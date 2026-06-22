22.06.2026 Marketing i PR

Co wpływa na nasze decyzje zakupowe? Badanie KONSUMER 2026

Michał Mystkowski, Berry Kolektyw Kreatywny

Babcia ogląda TikToka przed snem. Ojciec po pięćdziesiątce wpisuje w Google "czy AI zabierze mi pracę?" Trzydziestolatka odkłada decyzję o dziecku, ale kupuje weekendowy wyjazd, żeby „na chwilę odetchnąć”. Dwunastolatek pyta ChatGPT o pracę marzeń i próbuje namówić rodziców na kolejny skin do gry.

ilustracja: DALL-E



Jeszcze kilka lat temu takie sceny trudno byłoby umieścić obok siebie. Dziś jednak wszystkie stają się częścią tej samej codzienności. Dlaczego kupujemy rzeczy, które mają dać nam ulgę? Skąd bierze się potrzeba "małych nagród", odkładania decyzji, a skąd cyfrowe zmęczenie i coraz większa ostrożność wobec świata? Odpowiedzi na te pytania przynosi druga edycja raportu "KONSUMER 2026". Najnowsza odsłona projektu, przygotowanego przez agencję BERRY Kolektyw Kreatywny, to świeże spojrzenie na aktualne trendy społeczne, konsumenckie i kulturowe oraz próba rozszyfrowania współczesnych decyzji Polek i Polaków - od zakupów i technologii po relacje i codzienne rytuały.



- Prosty podział na młodych i starszych albo Polskę A i B kompletnie się rozpadł. Ludzie funkcjonują w różnych rytmach życia, różnych poziomach przeciążenia i różnych bańkach codzienności - mówi Marcin Mystkowski, strateg i założyciel agencji BERRY Kolektyw Kreatywny. - Właśnie dlatego stworzyliśmy raport, który nie próbuje zamykać ludzi w prostych targetach, tylko pokazuje napięcia i emocje współczesnej Polski i to, jak one przekładają się na nasze decyzje konsumenckie.





Ten aspekt silnie przebija się w opracowaniu. Nasze wybory coraz częściej determinuje chęć odzyskania kontroli nad życiem, powrotu energii, harmonii czy poczucia, że nasze wysiłki naprawdę mają sens. Portfel czy aspiracje tracą na znaczeniu. Dyskont, paczkomat, aplikacja bankowa, teleporada, słuchawki wygłuszające czy wakacje bliżej domu stają się nie tylko wygodą, ale także codziennymi narzędziami do zarządzania niepewnością. I nie jesteśmy w tym sami - mimo ogromnych różnic społecznych i widocznej na każdym kroku polaryzacji światopoglądowej - Polaków wciąż wiele łączy. Domowe rytuały, małe formy ukojenia, potrzeba bliskości, zmęczenie chaosem informacyjnym i coraz większa ostrożność wobec otaczającego świata to wspólna metryczka niemal wszystkich, analizowanych grup wiekowych.



Pięć pokoleń, pięć różnych doświadczeń współczesności

W raporcie opisano pięć polskich pokoleń - od Boomersów po Alfy. Każda z generacji otrzymała własny, pogłębiony portret oparty na danych, insightach społecznych i analizie codziennych doświadczeń.



Dla wielu Boomersów (urodzonych w latach 1946-1964, dziś: 62-80 lat) najważniejszym doświadczeniem staje się dziś aktywna "nowa starość". Osoby po sześćdziesiątce coraz częściej funkcjonują cyfrowo, podróżują, wspierają finansowo dzieci i wnuki, a jednocześnie nie chcą być definiowane wyłącznie przez wiek. Z kolei Generacja X (ur. 1965-1979, dziś: 47-61 lat) próbuje odnaleźć równowagę po latach życia w trybie nieustannego "dowożenia": pracy, kredytów, obowiązków rodzinnych i codziennej odpowiedzialności.

(urodzonych w latach 1946-1964, dziś: 62-80 lat) najważniejszym doświadczeniem staje się dziś aktywna "nowa starość". Osoby po sześćdziesiątce coraz częściej funkcjonują cyfrowo, podróżują, wspierają finansowo dzieci i wnuki, a jednocześnie nie chcą być definiowane wyłącznie przez wiek. Z kolei Generacja X (ur. 1965-1979, dziś: 47-61 lat) próbuje odnaleźć równowagę po latach życia w trybie nieustannego "dowożenia": pracy, kredytów, obowiązków rodzinnych i codziennej odpowiedzialności. Millenialsi (urodzeni 1980-1994, dziś: 32-46 lat) żyją w poczuciu permanentnej zmiany zasad gry. Dorastali z przekonaniem, że rozwój i ciężka praca pozwolą osiągnąć stabilizację, jednak rzeczywistość wielokrotnie burzyła ten scenariusz - od kryzysów gospodarczych po gwałtowne zmiany technologiczne i społeczne.

