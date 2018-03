12.03.2018 Marketing i PR

Zarabianie na stronie www i blogu. 5 sposobów na podniesienie fill rate

Jakub Szczęsny, CTO Yield Riser

Fill rate to współczynnik wypełnienia strony reklamami, które są wyświetlane za każdym razem gdy użytkownik odwiedza daną stronę. Są to reklamy, które pojawiły się na witrynie lub po prostu zostały wyeksponowane. Fill rate jest znaczący ponieważ, w przeciwieństwie do tego, czego chciałby wydawca, nie wszystkie zapytania reklamowe kończą się wyświetleniem kreacji.

fot. FreeImages.com/Svilen Milev



Określenie stawek fill rate może w znaczący sposób pomóc wydawcom w określeniu wykorzystania zasobów reklamowych strony.



Ponadprzeciętny współczynnik fill rate oznacza, że



wziąć całkowitą liczbę wyświetlanych na stronie reklam,

podzielić ją przez liczbę wysłanych żądań dotyczących reklamy,

uzyskany w ten sposób fill rate da ogólny pogląd na efektywność zarobkową strony oraz gdzie należy poprawić wydajność.

Oto pięć sposobów, które pozwolą zmaksymalizować fill rate:



Wybierz sieć reklamową, która oferuje blisko 100% wypełnienia – doskonałym przykładem są sieci reklamowe, które implementują header bidding. Dzięki temu stawki są korzystniejsze, a fill rate może osiągnąć poziom 100%.

– doskonałym przykładem są sieci reklamowe, które implementują header bidding. Dzięki temu stawki są korzystniejsze, a fill rate może osiągnąć poziom 100%. Testowanie kilku sieci – komunikacja z kilkoma sieciami pozwoli sprawdzić różne stawki za wyświetlanie reklam na stronie. Należy wybrać sieć, która najlepiej współgra z prowadzoną stroną. Dzięki temu nie tylko współczynnik fill rate będzie na odpowiednio wysokim poziomie, ale także zarobki z ruchu.

– komunikacja z kilkoma sieciami pozwoli sprawdzić różne stawki za wyświetlanie reklam na stronie. Należy wybrać sieć, która najlepiej współgra z prowadzoną stroną. Dzięki temu nie tylko współczynnik fill rate będzie na odpowiednio wysokim poziomie, ale także zarobki z ruchu. Geo-targeting – w tym przypadku najlepiej sprawdzi się kierowanie reklamy na użytkowników lub odwiedzających z krajów, w które notują największe zapotrzebowanie. W tym przypadku należy poszukać i nawiązać współpracę z siecią reklamą z kraju, z którego pochodzi najwięcej ruchu na stronie.

– w tym przypadku najlepiej sprawdzi się kierowanie reklamy na użytkowników lub odwiedzających z krajów, w które notują największe zapotrzebowanie. W tym przypadku należy poszukać i nawiązać współpracę z siecią reklamą z kraju, z którego pochodzi najwięcej ruchu na stronie. Elastyczne rozmiary reklam – umieszczenie uniwersalnych rozmiarów w miejscach docelowych reklam pozwoli na osiągnięcie wyższego wskaźnika wypełnienia dla pojedynczych miejsc. Największy płatny rozmiar reklamy to taki, który pozwala na wyświetlenie kreacji w konkretnym miejscu. To sprawi, że strona stanie się konkurencyjna i korzystniejsza dla reklamodawcy.

– umieszczenie uniwersalnych rozmiarów w miejscach docelowych reklam pozwoli na osiągnięcie wyższego wskaźnika wypełnienia dla pojedynczych miejsc. Największy płatny rozmiar reklamy to taki, który pozwala na wyświetlenie kreacji w konkretnym miejscu. To sprawi, że strona stanie się konkurencyjna i korzystniejsza dla reklamodawcy. Blokowanie reklam – większość użytkowników używa różnego typu rozszerzeń do przeglądarek aby blokować nachalne reklamy mimo, że wydawca przestrzega zasad. Na szczęście istnieją rozwiązania, które pomagają reklamodawcom przebić się przez adblocki i dopuścić do wyświetlenia kreacji.

Część wydawców zmaga się w tym czasie z poniesieniem współczynnika fill rate. Wspomniane wyżej wskazówki z pewnością mogą pomóc w usprawnieniu tego procesu. Mimo wszystko, praca nad fill rate może okazać się zbyt czasochłonna i skomplikowana. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się z pomocą do specjalistów, którzy z pewnością pobudzą współczynnik wypełnienia, a wydawcom zagwarantują oczekiwane zyski.

