Fotografie z banków zdjęć. Jak wybierać, jak kupować i jak płacić

23.10.2017 Fotografia prasowa

Beata Jaroszewska, Fotolia.pl

Serwisy microstockowe umożliwiają wszystkim użytkownikom Internetu dostęp do milionów zdjęć w doskonałej jakości, oraz ich zakup przy użyciu jednego kliknięcia, bez konieczności wychodzenia z domu. Jak najłatwiej i najszybciej znaleźć upragniony obraz? Jaki model sprzedaży wybrać? Oto poradnik, jak efektywnie kupować pliki z banków zdjęć.

fot. Fotolia

O tym, jak sprzedawać własne zdjęcia na serwisach stockowych , jak się do tego zabrać i jak przygotować zdjęcia pisali Konrad Bąk i Tomasz Tulik. A jak rzecz wygląda z drugiej strony, czyli przez pryzmat klientów, którzy zdjęcia chcą kupić?Wśród microstocków obok najpopularniejszego wyszukiwania po słowach kluczowych, najbardziej podstawowe jest grupowanie zdjęć wg głównych kategorii. Mogą to być np.: pejzaż, architektura, ludzie, fauna i flora, przedmioty, transport, spożywanie/gotowanie, sport i wypoczynek, tła i tekstury, abstrakcyjne i inne. Poza standardowym podziałem na główne kategorie pomocne dla użytkowników jest wprowadzenie rozszerzonych funkcji wyszukiwania, które pomogą zawęzić spektrum zainteresowania w wielomilionowych bazach obrazów. Bardzo pomocne okazuje się również wyszukiwanie kontekstowe, które pozwala użytkownikom odnaleźć obrazy w kontekście powiązanych z nimi słów kluczowych, pojedynczych lub w dowolnej liczbie wybranych z listy słów kluczowych użytych do opisu pliku.Użytkownicy otrzymują dzięki temu rozwiązaniu sugestie obrazów, które są wybierane poprzez łączenie ze sobą poszczególnych słów kluczowych. Dla klientów, którym zależy tylko i wyłącznie na najnowszych, dodanych niedawno obrazach wygodnym rozwiązaniem jest filtr ‘online od’, który pokazuje wyniki wyszukiwania zgodnie z kryterium daty wprowadzenia pliku do bazy. Istnieją również wygodne narzędzia, które umożliwiają wyszukiwanie plików wg kryterium ceny. Jest ono szczególnie przydatne dla osób pracujących z niewielkim budżetem, które jednak chcą odnaleźć to jedno wybrane zdjęcie. Ten filtr pozwala na określenie maksymalnej ceny, w jakiej powinien znaleźć się szukany plik.Przydatnym rozwiązaniem jest faceting wyników wyszukiwania, czyli kojarzenie ilości plików poprzez narzędzia selekcji w danym kryterium. Oprócz wyników wyszukiwania, wyświetlane mogą być także wyniki połączone z danym kontekstem wybranych kategorii. Na przykład podczas gdy wprowadzone słowa kluczowe „spotkanie+biznes” przedstawią ponad 60 tys. wyników, szacowanie wyników szukania pomoże szybciej wyselekcjonować rezultaty w bardziej sprecyzowanych kategoriach, takich jak np. „ludzie” oraz „technologia”.Tradycyjnie obrazy w bankach zdjęć można kupować za pomocą kredytów, które się wcześniej wykupuje i które są „walutą” w wirtualnym świecie serwisów stockowych. Pliki można kupować również przez abonament. Dla osób, które rzadziej korzystają ze zdjęć stockowych dobrym rozwiązaniem może być zakup kredytów, lub innej formy umożliwiającej jednorazowy zakup. W przypadku Fotolii kredyty mogą być wykorzystane przez kolejnych 365 dni po ich zakupie, zatem klient ma dużo czasu na wybranie pożądanego obrazu. W zależności od serwisu różnią się minimalne kwoty zakupu kredytów. W Fotolii jest to 10 jednostek, gdzie zakup kredytów jest bardzo łatwy i dostępny poprzez różne formy płatności, np.:Z kolei dla osób, które często pobierają obrazy z banku i wykorzystują je w codziennej pracy lepszym rozwiązaniem jest wykupienie abonamentu. Na niektórych serwisach opcja ta gwarantuje elastyczne pobieranie plików w przystępnej cenie, bez potrzeby zakupu kredytów. Istnieje możliwość dobrania indywidualnych planów, które odpowiadają poszczególnym potrzebom i specyfice działalności. Dostępne są abonamenty indywidualne – pozwalające jednemu użytkownikowi na pobieranie obrazów każdego dnia lub abonamenty na wielu użytkowników – dzięki któremu więcej osób w ramach dużych organizacji ma dostęp do abonamentu i ma możliwość pobierania plików.Przydatne jest również rozróżnienie pomiędzy abonamentami z dziennym i miesięcznym limitem pobrań. W serwisie Fotolia, w ramach zakupu w systemie online, abonamenty z limitem dziennym pozwalają zazwyczaj na pobranie do 250 obrazów dziennie. Natomiast miesięczne plany abonenckie pozwalają użytkownikowi pobrać nawet do 5000 obrazów miesięcznie. W zależności od tego czy zakup zdjęć jest chwilową potrzebą, czy codzienną koniecznością można również wybrać czas trwania abonamentu – zazwyczaj dostępne są subskrypcje na czas od 1 miesiąca nawet do roku. Tu warto wspomnieć, że abonament zakupiony na dłuższy okres pozwala na oszczędności w porównaniu do pojedynczych zakupów miesiąc po miesiącu.Warto zatem zastanowić się który model zakupu plików z banku zdjęć będzie dla nas najbardziej odpowiedni biorąc pod uwagę specyfikę naszej działalności oraz częstotliwość korzystania z plików z microstocku.