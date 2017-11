Sposoby na dobry tekst na stronę internetową

13.11.2017 Warsztat reportera

Marta Bober, Conture.pl

fot. Conture

Mogłoby się zdawać, że wystarczy wpisać kilka najważniejszych informacji lub przeciwnie - zalać czytelnika całym morzem wskazówek. Nic bardziej mylnego. Napisanie dobrych tekstów na stronę internetową wymaga znalezienia złotego środka i podjęcia określonych kroków. Jakich?Na początku musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto jest naszym odbiorcą i potencjalnym klientem. Czy to, co napiszemy przeczyta nastolatek, świeżo upieczona mama, mężczyzna na wysokim stanowisku czy wesoły pan na emeryturze. Warto stworzyć na tym etapie personę i maksymalnie sprecyzować profil czytelnika i odpowiedzieć sobie na pytania:To tylko przykłady, które powinniśmy poddać dyskusji. Dzięki temu zyskasz cenną wiadomość i wskazówkę ułatwiającą dopasowanie stylu i języka treści.Pomyśl, jakie słowa kluczowe i frazy są istotne dla twojej marki. Pamiętaj, że piszesz dla człowieka, nie robota. Wystrzegaj się sztucznie tworzonych zdań, powstałych tylko na potrzebę wplatania wybranej frazy. Dzisiejszy czytelnik jest coraz bardziej świadomy, przez co natychmiastowo wyczuje twoje intencje. Zdania typu "Dobry dentysta powinien być cierpliwy dla swoich pacjentów. Dentysta Warszawa Śródmieście podchodzi do pacjentów w sposób profesjonalny" nie będą wyglądać dobrze. Słowo kluczowe zastosowane w zdaniu powyżej jest rażące i zniechęca do dalszego czytania.Dobry tekst na stronę internetową zawiera odpowiednie frazy, jednak są one wplecione w tekst subtelnie. Niezależnie od tego, czy planujemy treści na stronę główną czy też podstrony, uciekajmy od zdań pisanych "pod roboty". Słowa kluczowe można i tak naprawdę trzeba odmieniać, żeby wyglądały naturalnie i były niezauważalne dla czytelników.Można śmiało stwierdzić, że pisanie językiem korzyści to klucz do sukcesu. Pisz tak, by zainteresować czytelnika. Jeśli nie jesteś pewien, czy dobierasz odpowiednie słowa i czy faktycznie idziesz w dobrym kierunku, poproś o ocenę znajomego. W tworzeniu dobrych tekstów na stronę internetową ważne jest to, by jak najlepiej opisać to, co oferujesz. W przypadku każdego produktu i usługi konieczne jest zaakcentowanie ich zalet i wartości, jakie zyska osoba decydująca się na ich zakup.Możesz osobno wypunktować zalety lub sprawnie wzbogacić nimi tekst danego akapitu - wybór zależy od Ciebie. Wejdź w rolę swojego czytelnika i klienta i pomyśl, o czym chciałbyś przeczytać na stronie takiej, jak twoja. I zacznij działać! :)Oczywiście wszystkie treści na stronie internetowej nie mogą być reklamowe. Choć jest to kuszące, strona nie powinna stanowić jedynie laurki powstałej na cześć twojej marki. Oprócz zachęty do skorzystania z usług firmy dobrze jest pomyśleć także o materiałach merytorycznych. Wszelkiego rodzaju porady, artykuły branżowe czy bieżące informacje o pojawiających się nowościach są istotne dla czytelnika.Dzięki wartościowej treści możesz zbudować profesjonalny wizerunek, dlatego postaraj się przekazywać wartościową wiedzę i traktuj swojego czytelnika z szacunkiem. Nie zarzucaj go sztucznie tworzonymi artykułami czy wpisami na blogu, które będą skutecznie odpychać i zniechęcać do lektury.