Telewizja BBC. Historia największego nadawcy TV na świecie

Choć dziś BBC jest największą telewizją na świecie to nie do niej należały pierwsze kroki w tej dziedzinie. Szkocki inżynier John Logie Baird został okrzyknięty pionierem telewizji kiedy to 1924 roku skonstruował telewizor monochromatyczny a w 1928 przesłał transmisję telewizyjną z Europy do Ameryki Północnej i Południowej. Ówczesny dyrektor BBC - John Reith, choć sam nie był zachwycony tymi nowinkami (widział w telewizji zagrożenie dla radia), udostępnił Bairdowi nadajniki stacji.

Siedziba BBC. New Broadcasting House w Londynie [ fot. Fantastic-life/cc3.0/Wikimedia

Udany start nowego medium

Telewizja BBC w okresie powojennym

Nowe kanały BBC

BBC One

Nazwa w tej wersji obowiązuje od 1997 roku. Pierwsze testowe przekazy uruchomiono w 1929 roku a na stałe zagościł od 1936 roku. Mimo że jest zróżnicowany stawia głównie na informację i sport. Obecnie ma 15 mutacji. Różnią się ramówkami i mają odrębne zespoły lektorów co pozwala na używanie języka z odpowiednim akcentem dla każdego regionu. Na przestrzeni lat stacja zmieniała dziewięć razy swój znak rozpoznawczy aby od 8 października 2006 roku przyjąć na stałe Czerwony prostokąt z białym logiem BBC i napisem "one" pod nim.

Nadaje od 20 kwietnia 1964. Jako pierwszy kanał telewizyjny w Europie rozpoczęło stałe nadawanie w kolorze(1lipca 1967r.). Istnieje w czterech wersjach - osobnych dla Irlandii Północnej, Szkocji, Walii i Anglii. Uznawany jest za kanał mniej masowy i emitujący nieco trudniejsze treści niż BBC One. Swoje logo zmieniano 8 razy. Ostatecznie zostano przy biało niebieskiej barwie.

Trzeci kanał BBC (dla młodzieży dorosłej). Służył do testowanie programów pod kątem oglądalności. Zaczął nadawanie 9 lutego 2003 roku. Od 16 lutego 2016 roku działa wyłącznie jako serwis internetowy.

Czwarty kanał BBC (dokument, kultura i sztuka) - Specjalnością kanału są kultura i sztuka oraz filmy dokumentalne. Od poniedziałku do piątku o 20:00 emitowany jest magazyn aktualności międzynarodowych World News Today, przygotowywany w ścisłej współpracy z BBC World News i pokazywany równocześnie na obu kanałach. Kanał uważany jest za najbardziej intelektualny i wysublimowany spośród kanałów telewizyjnych BBC. Powstał 2 marca 2002 w wyniku gruntownego przekształcenia działającego wcześniej kanału BBC Knowledge.

kanał dla dzieci najmłodszych (1-6 lat) Nadaje w godz. 6:00-19:00, po czym jego miejsce w eterze zajmuje BBC Four. Premiera kanału miała miejsce 11 lutego 2002. Siostrzanym kanałem przeznaczonym dla nieco starszych, ale wciąż bardzo młodych widzów, jest CBBC oraz BBC Kids.

Kanał młodzieżowy, adresowany do dzieci w wieku 6-12 lat, Skrót CBBC (Children`s BBC, dziecięce BBC) zaczął funkcjonować w 1985 jako nazwa bloku programów dla dzieci na antenie BBC One, BBC Two i BBC Three. Potem także kanałów zagranicznych BBC (np. BBC Prime). Od 9 lutego 2003 działa także osobny kanał pod tą nazwą, prezentujący codziennie 12 godzin programu w godzinach 7:00-19:00, po czym jego miejsce w eterze zajmuje BBC Three.

