium, które potrafi łączyć tradycję z nowoczesnością. Choć technologia FM wciąż dominuje, branża nie zamyka się na innowacje . Stały rozwój aplikacji mobilnych oraz rosnąca jakość sygnału internetowego sprawiają, że radio będzie towarzyszyć nam jeszcze przez wiele dekad. Stabilne wyniki zasięgowe oraz lojalność słuchaczy to najlepszy dowód na to, że w świecie zdominowanym przez obraz, dźwięk wciąż ma magiczną moc przyciągania uwagi.Cały raport dostępny jest na stronie Komitetu Badań Radiowych

PRZERWA NA REKLAMĘ

Najnowsze w dziale Rynek medialny:

BARD

Kiedyś pozycjonowanie filmu na Youtube było proste. Wystarczyło napchać opis słowami kluczowymi i czekać na efekty. To już nie wróci. W 2026 roku algorytm to już nie jest prosta wyszukiwarka, która łączy kropki. To potężna sztuczna inteligencja Gemini AI, która rozumie twoje wideo lepiej niż ty.

Krzysztof Fiedorek

Współczesny rynek mediów i komunikacji stawia przed niezależnymi twórcami zupełnie nowe wyzwania. Tradycyjne usługi ustępują miejsca bardziej złożonym formom przekazu. Najpopularniejsze branże, w których działają polscy freelancerzy, koncentrują się wokół obecności firm w sieci oraz treści wizualnych.

Paweł Sobczak

Treści wideo oglądane zdalnie, ale usługi streamingowe głównie w domowym zaciszu. Tak można podsumować to, w jaki sposób konsumowali kontent audiowizualny w 2025 Polacy. To wynik analizy badania przeprowadzonego przez SW Research oraz danych firmy MEGOGO.

Podobne artykuły:

BARD

Spośród trzech największych nadawców telewizyjnych najwięcej pozytywnych odczuć wzbudza Polsat. Wśród stacji radiowych liderem jest RMF FM. Na podstawie badania CBOS można też postawić wniosek, że Polakom łatwiej przychodzi opiniowanie nadawców telewizyjnych.

Magdalena Grabarczyk - Tokaj

Najbardziej opiniotwórczym medium 2011 roku jest Rzeczpospolita. Na jej informacje inne media powołały się ponad 9 tysięcy razy. Drugie miejsce zajęła Gazeta Wyborcza, trzecie - stacja TVN24.

Bartłomiej Dwornik

Gdzie leżą źródła dezinformacji i jak duża jest skala tej fali? Dlaczego jesteśmy podatni na nieprawdziwe informacje i jaką rolę w tej układance pełnią tradycyjne media? Spróbujmy rzucić nieco światła na te kwestie. I zmierzyć się z pytaniem czy bitwę z zalewem dezinformacji można jeszcze wygrać?

Gabriela Jakimik

Połowa badanych przez IAB internautów w tradycyjnej TV ogląda tylko programy na żywo i filmy dokumentalne. Natomiast wszystkie pozostałe materiały (seriale, filmy, sport) głównie w sieci.

więcej w dziale: Rynek medialny