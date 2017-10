Ramówki stacji telewizyjnych. Tak nadawcy walczą o widza w sieci

16.10.2017 Rynek medialny

Patrycja Miązek

Reklamy hitów Wp.tv pojawiają się w sieci falami. Dzienna liczba emisji reklam wideo online premierowego serialu Polsatu we wrześniu nawet sześciokrotnie przekracza sumę emisji wszystkich spotów tej stacji emitowanych w sierpniu. Natomiast Netflix i Showmax utrzymują stały poziom aktywności reklamowej - wynika z najnowszego raportu firmy Gemius.

źródło: Gemius

Rekordowe seriale, intensywny Pudelek

źródło: Gemius

Reklamy ramówek pod lupą

Polsat reklamował się głównie na Youtube.com (12 mln emisji, co stanowi 57 proc. wszystkich wyświetleń reklam tej stacji w analizowanym okresie).

Niemal co trzecia reklama TVN wyświetlana była na Onet.pl (8,5 mln emisji, stanowiące 31 proc. wyświetleń spotów tej stacji).

Reklamy wideo online Wp.tv pojawiały się najczęściej na stronach należących do grupy matki, głównie na Wp.pl (43,2 mln emisji, czyli 64 proc. wszystkich wyświetleń).

Ponad trzy czwarte emisji spotów Netflix emitowane było na Facebook.com (55,3 mln, czyli 77 proc.).

Showmax również postawił przede wszystkim na Facebook. To tutaj zrealizowanych zostało (15,8 mln, czyli 97 proc. emisji spotów tego serwisu.

Wrześniowy start jesiennych ramówek, to jedno z kluczowych wydarzeń w kalendarzach stacji telewizyjnych. Gemius przeanalizował reklamy wideo online wybranych stacji telewizyjnych w okresie od 1 sierpnia do 30 września, aby sprawdzić, jak konkurują one o widza w internecie.W analizowanym okresie widać, że z początkiem września nastąpił widoczny wzrost aktywności reklamowej TVN i Polsatu. W pierwszych dziesięciu dniach września średnia dzienna liczba emisji spotów TVN wyniosła 552 tys., a w analogicznym okresie sierpnia było to średnio 118 tys. emisji dziennie (źródło: gemiusAdReal). W przypadku Polsatu średnia dzienna to 1,7 mln emisji reklam wideo w pierwszej dekadzie września i średnio 17 tys. dziennie w dniach 1–10 sierpnia.Szczególną uwagę zwracają dni premier nowych pozycji w ramówce obu stacji. Dzienny rekord emisji reklam Polsatu – 11 mln – padł 10 września, kiedy startował serial „W rytmie serca”. Liczba ta ponad sześciokrotnie przebiła sumę emisji reklam wideo Polsatu zanotowanych przez cały sierpień. Serialowa nowinka TVN – „Diagnoza” – miała swoją premierę 5 września. Tego dnia wyświetlano w sieci ponad 2 mln emisji spotów tej stacji.Wp.tv swoją aktywność reklamową w internecie rozkłada falowo. W drugim tygodniu sierpnia (7–15.08) intensywnie reklamowano nowy program „Pudelek Show” (średnio 1,7 mln emisji dziennie). Druga, tygodniowa fala reklam wideo online tego programu wystąpiła na przełomie sierpnia i września (28.08–3.09) (średnio 1,2 mln emisji dziennie). Od 12 września rozpoczęła się intensywna kampania programów „Orłoś kontra” i „Moja strona”. W dniu premiery tego drugiego – 18 września – liczba emisji spotów Wp.tv wyniosła ponad 4,5 mln. Drugi odcinek, emitowany 25 września, wspierała kampania z ponad 3,6 mln emisji spotów tego dnia.Aktywność reklamowa serwisów VoD na początku września była zbliżona do tej na początku sierpnia. W pierwszej dekadzie września Netflix nadał średnio 942 tys. emisji spotów dziennie (w porównaniu z 929 tys. w tym samym okresie sierpnia), a Showmax 122 tys. emisji spotów dziennie (w porównaniu ze 174 tys. w pierwszych dziesięciu dniach sierpnia). Warto zauważyć, że oba serwisy miały w sierpniu więcej wyświetleń reklam wideo online niż tradycyjne telewizje TVN i Polsat, co więcej, Netflix także we wrześniu zanotował wyższą liczbę emisji niż intensywnie promujący się Polsat (48 mln emisji spotów Netflix w porównaniu z 19,6 mln emisji reklam Polsatu we wrześniu).Główne wnioski na temat reklamowej aktywności online stacji telewizyjnych i serwisów VoD od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku prezentują się następująco:Firma Gemius poddała analizie dane z sierpnia i września 2017 roku zebrane wśród polskich internautów w wieku 7-75 lat korzystających z komputerów stacjonarnych i laptopów.