(urodzeni 1980-1994, dziś: 32-46 lat) żyją w poczuciu permanentnej zmiany zasad gry. Dorastali z przekonaniem, że rozwój i ciężka praca pozwolą osiągnąć stabilizację, jednak rzeczywistość wielokrotnie burzyła ten scenariusz - od kryzysów gospodarczych po gwałtowne zmiany technologiczne i społeczne. Młodsze pokolenia funkcjonują już w zupełnie innym rytmie. Zetki (urodzone 1995-2009, dziś: 17-31 lat) dużo mocniej chronią dziś swoją uwagę, energię i zdrowie psychiczne, a autentyczność coraz częściej staje się dla nich ważniejsza niż status czy wielkie deklaracje marek.

(urodzone 1995-2009, dziś: 17-31 lat) dużo mocniej chronią dziś swoją uwagę, energię i zdrowie psychiczne, a autentyczność coraz częściej staje się dla nich ważniejsza niż status czy wielkie deklaracje marek. Najmłodsze Alfy (urodzone 2010-2024 · dziś: 2-16 lat) dorastają natomiast w świecie pełnej cyfrowej natychmiastowości - świecie AI, algorytmów i nieustannego dopaminowego bodźcowania, w którym cierpliwość przestaje być naturalnym doświadczeniem codzienności.

Reporterzy.info polecają. Posłuchaj słowiańskich legend

Powyższe obserwacje są jedynie fragmentem znacznie szerszej opowieści o tym, jak różne grupy Polek i Polaków próbują dziś odnaleźć się w świecie dynamicznych zmian społecznych, technologicznych i kulturowych. Eksperci agencji Berry Kolektyw Kreatywny zwracają również uwagę na grupy, które często wypadają z głównego nurtu marketingowych opowieści: pracowników nocnych zmian (ponad 2 mln Polaków!), mieszkańców małych miejscowości, dla których lokalna grupa na Facebooku, OSP albo Koło Gospodyń Wiejskich są realną infrastrukturą życia, na społeczności pasji, osoby z niepełnosprawnościami czy migrantów coraz silniej współtworzących polską codzienność.



- Konsumenci nie czekają dziś na kolejne komunikaty o rewolucji i byciu blisko. Większość ludzi jest po prostu zmęczona nadmiarem hałasu - podsumowuje Marcin Mystkowski. - Reklama może być wartościowa tylko wtedy, gdy naprawdę coś upraszcza, daje ulgę, pomaga podjąć decyzję albo zwyczajnie szanuje uwagę odbiorcy. W przeciwnym razie staje się kolejnym bodźcem, przed którym ludzie coraz częściej próbują się bronić.



Wnioski z Raportu "KONSUMER 2026" zaprezentowane zostały podczas najważniejszej konferencji branży reklamowej w Polsce - tegorocznym Forum IAB, odbywającym się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2026 r.