24-godzinny kanał informacyjny (do 20 kwietnia 2008 BBC News 24) dostępny tylko w przekazie cyfrowym (naziemnym i satelitarnym) oraz w sieciach kablowych i właściwie tylko na terenie Wielkiej Brytanii ( ale w Polsce dostępny). Pierwsza emisja - 9 listopada 1997 roku. To młodszy brat BBC World News, którty utrzymuje się z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Obie stacje sąsiaduję ze sobą dzieląc pracę między tych samych dziennikarzy i prezenterów. W BBC World News serwisy prowadzi zwykle jeden prezenter a w BBC News standardem jest para spikerów. W nocy (od 02:00 do 06:00 czasu polskiego) obie stacje nadają wspólny serwis informacyjny poświęcony głównie tematyce międzynarodowej.

Kanał parlamentarny. Jedyny w Wielkiej Brytanii kanał poświęcony polityce. Pierwotnie był produkowany przez prywatną sieć kablową Flextech pod nazwą The Parliamentary Channel. W 1998 zarządzanie nim przejęło BBC, które zmieniło jego nazwę na BBC Parliament.

Kanał HD. Emitowane są tu zarówno programy dokumentalne i popularnonaukowe, jak również programy rozrywkowe, filmy oraz seriale fabularne. Pojawił się na platformach cyfrowych 1 maja 2010 roku. Nadawany jest w wersji angielskiej i polskiej

kanał nadający wyłącznie w języku szkockim gaelickim Słowo "Alba" oznacza w tym języku "Szkocja". Emisja jego ruszyła 19 września 2008.

Dyrektorzy BBC

John Reith, dyrektor w latach 1927-38

Był twórcą mechanizmu finansowania, który przetrwał do dzisiaj. Doprowadził do stworzenia Korporacji w ramach pierwszej karty królewskiej w 1927 roku

Jego zasługą jest wprowadzenie stacji obcojęzycznych. Niestety wyzwanie związane z prowadzeniem firmy okazało się dla niego zbyt wielkie

Jeden i drugi nie czuł się dobrze w roli lidera. Wspierali się wzajemnie ale to było za mało

Największym jego wkładem było stworzenie Trzeciego Programu (później przekształcenie go w Radio 3)

BBC musi pozostać uczciwym źródłem niezależnym od wpływów politycznych, to jego dewiza

Uważał, że konkurencja jest pożyteczna. Za jego dyrekcji powstała telewizja kolorowa. Na antenie pojawiły się nowe stacje: BBC Two, BBC Local Radio, a także radio 1 do 4

To były dobre lata BBC. Przychody rosły, uruchomiono Ceefax (telegazetę) a Radio lokalne rozwijało się w zawrotnym tempie.

Nie był to dobry czas w Królestwie. Rekordowa inflacja, konflikt w Irlandii Północnej, wojna o Falklandy. Mimo to było kilka innowacji programowych.

Producent telewizyjny dzieł Szekspira. Wdał się w zatarg z Rządem o opłaty licencyjne dlatego też został poproszony o rezygnację ze stanowiska.

Okazał się dobrym menedżerem. Zredukował koszty ogólne dzięki czemu zdobył pieniądze na nowe programy i usługi. Wprowadził nowe struktury i wytyczne dla producentów. Rozpoczęło pracę Radio Five Live

Przeprowadził radykalne zmiany w pracy BBC. Wprowadził Korporację w cyfrowy świat telewizji. W nowej Karcie pojawił się zapis o finansach na ten cel.

