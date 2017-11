Copywriter freelancer. Szansa czy przekleństwo?

13.11.2017 Warsztat reportera

Praca w zaciszu własnego domu, w dowolnie wybranych przez siebie godzinach to kusząca alternatywa dla osób, które pracują na etacie. Przykładem takiej pracy jest copywriting, czyli pisanie tekstów na zlecenie. Ten sposób zarabiania przyciąga ostatnio coraz więcej chętnych. Jedni z nich w copywritingu upatrują szansy na dorobienie do pensji, inni pragną etat całkowicie zastąpić pracą freelancera. Czy copywriter freelancer to rzeczywiście szczęśliwy człowiek? Jak naprawdę wygląda jego praca?

Wraz z rozwojem content marketingu i coraz większą ilością firm trudniących się pozycjonowaniem stron internetowych pojawiło się też większe zapotrzebowanie na copywriterów. Wiele osób zazdrości im możliwości pracy w trybie home office i samodzielnego wyznaczania czasu pracy. Jednak praca copywritera feelancera nie zawsze wygląda kolorowo. Na czym polegają jej plusy i minusy? O tym poniżej.Jedną z głównych zalet copywritingu jest możliwość wykonywania pracy w domu i nie tylko. Copywriter może pracować z dowolnego zakątka na świecie, pod warunkiem, że będzie mieć dostęp do Internetu.Jednak home office to nie tylko zalety.Będąc copywriterem freelancerem, zyskujemy niezależność i dużą swobodę. Fakt, że można samemu sobie być szefem, z pewnością wpływa motywująco. Warto jednak pamiętać, że nie każdy ma w sobie na tyle samodyscypliny, by samodzielnie wyznaczać sobie cele i motywować się do pracy.Copywriter jako freelancer nie ma z góry określonej ilości zadań. Zlecenia raz są, raz ich nie ma. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką pozycję zajmuje w branży i czy wytwory jego pracy cieszą się zainteresowaniem klientów.Praca w trybie home office zdecydowanie nie jest dla każdego. Wiele osób odczuwa zbyt silną potrzebę, by wyjść z domu i spotkać się z ludźmi, nawet jeśli chodzi tylko o to, by wspólnie z nimi przystąpić do wykonywania służbowych obowiązków. Jeśli takie osoby pojawią się wśród copywriterów, mogą cierpieć na samotność, nad którą trudno będzie zapanować.Możliwość pracy o dowolnej porze dnia i nocy przez wiele osób postrzegana jest jako zaleta.Z drugiej jednak strony taki nienormowany czas pracy sprawia, że praca copywritera często rozciąga się na cały dzień, na czym traci życie rodzinne. Wielu copywriterów zdaje się też zapominać o konieczności wypoczynku i wystarczającej ilości snu.Elastyczne godziny pracy nie mogą być przyczyną nieterminowości wykonywanych zadań, o czym zdaje się zapominać wiele osób, mających problemy z dobrą organizacją pracy. Niedotrzymane terminy mogą bowiem stać się przyczyną utraty zaufania klientów.Czy zatem zamiana etatu na pracę copywritera freelancera to gra warta świeczki? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie indywidualnie. Wszystko zależy bowiem od tego, czy jej zalety są dla nas wystarczające, a wady na tyle mało istotne, by zaryzykować.