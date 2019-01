Sympatia i perfekcja. Maciej Orłoś radzi, jak zawładnąć publicznością

7.01.2019 Warsztat reportera

Czy można nauczyć się błyskotliwości i uroku osobistego? Dlaczego śpiewanie w autobusie może pomóc w przygotowaniu dobrej prezentacji? I jak trenować, żeby zawładnąć uczuciami publiczności? Rozmawiamy z Maciejem Orłosiem o jego nowej książce "O sztuce wystąpień publicznych".

Każdy człowiek uczy się na błędach i każdy je popełnia. Przez takie podejście, przez takie przedstawienie tematów mogę być bliżej czytelnika. " O sztuce wystąpień publicznych " to kompendium wiedzy praktycznej. Podaję konkretne przykłady. Historie, które sam przeżyłem i których doświadczyłem.Właśnie tak! Dlatego piszę o tym, że też popełniałem błędy. I te błędy czegoś mnie nauczyły. Teraz już wiem, co robić, żeby ich unikać. Chociaż jestem bardzo daleki od samozachwytu. Z reguły mam do siebie wiele uwag po każdym zadaniu. Tak jest, kiedy ktoś jest perfekcjonistą, a nie wszystko wychodzi na 100 procent.Przez te wszystkie lata nauczyłem się też jednak, że najważniejsze jest ogólne wrażenie. To, czy odbiorcy nas polubią czy nie, bywa ważniejsze, niż stuprocentowa perfekcja. Jeśli widownia polubi występującego, wiele jest w stanie wybaczyć.To przykład tego, jak przełamać się i wyjść ze strefy komfortu. Wyjść na środek i ludziom, którzy się tego zupełnie nie spodziewają, coś opowiedzieć. Znam osoby, które tak robią. Ja też miałem swoje hardkorowe przełamania i sytuacje wyjścia ze strefy komfortu. Kiedy musiałem zmierzyć się z różnymi wyzwaniami. Wiem, co to znaczy.Pierwszym, potężnym przetarciem był dla mnie egzamin do szkoły teatralnej w Warszawie. Musiałem wejść do sali egzaminacyjnej, w której siedziały największe nazwiska teatru. Aleksander Bardini, Tadeusz Łomnicki, Jan Łapicki, Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Aleksandra Śląska, Andrzej Szczepkowski, Wojciech Siemion... Wchodzi taki dziewiętnastolatek i ma wykonać zadania. To było niewyobrażalne przeżycie i wyzwanie, żeby przetrwać coś takiego.Przygotowywałem się. Bardzo dokładnie i szczegółowo. Prawie rok. Bez dobrego przygotowania bym tam zemdlał.Tylko to. Nie musiałem się przynajmniej martwić, że z nerwów zapomnę tekstu.Wtedy w ogóle nie miałem garnituru. Nie było takich wymagań.To element uzyskania dobrego pierwszego wrażenia.Taka łatka dotyczy danego wystąpienia i ewentualnie kolejnych, jeśli ktoś ma kontakt z tą samą publicznością. Czasem jest to faktycznie trudne do odkręcenia. Wszystko zależy, jaka jest to łatka. Na przykład temat alkoholu od Aleksandra Kwaśniewskiego pewnie nie odklei się już nigdy. Ale to nie znaczy, że nie może pojawiać się jako ekspert w wielu dziedzinach. W takich sytuacjach po prostu trzeba pójść w drugą stronę.Jeśli ktoś ma łatkę niezdary czy amatora, kogoś kto przygotowuje fatalne prezentacje, najważniejsze jest uświadomić sobie, że tak jest. I kolejny występ, kolejną prezentację przygotować tak, żeby wszystkim opadły szczęki. Wtedy jest szansa.Czasem lepiej jest nie drążyć tematu i o wpadkach nie przypominać. Trzeba mieć do siebie dystans i wyważyć wszystkie za i przeciw.Jeśli chodzi o poczucie humoru, to faktycznie trudne. Ale błyskotliwość, refleks i puenta to kwestie absolutnie wyuczalne! Trzeba poznać tylko odpowiednie - i okazuje się, że całkiem proste - techniki i tricki, które sprawiają, że zyskujemy sympatię ludzi. I zaczynamy dysponować czymś, co można nazwać urokiem osobistym. Podobnie, są też sposoby, żeby nauczyć się błyskotliwości. Tylko trzeba nad tym popracować.Tak! Tylko trzeba wiedzieć jak. Jednym pójdzie łatwiej, innym trudniej. Ale można!Jeśli ktoś dobrze się czuje przed żywą publicznością, absolutnie jest sobie w stanie poradzić przed kamerami. To tylko kwestia zrozumienia innej konwencji i formy wypowiedzi. Nauczenia się różnych sposobów na to, jak zawładnąć wyobraźnią publiczności. Ktoś, kto jest na to otwarty, poradzi sobie w większości sytuacji.To kwestia wprawy i warsztatu. Świetny przykład to Barack Obama. Znany z lekkości i poczucia humoru, potrafi wypowiadać się również w poważnych, trudniejszych tematach. Ale wypowiadać się w taki sposób, żeby mieć optymizm w oczach i pozytywny przekaz w drugim planie. To duża sztuka.Zdarzają się szkolenia dokładnie z tego zakresu. Najczęściej wtedy, kiedy gdzieś w powietrzu wisi bomba z opóźnionym zapłonem, która może wypalić i firma czy instytucja chce być na to przygotowana.Na takim szkoleniu inscenizuję sytuacje, które mogą się wydarzyć. Na przykład spotkania z dziennikarzami, którzy zadają trudne, atakujące pytania. Ćwiczymy odpowiadanie na takie pytania, jak zorganizować konferencję prasową, jak przygotować oświadczenie. Poruszamy wątki związane z komunikacją niewerbalną: czy mieć grobową minę, czy właśnie ten uśmiech w oczach. Czy mówić dużo, czy jak najmniej.Ale nie są to najczęstsze szkolenia. Ludzie dużo częściej chcą po prostu szlifować swoje umiejętności z mówienia. Do różnie zdefiniowanych odbiorców. Do publiczności, którą często przecież są również klienci. Rzeczywistość jest bardziej prozaiczna. I pozytywna.To książka dla jednych i drugich. Dla tych, którzy muszą występować publicznie z różnych powodów i w różny sposób. Przed kamerą i podczas konferencji. Książkę pisałem z myślą o ludziach biznesu, ponieważ na co dzień to dla takich osób robię szkolenia. Jednak może być interesująca dla każdego, kto występuje publicznie. To może być nauczyciel, wykładowca akademicki, ksiądz, dowódca wojskowy, nawet uczeń przygotowujący prezentację. Dlatego przedstawiam w niej narzędzia i dużo piszę o warsztacie.Oczywiście, nie nauczę talentu, ale daję konkretne wskazówki. Jak się przygotować do setki i udzielania wywiadu, jak korzystać z promptera, jak dopracować przekaz niewerbalny, jak gestykulować, jak to jest z kontaktem wzrokowym i aurą emocjonalną. I jak zrobić dobre pierwsze wrażenie.Książkę Macieja Orłosia wydało Wydawnictwo RM , znane z publikowania książek o tematyce poradnikowej, hobbystycznej i przewodników. Patronat medialny nad tytułem "O sztuce wystąpień publicznych" sprawuje Progress Project, Radio Kampus, Magazyn Marketing w praktyce. Media i szkolenia oraz