Jak przygotować się do bycia DJ-em?

24.09.2017 Warsztat reportera

EdenTrojany.pl

Zawód DJ-a jest dość specyficzny, bowiem w jego przypadku sukces zależy nie tylko od umiejętności. Równie istotny jest sprzęt, dzięki któremu może obsługiwać różnego typu imprezy. Rzecz jasna, w dużej mierze wybór konkretnych akcesoriów zależy od indywidualnych preferencji danego DJ-a, jego potrzeb oraz możliwości finansowych, jednak warto mieć świadomość najbardziej potrzebnym elementów wyposażenia.

Mixer – fundamentalne wyposażenie każdego szanującego się DJ-a

Zaawansowany DJ zna swoje potrzeby wystarczająco dobrze

Na samym początku przygody z zawodem DJ-a nie trzeba inwestować w sprzęt z najwyższej półki. Przede wszystkim ze względu na fakt, że początkujący DJ dopiero uczy się z niego korzystać i nie jest w stanie wykorzystać wszystkich możliwości oferowanych przez produkty spod szyldów renomowanych producentów. Choć wystarczy tylko kilka podstawowych akcesoriów, nie można zapomnieć o odpowiedniej jakości, bowiem wyrobienie niewłaściwych nawyków to często spore utrudnienie na drodze do poważnej kariery w zawodzie.Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w pierwszej kolejności należy zainwestować w mixer. Do czego służy to urządzenie? Pozwala on na mieszanie ze sobą kilku niezależnych źródeł dźwięku, a różne modele wyposażone są w inną liczbę kanałów. To właśnie od kanałów zależy, ile dźwięków można podłączyć jednocześnie. W przypadku początkującego DJ-a optymalnym rozwiązaniem wydaje się mixer, który posiada dwa kanały – idealnie sprawdza się w procesie nauki podstaw poprawnego miksowania utworów muzycznych.Ponadto, niezbędnym elementem wyposażenia każdego DJ-a jest odtwarzacz CD, choć jeszcze nie tak dawno zawód ten kojarzył się z wykorzystywaniem gramofonów. Ogromną popularnością cieszą się przede wszystkim te odtwarzacze, które obsługują pendrive`y, czyli najbardziej powszechne obecnie nośniki danych. Nie dość, że są one w stanie pomieścić znacznie więcej utworów niż dotychczasowe nośniki, to jeszcze USB wyróżnia stosunkowo wysoka odporność na wstrząsy. Warto wybrać odtwarzacz CD nieco lepszej klasy, bowiem jakość muzyki w dużej mierze zależy właśnie od niego.Trzecim elementem, który można zakwalifikować do zdecydowanie najistotniejszych w pracy DJ-a, są słuchawki. Sprawa ta jest dość prosta – prawdopodobnie żaden DJ nie jest w stanie grać muzyki bez możliwości usłyszenia jej. Poza tym, mają one ogromny wpływ na rozwój początkującego DJ-a, który sporo czasu poświęca na trening w domu. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na fakt, że dzięki słuchawkom może zaoszczędzić hałasu zarówno rodzicom czy współlokatorom, jak i sąsiadom. Dobre słuchawki powinny być wytrzymałe, trwałe i wyróżniać się odpowiednim tłumieniem dźwięków pochodzących z zewnątrz.Po pewnym czasie wspomniane wyżej akcesoria mogą okazać się zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, bowiem znajomość realiów panujących w branży szybko generuje nowe potrzeby. Na całe szczęście, zaawansowany DJ jest w stanie samodzielnie skompletować wymarzony sprzęt. Tym bardziej, jeśli zarabia na swojej pasji – wtedy może zainwestować w swój rozwój odpowiednią kwotę. Warto mieć świadomość, że każdy DJ lepiej czuje się na sprzęcie innej firmy i nie ma w tym nic dziwnego. Dobrym rozwiązaniem jest przetestowanie kilku rodzajów mixerów, odtwarzaczy CD czy słuchawek, aby starannie wyselekcjonować optymalny ekwipunek.Za cenne wskazówki dziękujemy redakcji EdenTrojany.pl