Docenił lokalnych odbiorców. Obniżył koszty administracyjne z 24% całkowitego dochodu do 15%. Miał dobre relacje ze swoimi pracownikami a jego styl zarządzania był postrzegany jako bardziej otwarty

Najbardziej krytykowany Dyrektor BBC (raport BBC Trust)

Najkrótsza kadencja w dziejach BBC-54 dni(poległ na sprawie skandalu pornograficznego z 2011 roku)

Właściwie tylko pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego tymczasowo po rezygnacji poprzednika. Był Dyrektorem do spraw audio i muzyki. Obecnie jest prezesem BBC Worldwide

Ma za zadanie dokończyć proces restrukturyzacji i decentralizacji BBC, odbudować prestiż i wiarygodności korporacji po serii bardzo poważnych błędów jej dziennikarzy, a także poprawić pozycję BBC w świecie nowych technologii

Siedziby BBC

Broadcasting House

Od 14 maja 1932 roku główna siedziba BBC. Nazwa w dosłownym tłumaczeniu znaczy "Dom Nadawczy". Jest obiektem od podstaw wzniesionym na potrzeby stacji. Pełni funkcję siedziby BBC Radio oraz BBC News (pionu informacyjnego).

Choć okrzyknięty miejscem narodzin telewizji nigdy nie należał do Korporacji. Wynajęty w 1935 roku na potrzeby telewizji służy jej długie lata. W latach 1956-1969 służył jako studio wiadomości telewizyjnych BBC.

Budynek był siedzibą BBC World Service blisko 70 lat. Ostatni program nadano w nim w 2012 roku, a stacja przeniosła się do nowego obiektu New Broadcasting House.

Studio filmowe, które działało już 1914 roku. Tu powstało wiele produkcji BBC. Teatry telewizji, seriale, programy dla dzieci. Studio posłużyło Chanel 5 do nagrania Big Brothera. Działa do dziś.

Budynek przejęty przez BBC w 1948 roku do celów badawczo rozwojowych. Tu do 2010 roku wprowadzano nowinki techniczne i testowano je.

Studia od 1949 roku służyły jako "tymczasowe środki", aż do chwili powstania nowego centrum telewizyjnego w pobliskim Wood Lane w 1992 roku. Tu powstał słynny już serial Doctor Who.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii telewizji BBC

20 sierpnia 1929 - pierwsze transmisje eksperymentalnego 30-liniowego systemu telewizyjnego John Logie Baird.

14 lipca 1930 - transmisja pierwszej eksperymentalnej sztuki telewizyjnej w systemie Bairda.

2 listopada 1936 - BBC inauguracja telewizyjnej stacji z Alexandra Palace.

21 czerwca 1937 - pierwsze relacje telewizyjne z Wimbledonu.

1 września 1939 - telewizja zawiesza działalność.

7 czerwca 1946 - startuje BBC Television Service.

20 listopada 1947 - transmisja ze ślubu księżnej Elżbiety i Philipa Mountbatten. Ogląda ją około 400 000 widzów.

17 grudnia 1949 - Podejmuje pracę nadajnik Sutton Coldfield co pozwala na oglądanie telewizji poza granicami Londynu.

21 maja 1950 - otwarte studia telewizyjne Lime Grove.

27 sierpnia 1950 - pierwsze transmisje z Europy.

2 czerwca 1953 - koronacja królowej Elżbiety II w Westminster Abbey.

11 listopada 1953 - Pierwsze wydanie BBC Panorama, najdłużej działającego programu publicystycznego na świecie.

11 stycznia 1954 - pierwsza prognoza pogody. Jej prezenterem jest George Cowling.

10 października 1955 - Alexandra Palace rozpoczyna testowe transmisje telewizji kolorowej.

28 października 1958 - transmisja z otwarcia nowych obrad Parlamentu. Przemowa królowej.

29 czerwca 1960 - Powstaje Centrum Telewizyjne BBC.

2 grudnia 1967 - BBC2 staje się pierwszym kanałem telewizyjnym w kolorze.

29 lipca 1981 - Wesele Karola, Księcia Walii i Lady Diany Spencer jest transmitowane przez BBC Television & Radio dla 750 milionów widzów i słuchaczy w ponad 60 krajach.

15 kwietnia 1991 - uruchomiona zostanie usługa World Service Television News. Jest stacją komercyjną, ​​nie może więc być nadawana w Wielkiej Brytanii.

16 stycznia 1995 - BBC World Service Television została przemianowana na BBC World i działa jako międzynarodowy kanał informacyjny.Powstaje też BBC Worldwide Ltd.

