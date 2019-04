Dron dla fotografa

8.04.2019 Fotografia prasowa

KF

Współczesna praca fotografa często wiążę się z wykorzystaniem dronów. Dają one bowiem olbrzymie możliwości wykonywania zdjęć, które bez ich wykorzystania byłyby dla nas po prostu niemożliwe do wykonania. Aby jednak dron rzeczywiście był nam pomocny, musimy starannie przemyśleć jego wybór.

fot. megadron.pl/WhitePress

Ujęcia lotnicze

Kamera

REKLAMA



Ładowanie

Artykuł powstał przy współpracy z MegaDron.pl

Kupując drona, zyskujemy możliwość wykonywania ujęć lotniczych, tak, jeśli chodzi o kręcenie filmów, jak też „pstrykanie” pojedynczych zdjęć. Mamy tu możliwość nie tylko wykonywania zdjęć z wysokości, ale także uzyskiwanie ujęć z zakresu 360 stopni dookoła obiektu czy fotografowania miejsc trudno dostępnych, gdzie nie bylibyśmy w stanie samodzielnie się dostać. Dodatkowo dron przyda nam się przy standardowych zleceniach czy wykonywaniu usługi kręcenia ślubów lub innych podobnych wydarzeń.Kiedy kupujemy swojego pierwszego drona, który ma być dla nas pomocą w wykonywaniu zawodu, zastanówmy się przede wszystkim czy będziemy w stanie pilotować go odpowiednio i dostosować jego prace do naszych potrzeb. Jeśli jesteśmy osobą całkowicie początkującą w zakresie pilotażu, to wybierzmy drona, który posiada wiele funkcji ułatwiających obsługę. Chodzi tu o modele, które zostały wyposażone w funkcje zawisu urządzenia nieruchomo nad obiektem czy automatycznego powrotu do bazy.Kluczowym pojęciem jest też oczywiście kamera. Ta powinna umożliwiać nagrywanie filmów w minimalnej rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Warto też oczywiście zwrócić uwagę na rozdzielczość matrycy, możliwość zmiany czasu otwarcia migawki, czy obecność trybu seryjnego robienia zdjęć. Sam dron musi być też wyposażony w gimbal. To on bowiem gwarantuje nam, że ujęcia będą płynne i nie doświadczymy tutaj niepożądanych drgań oraz poruszeń.Musimy też określić czy chcemy, żeby dron zabierał na pokład nasz aparat. Jest to oczywiście bowiem możliwe, ale wtedy urządzenie musi mieć odpowiedni udźwig, w innym przypadku ryzykujemy, że dron po prostu nie wystartuje albo co gorsza dojdzie do wypadku, gdzie konsekwencją będzie utrata sprzętu. Niestety takie możliwości oznaczają znaczne podrożenie naszego urządzenia i musimy się tutaj liczyć z wydatkiem nawet kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.Trzeba też koniecznie zwrócić uwagę na czas pracy drona na jednym ładowaniu. Im dłużej jest on w stanie bez konieczności ładowania przebywać w powietrzu, tym większe mamy możliwości. Najtańsze modele przebywają w powietrzu ledwie kilka minut i jest to często zbyt krótki czas, żeby złapać odpowiednie ujęcie czy nakręcić jakikolwiek sensowny film. Modele ze średniej półki, kosztujące nieco ponad dwa tysiące złotych, mogą przebywać w powietrzu około trzydziestu minut i dla osoby początkującej czas ten wydaję się optymalny.Dron, zwłaszcza na początku, najpewniej zaliczy kilka bezpośrednich starć z otoczeniem czy mało precyzyjnych lądowań. Dobrze więc, by był wykonany z wytrzymałych materiałów – i to kolejne ważne kryterium decyzyjne. Jeśli będzie produkowany przez dobrą, znaną firmę to mamy możliwość wymiany poszczególnych części. Kiedy kupimy tani dron firmy krzak to może się okazać, że pierwsza stłuczka będzie oznaczała koniec kariery naszego modelu.