Pełną wersję raport "KONSUMER 2026" można pobrać na stronie Jeszcze kilka lat temu takie sceny trudno byłoby umieścić obok siebie. Dziś jednak wszystkie stają się częścią tej samej codzienności. Dlaczego kupujemy rzeczy, które mają dać nam ulgę? Skąd bierze się potrzeba "małych nagród", odkładania decyzji, a skąd cyfrowe zmęczenie i coraz większa ostrożność wobec świata? Odpowiedzi na te pytania przynosi druga edycja raportu "KONSUMER 2026". Najnowsza odsłona projektu, przygotowanego przez agencję BERRY Kolektyw Kreatywny, to świeże spojrzenie na aktualne trendy społeczne, konsumenckie i kulturowe oraz próba rozszyfrowania współczesnych decyzji Polek i Polaków - od zakupów i technologii po relacje i codzienne rytuały.- Prosty podział na młodych i starszych albo Polskę A i B kompletnie się rozpadł. Ludzie funkcjonują w różnych rytmach życia, różnych poziomach przeciążenia i różnych bańkach codzienności - mówi Marcin Mystkowski, strateg i założyciel agencji BERRY Kolektyw Kreatywny. - Właśnie dlatego stworzyliśmy raport, który nie próbuje zamykać ludzi w prostych targetach, tylko pokazuje napięcia i emocje współczesnej Polski i to, jak one przekładają się na nasze decyzje konsumenckie.Ten aspekt silnie przebija się w opracowaniu. Nasze wybory coraz częściej determinuje chęć odzyskania kontroli nad życiem, powrotu energii, harmonii czy poczucia, że nasze wysiłki naprawdę mają sens. Portfel czy aspiracje tracą na znaczeniu. Dyskont, paczkomat, aplikacja bankowa, teleporada, słuchawki wygłuszające czy wakacje bliżej domu stają się nie tylko wygodą, ale także codziennymi narzędziami do zarządzania niepewnością. I nie jesteśmy w tym sami - mimo ogromnych różnic społecznych i widocznej na każdym kroku polaryzacji światopoglądowej - Polaków wciąż wiele łączy. Domowe rytuały, małe formy ukojenia, potrzeba bliskości, zmęczenie chaosem informacyjnym i coraz większa ostrożność wobec otaczającego świata to wspólna metryczka niemal wszystkich, analizowanych grup wiekowych.W raporcie opisano pięć polskich pokoleń - od Boomersów po Alfy. Każda z generacji otrzymała własny, pogłębiony portret oparty na danych, insightach społecznych i analizie codziennych doświadczeń.Powyższe obserwacje są jedynie fragmentem znacznie szerszej opowieści o tym, jak różne grupy Polek i Polaków próbują dziś odnaleźć się w świecie dynamicznych zmian społecznych, technologicznych i kulturowych. Eksperci agencji Berry Kolektyw Kreatywny zwracają również uwagę na grupy, które często wypadają z głównego nurtu marketingowych opowieści: pracowników nocnych zmian (ponad 2 mln Polaków!), mieszkańców małych miejscowości, dla których lokalna grupa na Facebooku, OSP albo Koło Gospodyń Wiejskich są realną infrastrukturą życia, na społeczności pasji, osoby z niepełnosprawnościami czy migrantów coraz silniej współtworzących polską codzienność.- Konsumenci nie czekają dziś na kolejne komunikaty o rewolucji i byciu blisko. Większość ludzi jest po prostu zmęczona nadmiarem hałasu - podsumowuje Marcin Mystkowski. - Reklama może być wartościowa tylko wtedy, gdy naprawdę coś upraszcza, daje ulgę, pomaga podjąć decyzję albo zwyczajnie szanuje uwagę odbiorcy. W przeciwnym razie staje się kolejnym bodźcem, przed którym ludzie coraz częściej próbują się bronić.Wnioski z Raportu "KONSUMER 2026" zaprezentowane zostały podczas najważniejszej konferencji branży reklamowej w Polsce - tegorocznym Forum IAB, odbywającym się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2026 r.Pełną wersję raport "KONSUMER 2026" można pobrać na stronie https://kolektywkreatywny.pl/konsumer2026/

PRZERWA NA REKLAMĘ

Najnowsze w dziale Marketing i PR:

Sandra Kluza

Google coraz wyraźniej odcina się od hacków pod AI i przypomina, że fundamentem widoczności nadal pozostają jakościowa treść, techniczna dostępność serwisu i użyteczność dla użytkownika. AI Search nie zastępuje SEO.

Aleksander Pawzun

Jeszcze kilka lat temu klasyczna hurtownia danych, nocne przetwarzanie i raporty dostępne rano były oznaką dojrzałości organizacji. Dziś w wielu firmach te same rozwiązania stały się niewidzialnym ograniczeniem.

Piotr Michalak

Już niemal 40% polskich konsumentów wykorzystuje sztuczną inteligencję na swojej ścieżce zakupowej, przy czym często robią to nieświadomie. Jak wynika z raportu agencji Altavia Kamikaze + K2, obecny rok jest momentem ostatecznego przejścia od tradycyjnego wyszukiwania do rekomendacji opartych na AI.

Podobne artykuły:

Aneta Esz

Internauci nie czytają dokładnie tekstów, a skanują je. Potrzeba nam mniej więcej 3-5 sekund na podjęcie decyzji o tym czy oglądana zawartość jest dla nas odpowiednia czy nie. No właśnie. Od 3-5 sekund. Zapamiętaj. Tyle masz czasu, żeby pozyskać i jednocześnie przekonać odbiorcę do pozostania obok.

Personal PR

Liczba nowych twórców, którzy zakładają konta na TikToku, rośnie z dnia na dzień. Ich różnorodność jest bardzo korzystna dla osób chcących nawiązać współpracę. Jednak dotarcie do jakościowych, odpowiednich influencerów jest wyzwaniem. Jak więc dobrze szukać? Sprawdzając poniższe 5 elementów.

Szymon Słowik

Audyt SEO w takiej, czy innej formie, powinien zawsze stanowić punkt wyjścia do działań mających na celu budowanie ruchu organicznego z Google. W przypadku prostej strony firmowej, audyt może sprowadzać się do dość szybkiej analizy witryny. Jeśli mamy do czynienia ze sklepem internetowym, audyt będzie dużo bardziej złożony ze względu na większą liczbę funkcji, rozbudowaną architekturę informacji, więcej słów kluczowych, konkurentów, wyzwań natury technicznej.

IPM

Reklamy displayowe były w Polsce bardziej widoczne w trzecim kwartale 2021, w przeciwieństwie do reklam wideo, których widoczność się pogorszyła. Rzuca się w oczy wysoka zmienność współczynników widoczności - zarówno przy porównywaniu ze sobą różnych formatów reklam, jak i przy porównaniu tych samych formatów w różnych okresach.

więcej w dziale: Marketing i PR