6 września 1997 - pogrzeb Diany, księżnej Walii, nadawany jest w BBC Radio & Television i emitowany do ponad 200 krajów na całym świecie. Prawie 3 miliardy widzów i słuchaczy śledzi ceremonię.

Grudzień 1997 - BBC uruchamia serwis internetowy BBC Online.

Sierpień 1998 - Krajowe kanały telewizyjne BBC stają się dostępne w serwisie satelitarnym Sky Digital.

20 maja 1999 - rozpocznie się cyfrowa usługa teletekstu BBC.

3 września 2007 - kolejna zmiana wizerunku firmy. Na mocy karty Królewskiej powołany został BBC Trust, czyli radę Powierników sprawujących pieczę nad dziełanością całej Korporacji.

25 grudnia 2007 - uruchomiono program BBC iPlayer, internetowy serwis do oglądania wcześniej wyemitowanych programów.

31 marca 2013 - Centrum telewizyjne BBC zamyka w Shepherd`s Bush większość usług telewizyjnych i przeprowadziła się do Broadcasting House w centrum Londynu.

2 kwietnia 2017 - BBC Trust został rozwiązany z chwilą wygaśnięcia Karty Królewskiej z 2007 roku. Zastąpił go zarząd BBC.

Przesyły wciąż jednak nie były doskonałe. Obraz i dźwięk nie współgrały. Ale Baird był uparty i 30 marca 1930 roku osiągnął sukces. Nowa dziedzina techniki – telewizja, zaczęła swoją historię. Pod koniec roku nadawano program telewizyjny od poniedziałku do piątku.Współpraca Bairda z Reithem trwała do czerwca 1932 roku. Zarząd BBC szybko się zorientował, że telewizja ma przed sobą przyszłość i nie ma się co unosić ambicją tylko trzeba stworzyć własne programy. W piwnicach siedziby, w Broadcasting House powstały prowizoryczne studia, z których 22 sierpnia 1932 roku nadano pierwsze programy. W lutym 1934 roku przeniesiono ekipę do Portland Place, gdzie było więcej miejsca.John Reith mimo swych obiekcji co do nowego wynalazku, musiał przyznać, że telewizja to siła. W 1935 roku Korporacja wynajęła wschodnią część budynku zwanego. Przeprowadzono próby między dwoma systemami nadawczymi: EMI-Marconi i systemem Bairda aby zdecydować, który z nich zapanuje w BBC. Dwa studia, dwie kamery, dwóch producentów.Niestety pionier telewizji przegrał. System Marconi - EMI Emitron był lepszy i sprawniejszy. Technika poszła do przodu. Pierwsze próbne transmisje prowadziła Elizabeth Cowell, jedna z trzech pierwszych spikerek. Zawsze witała widzów w ten sam sposób: "To jest bezpośrednia telewizja z Alexandra Palace..." Jednak do historii telewizji przeszła data 2 listopada 1936 roku. Wtedy to oficjalnie wystartowała BBC Television Service a Alexandra Palace zostało okrzyknięte miejscem jej narodzin.Od 1936 roku do początku lat pięćdziesiątych z wyjątkiem okresu II wojny światowej, Alexandra Palace jest głównym ośrodkiem produkcyjnym telewizji BBC. To jedna z głównych z siedzib stacji choć nie jest jej własnością. Początkowo mieściły się tam dwa studia z których nadawano codziennie, od poniedziałku do soboty, o godzinach 15:00-16:00 i 21:00-22:00. Jedną z pierwszych audycji (cyklicznych) jest program Picture Page, poruszający tematy dnia codziennego. Są to rozmowy ze znanymi postaciami przeprowadzane przez aktorkę Joan Miller, która stała się jedną z pierwszych gwiazd telewizyjnych. Niestety nie zachowały się nagrania tych emisji.Z jednej strony pełna parą pracowały studia a z drugiej kamery choć nieco