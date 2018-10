Wideo marketing. Nadchodzi rewolucja sztucznej inteligencji

22.10.2018 Marketing i PR

Mariusz Maksymiuk, agencja interaktywna Adexon

Sztuczna inteligencja umożliwia markom podejmowanie decyzji opartych na licznych danych. Jest to niezwykle skuteczne, gdyż pozwala na obranie skutecznej taktyki opartej na wyjątkowo dokładnym targetowaniu i optymalizacji.

AI w strategii marketingowej

ROI

Dokąd zmierzamy?

W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami stałego wzrostu konsumpcji wideo i zaangażowania odbiorców w treści, które przekazuje. Dodatkowo coraz więcej specjalistów jest zdania, że spośród wszystkich treści online to właśnie wideo zapewnia najlepsze ROI.Treści wideo staną się jeszcze bardziej angażujące, ponieważ marki mogą teraz tworzyć je w oparciu o dane i analizę upodobań konsumentów. Dzięki sztucznej inteligencji, w prosty sposób można zyskać szeroką wiedzę na temat klientów . Informacje, jakie pozwala zdobyć nowoczesna technologia są kluczem do stworzenia lepszej strategii marketingowej. Jak wiadomo, odbiorcy angażują się wyłącznie w treści, które są odzwierciedleniem ich zainteresowań.Istnieje wiele powodów, dla których marketing spersonalizowany jest niezbędnym elementem każdej strategii. Nie tylko zwiększa zaangażowanie, ale także pozwala tworzyć w przestrzeni cyfrowej bardziej zindywidualizowany przekaz, którego oczekują klienci. Coraz więcej marek dostrzega, że spersonalizowane treści wideo prowadzą do wyższego poziomu zaangażowania, dlatego też coraz częściej wykorzystują je w swoich działaniach. W ciągu najbliższych lat, sztuczna inteligencja zapewne otworzy drzwi do możliwości, które z pewnością zadowolą wszystkich klientów.W przypadku wielu firm, szczególnie tych mniejszych, decyzja o zainwestowaniu w nowe kanały wymaga pewności dobrego ROI. Analityka AI daje możliwość sprawdzenia jaki zysk przyniosą poszczególne działania. Dodatkowo analityka umożliwia na tworzenie wielu kreacji i przeprowadzenie testów, które dają informację o reakcji na dane treści. AI pozwala także na dostarczenie aktualizacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu marketerzy są w stanie optymalizować działania na bieżąco.Użytkownicy internetu większość czasu w sieci spędzają na oglądaniu filmów. Dlatego też wiele z nich może postrzegać nie interesujące ich reklamy jako uciążliwe. Najnowsze badania pokazują, że klienci dużo częściej nabywają produkty, które widzieli w reklamie wideo, nie te o których czytali. Co więcej, dzięki AI promocja w mediach społecznościowych może zostać ulepszona za pośrednictwem opartych na sztucznej inteligencji międzykanałowych platform reklamowych. Wykorzystanie tej technologii zapewni również dotarcie do właściwej grupy, gwarantując tym samym wyższą konwersję przy niższych kosztach.Stały wzrost liczby firm inwestujących w treści wideo , dowodzi ich skuteczności. Sztuczna inteligencja wyraźnie wpłynie na przyszłość marketingu, oferując markom możliwość dostosowania treści i kształtowania strategii za pomocą analityki. Właśnie dlatego AI jest i niewątpliwie będzie istotnym narzędziem, które pomoże markom w opracowywaniu odpowiednich treści wideo dla docelowej grupy odbiorców.