O czym warto pamiętać, gdy chcemy podjąć współpracę z agencją SEO

Wysokie pozycje w wyszukiwarkach są niezbędnym elementem przetrwania w internecie. Nie każda firma może pozwolić sobie na wewnętrzny dział SEO, dlatego wiele biznesów decyduje się na podjęcie współpracy z agencją oferującą usługi z tego sektora. Niestety, między klientami a agencjami SEO często dochodzi do nieporozumień. O czym zatem powinni pamiętać ci pierwsi, by ich uniknąć?

Zostawmy pozycjonowanie ekspertom

Po pierwsze, warto pamiętać, że klient nie powinien samodzielnie zabierać się za działania związane z pozycjonowaniem. Wiele firm, którym zależy na szybkim uzyskaniu dobrych wyników postanawia „na własną rękę” wprowadzać inwazyjne taktyki, które powodują szybki wzrost pozycji... i równie szybki spadek. Wyszukiwarki nakładają na stosujące takie praktyki witryny manualne kary, które utrudniają uzyskanie wzrostu pozycji przez długi czas.



Samo pozycjonowanie nie sprzedaje

Wiele firm korzystających z usług agencji SEO jest zawiedziona, że uzyskanie wysokich pozycji niekoniecznie przekłada się na znaczny wzrost sprzedaży. Należy jednak zrozumieć, że na konwersję wpływa również wiele innych czynników.



Jednym z nich jest siła marki. Skuteczne pozycjonowanie rzeczywiście zwiększa widoczność strony, ale gdy użytkownik zobaczy sklepy z TOP10 na dane słowo kluczowe, na pewno chętniej wybierze ten, który najbardziej pozytywnie mu się kojarzy. Dlatego zanim nie wyrobimy sobie solidnej marki, w dalszym ciągu będziemy przegrywać z bardziej znaną konkurencją. Sposoby na osiągnięcie tego celu to już jednak temat na osobny artykuł.



Warto też wspomnieć, że pozycjonowanie nie jest jedynym kanałem marketingowym, z którego warto korzystać promując biznes w internecie. Istnieje bowiem naprawdę ogromna ilość sposobów na internetowy marketing, które konkurencja wykorzystuje już od dawna! Po prostu nie da się przetrwać na współczesnym rynku, ignorując ten fakt. Warto pamiętać, że nawet kanał marketingowy, który sam w sobie nie daje konwersji, może pozytywnie wpływać na skuteczność pozostałych. Dlatego zróżnicowanie działań marketingowych prawie zawsze się opłaca!



Pozycjonowanie wymaga czasu

Wspomnieliśmy już powyżej o inwazyjnych praktykach, które na dłuższą metę negatywnie wpływają na rezultaty pozycjonowania. Ich stosowanie jest wynikiem braku cierpliwości – a skuteczne pozycjonowanie wymaga jej sporo. Jeżeli działania związane z pozycjonowaniem mają zostać przeprowadzone rzetelnie, nie można nastawiać się na oszałamiające efekty w ciągu pierwszych kilku miesięcy, nie mówiąc już o tygodniach. Agencje SEO, które obiecują takie „gruszki na wierzbie”, nie należą raczej do najbardziej uczciwych.



Należy się też liczyć z tym, że jeżeli witryna zdążyła już zastosować techniki SEO niemile widziane przez wyszukiwarkę, uzyskanie dobrych efektów może zająć jeszcze dłużej. O ile bowiem nowo zatrudniona agencja jest rzetelna, pierwszym etapem jej działania będzie „posprzątanie bałaganu” po wcześniejszych działaniach.



