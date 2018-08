Wideo na żądanie. Jak Polacy korzystają z VOD

6.08.2018 Rynek medialny

BARD

Mężczyźni najczęściej wybierają filmy fabularne, a kobiety częściej oglądają seriale. Kobieca publiczność częściej ogląda też na VOD programy muzyczne oraz - choć tu proporcje są zbliżone - programy rozrywkowe i talent show. Takie są wnioski z raportu „Polacy i wideo w sieci” Multimedialnej Agencji Informacyjnej Newsrm.tv.

mężczyźni częściej wybierają filmy fabularne (36%) niż seriale (18,1%)

kobiety częściej oglądają seriale (25%) niż filmy fabularne (21,1 %).

najczęściej seriale oglądają osoby do 24 roku życia - 35,1% badanych,

wśród 50-latków odsetek ten wynosi już jedynie 16%.

Subskrypcje mediów będą zastępować reklamę

Telewizor jest dla starszych

Dłuższe formaty takie jak filmy, seriale czy dokumenty, chętniej oglądane są na największym ekranie, jakim jest telewizor.

Laptopy najczęściej służą do oglądania teledysków, vlogów i materiałów newsowych.

Identyczne zastosowanie i to w tej samej kolejności mają smartfony.

40 proc. badanych Polaków nie zamawia wideo na żądanie. Pozostali najchętniej zamawiają filmy fabularne i seriale. W formule VOD tylko 15 proc. Polaków ogląda informacje, a mniej niż 10 proc. badanych wybiera talent show i programy muzyczne - wynika z raportu „Polacy i wideo w sieci”, opracowanego na zlecenie Multimedialnej Agencji Informacyjnej Newsrm.tv. Jak wynika z raportu:Kobieca publiczność częściej ogląda też na VOD programy muzyczne 7,4% badanych w stosunku do 3,6% mężczyzn. Niewiele więcej kobiet niż mężczyzn ogląda też programy rozrywkowe i talent show, tu proporcje są prawie równe 7,4% Polek i 6,4% Polaków.Najwięcej wiadomości w formule VOD oglądają osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Najmniej informacji w tym formacie konsumują natomiast najstarsi użytkownicy internetu - powyżej 50 roku życia. Z wiekiem spada również oglądalność seriali:Konsumpcja filmów fabularnych rośnie natomiast wraz z wiekiem i jest najwyższa w grupie wiekowej 35-49 lat. Programy muzyczne i talent show chętniej wybierają osoby z wyższym wykształceniem. Najmniej zarabiający Polacy konsumują najwięcej seriali 39,3% i filmów fabularnych 35,3% w formule VOD, natomiast najlepiej zarabiający konsumują znacznie więcej informacji w tym formacie – ponad 20% badanych. Najchętniej informacje VOD pobierają natomiast mieszkańcy wsi i małych miasteczek.- Opracowany przez nas raport pokazuje ciekawe tendencje na rynku nowych mediów. Wyraźnie widać, że w Polsce jest jeszcze ogromny niewykorzystany potencjał w budowaniu rynku newsów w formule VOD. Widać, że jest to formuła bardzo chętnie konsumowana przez pokolenie 25 plus, które właśnie wchodzi na rynek pracy - podkreśla Patrycja Paradowska z Newsrm.tv. - Fakt, że w tej grupie zapotrzebowanie na informacje wideo bardzo intensywnie wzrasta pokazuje, że warto inwestować w tego typu rozwiązania również w formule własnych kanałów medialnych takich jak vlogowe platformy tematyczne czy też tematyczne portale informacyjne. Informacje VOD to tez rewelacyjny sposób dotarcia do społeczności wiejskiej i mieszkańców małych miasteczek. Widać tu dużą rywalizację z prasą i mediami elektronicznymi takimi jak tradycyjna telewizja.Niektórzy wydawcy już teraz uznają próby generowania przychodów z reklam online za stratę czasu. Autorzy raportu TMT Predictions 2018 z Deloitte przewidują, że do końca 2018 roku połowa dorosłych osób w krajach rozwiniętych będzie posiadać co najmniej dwie subskrypcje mediów w kanałach online.Koszt tych subskrypcji, obejmujący głównie telewizję, filmy, muzykę, wiadomości i prasę, w 2018 roku będzie wynosił średnio poniżej 10 dolarów miesięcznie za subskrypcję. W tym roku liczba subskrybentów na świecie wyniesie 350 mln osób, w których posiadaniu będzie 580 mln subskrypcji. Większość z nich będą stanowiły subskrypcje VoD (375 mln).Trendowi temu sprzyja również rozwój technologii i większa przepustowość połączeń do internetu. W Polsce w ostatnich kilkunastu miesiącach obserwujemy rozwój rynku serwisów wideo, takich jak np. Netflix, Player.pl czy ShowMax, które inwestują również w rodzime produkcje. Obserwujemy także zjawisko „binge-watching”, czyli seryjnego oglądania seriali czy programów telewizyjnych. Niejednokrotnie platformy udostępniają swoim odbiorcom całe sezony swoich produkcji naraz, co sprawia, że widzowie mogą spędzić przed ekranem swoich telewizorów, komputerów lub telefonów nawet kilka godzin bez przerwy.Dla prawie połowy osób w wieku 18-24 lata urządzeniem pierwszego wyboru do oglądania treści wideo jest laptop. Telewizor wybiera zaledwie co czternasty badany. Dwa razy chętniej filmy oglądają na smartfonach. Proporcje zmieniają się diametralnie w grupie wiekowej 35+ - wynika z kolei z badania agencji Starcom Według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego 96,8% Polaków ma telewizor. I choć odsetek osób rezygnujących z odbiornika ciągle rośnie, nadal jest to urządzenie dominujące, jeśli chodzi o wybór do oglądania wideo. Nieznacznie wyprzeda laptop i wyraźnie smartfon. Choć niekoniecznie telewizor służy dziś do oglądania telewizji. Jak wynika z badania agencji Starcom, wybór urządzenia do oglądania wideo jest skorelowany z rodzajem treści, którymi zainteresowani są odbiorcy.Wybór urządzenia i rodzaj oglądanych treści różni w zależności od wieku respondentów. Wśród osób w wieku 18-24 lata zdecydowanie dominuje laptop. Jako urządzenie pierwszego wyboru wskazało go 46 proc. respondentów, podczas gdy telewizor wybrało 7 proc. badanych, a smartfon 16 proc.