ciężkie pozwalały "wyjść" w teren. Zaczęły pojawiać się relacje z ważniejszych wydarzeń. Po raz pierwszy użyto "zewnętrznego urządzenia nadawczego" aby transmitować koronację króla Jerzego VI i królowej Elżbiety 12 maja 1937 roku. Nie mogło tez zabraknąć relacji z Wimbledonu. Tenis często gościł w raczkującej telewizji.Dla teatromanów 14 maja pojawia się na antenie 30 minutowa relacja ze spektaklu "Dwunasta noc" Williama Shakespeare. Od tego dnia kultura i sztuka zagościła na stałe na szklanym ekranie. Nie zapomniano też o najmłodszych. 24 kwietnia 1937 roku (sobota), o godzinie 15:00 nadano pierwszy odcinek programu dla milusińskich. Nazywał się po prostu Dla dzieci.Programów przybywa bo przybywa też odbiorców. Na dzień 31 grudnia 1937 roku tylko w Anglii jest 2121 odbiorników telewizyjnych. Rok później - 9315.Programy sportowe, codzienne wiadomości i transmisje. Pojawia się też na małym ekranie pierwszy serial. Nosi tytuł "Ann i Harold" i ma pięć dwudziestominutowych odcinków. Dla potrzeb telewizji pisze się specjalnie sztuki ("Skazany na śmierć" Reja Brooka). Zdawałoby się, że nic nie przeszkodzi w tym pędzie technicznym i kulturowym ale niestety... I choć sprzedano już 18999 telewizorów, 1 września 1939 roku, o godzinie 12:35, po filmie z sympatyczną Myszką Miki sygnał telewizyjny milknie. Zamilkł na długich 7 lat. Wybucha II Wojna Światowa.Tuż po zakończeniu działań wojennych James Redmond, główny inżynier BBC, ma pełne ręce roboty ale staje na wysokości zadania. 1 czerwca 1946 roku BBC Television Service ogłasza powrót i wprowadza licencję telewizyjną za całe 2 funty. Każdy kto ma telewizor musi zapłacić właśnie tyle. Wielka inauguracja ma miejsce 7 czerwca o godzinie 15:00. Wtedy to spikerka wita widzów słowami: "Dobry wieczór wszystkim. Jak się macie? Pamiętacie mnie? Jestem Jasmine Bligh".To ona pożegnała widzów w 1939 roku i to ona ich teraz witała. Dwadzieścia minut później wyemitowano film z Myszką Miki, ten sam, który oglądano 7 lat temu. Stacja nie śpi. Stacja rozwija skrzydła. Wznawiane są programy sprzed wojny. Produkuje się nowe. 7 sierpnia na ekranach pojawia się sympatyczna marionetka osiołek Mufin, który staje się symbolem programów dla dzieci. 29 listopada tego roku prezentowany jest pierwszy sticom telewizyjny "Pinwright`s Progress".Już nie tylko relacje radiowe ale też transmisje telewizyjne śledzą Brytyjczycy coraz częściej. BBC stara się jak może zadowolić swoich odbiorców. I tak oto 20 listopada 1947 roku staje przed wielkim wyzwaniem. Elżbieta, córka Jerzego VI wychodzi za mąż. Relację ogląda 400000 widzów na całym świecie i jest to najstarsze nagranie zachowane w całości w archiwach BBC. Po raz drugi Elżbieta staje w blasku kamer stacji 2 czerwca 1953 roku, kiedy to w Opactwie Westminster zostaje koronowana na królową Wielkiej Brytanii. Była to pierwsza bezpośrednia transmisja telewizyjna zachowana w całości.Koronacja spowodowała ogromny wzrost sprzedaży telewizorów, ale już wcześniej zainteresowanie programami telewizyjnymi było ogromne. BBC było monopolistą co nie bardzo podobało się innym. Za wszelką cenę chciano to zmienić. Konkurencja dopięła swego kiedy to 1954 roku rząd uchwalił Ustawę o telewizji. Na jej mocy w 1955 roku powołano do życia pierwszą stację komercyjną ITV.Ale za nim pojawienie się konkurencji zmusiło ekipę BBC do jeszcze większej mobilizacji i tak radzili sobie świetnie co jakiś czas wprowadzając nowinki techniczne. Tak też było 29 lipca 1948 roku kiedy to w Londynie spotkali się olimpijczycy na swoim święcie. Począwszy od otwarcia olimpiady aż do jej zakończenia (14 sierpnia) po trzy i pół godziny dziennie trwają transmisje ze zmagań sportowców. Stadiom Wembley ze studiem w Alexandra Palace łączy specjalny kabel koncentryczny.Rok 1949 przynosi kolejne programy i osobowości. Już nie tylko polityka i kultura interesuje Brytyjczyków. Chcą wiedzieć czy wychodząc z domu muszą zabrać parasol. Pojawiają się zatem pierwsze programy pogodowe a dla tych co lubią tańczyć pokazy tańca towarzyskiego wraz z nauką podstawowych kroków. Gospodarzem tanecznego programu był Eryc Morley (twórca Miss World). Zapraszał profesjonalnych tancerzy aby podzielili się swoją wiedzą z widzami. Dla tych co lubili kino i bieżące sprawy powstał program Television Newsreel.Była to kinowa wersja wiadomości przystosowana do potrzeb telewizji. Zawsze zaczynała się wizerunkiem masztu z Pałacu Alexandra z obracającym się tytułem w wokół niego. Pod koniec roku uruchomiony zostaje pierwszy nadajnik telewizyjny poza Londynem - Sutton Coldfield (zakończył pracę 21 września 2011 roku) To dało możliwość dotarcia do większej grupy widzów i słuchaczy. Sprawa wielce ważna bo już rok później odbywają się wybory powszechne a relacje wychodzą daleko poza Londyn. Mogą też widzowie podziwiać swój kraj z lotu ptaka. Pierwszą "samolotową relację" usługę wprowadzono 30 września 1950 roku.Kolejne lata to kolejny etap rozwoju i nowych propozycji. BBC Television Service podpisuje umowy licencyjne z innymi ośrodkami, głównie amerykańskim. Pojawiają się teleturnieje popularne za oceanem. Takie jak What`s My Line? ( czyli kim jesteś, jaki jest twój zawód). Zabawa trwała lata a dzięki takim programom rodziły się gwiazdy np.Eamonn Andrews.Kolejny sukces w transmisjach telewizyjnych przynosi rok 1952. W lutym zaprezentowano pierwszy detektor telewizyjny. Był to samochód wyposażony w urządzenia namierzające odbiorniki nie mające licencji a w marcu uruchomiono kolejne studio BBC Television Service tym razem w Szkocji. Ale nie tylko radosne chwile zarejestrowano w minionym roku. 15 lutego nadano bezpośrednią transmisję z uroczystości pogrzebowych Jerzego VI. Rok później Elżbieta II zasiada na królewskim tronie (2.VI)BBC rozrasta się w szybkim tempie. Jest stacją rozpoznawalną w świecie. Radio ma swój sygnał, więc postanowiono, że i telewizja musi mieć swój znak rozpoznawczy. 2 grudnia 1953 roku pojawiają się "skrzydła nietoperza", znak animowany obowiązujący do 1960 roku.Kolejne lata to kolejne wyzwania. Wraz z pojawieniem się komercyjnej stacji ITV pojawia się fala reklam. BBC jak na razie utrzymuje się z opłat licencyjnych, dlatego aby urozmaicić swą działalność 10 października 1955 roku wprowadza eksperymentalne programy w kolorze. 25 grudnia zaś po raz pierwszy przed kamerami swoje życzenia bożonarodzeniowe Brytyjczykom, złożyła królowa.Telewizja kolorowa wymagała nowych pomieszczeń i urządzeń. Dlatego też 28 marca 1956 roku rusza nowy nadajnik Crystal Palace. Został wybudowany na miejscu akwarium Kryształowego Pałacu zniszczonego przez bombę w 1941 roku. Budowla ma 219 metrów wysokości i do 1991 roku była najwyższą konstrukcją w Londynie. Unowocześniana służy po dziś dzień nie tylko przekazując sygnał telewizyjny, ale i radiowy.W tamtych latach powstawały programy, które oglądały kolejne pokolenia. Sky in Night (Niebo nad morzem). To audycja emitowana raz w miesiącu, mówiąca o tematach związanych z astronomią. Pierwszy raz pojawiła się 24 kwietnia 1957 roku a jej gospodarz Patryk Moor spotykał się z widzami przez kolejne 55 lat aż do śmierci. Program zakończył swoją emisję 9 grudnia 2012 roku. Jest to swoisty rekord. Telewizja dawała też możliwość zobaczenia tego o czym się mówi, ale nie bardzo wiadomo jak wygląda. Na przykład obrady Parlamentu. Każdą sesję w Izbie Lordów otwiera królowa przedstawiając plan pracy na cały rok. Założenia na rok 1958 mogła zobaczyć i usłyszeć prawie cała Wielka Brytania (transmisja z 28 października).Lata sześćdziesiąte przynoszę wiele zmian w strukturze stacji. BBC Television Service zmienia nazwę na BBC TV a następnie na BBC1. Powstaje drugi kanał telewizyjny. 23 września 1974 r. uruchomiona zostaje pierwsza usługa teletekstowa Ceefax co pozwala na przeglądanie najnowszych wiadomości w formie pisanej. Następna dekada wymuszają na stacji współpracę z niezależnymi spółkami produkcyjnymi. Wymagane jest aby 25% całej produkcji należało do takich firm. Pojawiają się też programy importowane: filmy w wersji oryginalnej wymagające napisów, czy programy dla dzieci, które trzeba dubbingować. Pozycji jest coraz więcej. Zarząd podejmuje decyzje o uporządkowaniu ich. Powstają kanały tematyczne.Kanały telewizyjne BBC nie emitują reklam. Są finansowane z opłat licencyjnych, wnoszonych raz na rok. Międzynarodowe kanały telewizyjne BBC są finansowane z ogłoszeń i subskrypcji.Takim właśnie kanałem jest BBC World News - międzynarodowy dwudziestoczterogodzinny kanał informacyjny, który nie jest oficjalnie dostępny dla widzów w Wielkiej Brytanii. Uruchomiony w dniu 11 marca 1991 r. jako BBC World Service Television przemianowany na BBC World w dniu 16 stycznia 1995 roku. Ponownie zmienił nazwę w kwietniu 2008 roku na BBC World News i używa jej do dnia dzisiejszego.BBC Worldwide to działalność pod marką BBC 15 kanałów międzynarodowych. Działa na zasadach całkowicie komercyjnych. Powstała w 1995 roku. Nadaje prawie wszystkie kanały BBC przeznaczone na rynki zagraniczne. Ma prawo do produkowanych przez BBC programów, filmów, seriali. Spółka wydaje także gadżety i produkty związane z audycjami BBC (książki, czasopisma, itd.).BBC to wielkie przedsiębiorstwo. Nie łatwo nim sterować. Kiedy było w powijakach zespół liczył zaledwie cztery osoby. Dziś tylko w newsroomie BBC News w Londynie pracuje 50 dziennikarzy. To kombinat pracujący na wielką światową skalę. Jednak zawsze musi być ten jeden odpowiedzialny za wszystkich i wszystko. Na przestrzeni 90 lat przewinęło sią przez studia radiowe i telewizyjne kilkunastu Dyrektorów Generalnych. Nie wszyscy wytrzymywali presję odpowiedzialności ale każdy z nich wnosił coś nowego i twórczego do BBC. Dlatego instytucja kwitła i rozwijała się.