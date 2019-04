The Jerusalem Post. Historia najbardziej opiniotwórczej gazety z Izraela

8.04.2019 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

15 tysięcy egzemplarzy nakładu w dni powszednie i 40 tysięcy w wersji weekendowej. A przede wszystkim wysoka pozycja w rankingu międzynarodowym. Przez 86 lat anglojęzyczny The Jerusalem Post zbudował markę, z którą liczą się media na całym świecie.

Biuletyn Palestyny będzie przede wszystkim informował

nie będzie odzwierciedlał uprzedzeń żadnego członka redakcji

będzie głosem Palestyńczyków

będzie edytowany w języku angielskim

sportowego

dla pań

rodzinnego

rozrywkowego

Magazine Section, 2 lipca 1937

Radio and entertainment, 13 sierpnia 1937

Second section, 4 lutego 1938

The Economist, 4 marca 1938

Poles urged to resist invasion (Polacy namawiali do oporu przed inwazją)

(Polacy namawiali do oporu przed inwazją) 130 poles killed in first day`s air attacks (130 zabitych w pierwszych atakach powietrznych)

(130 zabitych w pierwszych atakach powietrznych) Differing polish and German version (Różna wersja polska i niemiecka)

(Różna wersja polska i niemiecka) Germany must withdraw forces from Poland first (Niemcy muszą najpierw wycofać siły z Polski)

(Niemcy muszą najpierw wycofać siły z Polski) The Anglo-French ultimatum (Ultimatum angielsko-francuskie)

Molly Lyons Bar-David - autorka książek kucharskich,prowadziła własną kolumnę

- autorka książek kucharskich,prowadziła własną kolumnę Paula Arnold - dziennikarka, botanik i przyrodnik

- dziennikarka, botanik i przyrodnik Henriette Boas - publicystka, znawczyni religii i psychologii

- publicystka, znawczyni religii i psychologii Olivia Manning - pisarka i recenzentka

- pisarka i recenzentka Margaret H. Frank - prowadziła kącik meteorologiczny

- prowadziła kącik meteorologiczny Lilian Cornfeld - zwana była “Matką kuchni Izraela”

Ari Rath - jako korespondent dyplomatyczny. Już w 1961 zostaje szefem Jerusalem Post Service

- jako korespondent dyplomatyczny. Już w 1961 zostaje szefem Yosef “Yossi” Goell - felietonista polityczny

- felietonista polityczny Joe Blumberg - publicysta

- publicysta Hirsh Goodman - reporter wojskowy

- reporter wojskowy Hanan Sher - dziennikarz miejski

- dziennikarz miejski Sarah Honing - studentka

Helen Rossi ,prowadziła dział kobiecy w oddziale w Jerozolimie

,prowadziła dział kobiecy w oddziale w Jerozolimie Helga Dudman , prowadziła sekcję kobiecą w Tel Avivie

, prowadziła sekcję kobiecą w Tel Avivie Martha Meisels , ekspertka do spraw konsumpcjonizmu, prowadziła kolumnę Marketing with Martha

, ekspertka do spraw konsumpcjonizmu, prowadziła kolumnę Judy Sigel , dziennikarka i biolog, jej zakres obowiązków to zdrowie. Dziś pełni funkcję głównego redaktora do spraw zdrowia i nauki.

, dziennikarka i biolog, jej zakres obowiązków to zdrowie. Dziś pełni funkcję głównego redaktora do spraw zdrowia i nauki. Ruthie Blum, dziennikarka działu politycznego

Jeff Barak (1996-1999)

(1996-1999) David Makovsky (1999-2000)

(1999-2000) Carl Schrag (2000)

(2000) Jeff Barak (2000-2002)

(2000-2002) Bret Stephens (2002-2004)

Saul Singer pisał na temat terroryzmu

pisał na temat terroryzmu Khaled abu Toameh był ekspertem w sprawach arabskich

był ekspertem w sprawach arabskich Efraim Zuroff zwany “ostatnim łowcą nazistów” odkrywał ostatnie tajemnice II wojny

zwany “ostatnim łowcą nazistów” odkrywał ostatnie tajemnice II wojny Herb Keinon czuwał nad sprawami dyplomacji

czuwał nad sprawami dyplomacji Liat Collins prowadziła kolumnę My Word

prowadziła kolumnę Amotz Asa-El przybliżał świat biznesu

poprawił reputację dziennika we wszystkch jego tematach

stworzył najbardziej wiarygodne źródło informacji w wersjach drukowanej i online

uczynił informacje “trafne i uczciwe”

przekazywał różnorodne opinie na temat kraju i ludzi

nakłaniał i przekonywał do wewnętrznej tolerancji żydowskiej

unikał wyraźnej linii politycznej, preferował centrum

stworzył silny odmłodzony zespół, który pracował w przyjaznej atmosferze

Yaakov Lappin

Sharon Udasin

Yvette J Deane

The Jerusalem Post Lite

The International Jerusalem Post , wydanie międzynarodowe

, wydanie międzynarodowe The Jerusalem Post Ivrit , miesięcznik w języku hebrajskim

, miesięcznik w języku hebrajskim Edition Francaise Jerusalem Post , wersja francuska

, wersja francuska The Jerusalem Post Christian Edition , wydanie chrześcijańskie

, wydanie chrześcijańskie The Jerusalem Report, dwutygodnik obejmuje kwestie polityczne, gospodarcze i społeczne świata żydowskiego, Izraela i Bliskiego Wschodu.

Kalendarium The Jerusalem Post

1925-1932 - działalność The Palestine Bulletin

1932, 1 grudnia - The Palestine Bulletin zmienia nazwę na The Palestine Post

1937, 2 lipca - jako pierwszy ukazał się dodatek Magazine Section

1938, 3 lipca - pierwsza kreskówka (Ferd’Nand)

1948, 1 lutego - zamach bombowy na redakcję

1948, 16 maja - numer specjalny “Narodziło się Państwo Izrael”

1950, 1 maja - dziennik zmienia nazwę na The Jerusalem Post

1955 - pierwszy fax w redakcji

1959 - rusza edycja międzynarodowa gazety

1963 - wydanie weekendowe The Jerusalem Post Weekly

1968 - pierwsza drukarka wielokolorowa

1977 - pierwsze kolorowe nagłówki

1989 - gazeta zmienia właściciela. Kupił ją kanadyjski koncern Hollinger

1991 - pierwsza edycja wersji francuskiej dziennika

1995 - pierwsza strona internetowa

1999, 4 stycznia - całe wydanie weekendowe było kolorze

2004, listopad - gazeta jest w pełnym kolorze

2004,16 listopada - gazetę sprzedano wydawcy Mirkaei Tikshoret Limited z Tel Avivu i kanadyjskiej grupie medialnej Can West Global Communications

2009,16 lipca - ukazuje się tygodnik Jerusalem Post Lite dla słabo znających angielski

Od zarania wieków naród żydowski walczył o swoją tożsamość. Rozrzucony po całym świecie dążył różnymi drogami do powstania własnego miejsca na ziemi, do własnego kraju. Jedną z takich ścieżek były media. 6 lutego 1917 roku, w trakcie trwania I wojny światowej,, amerykański dziennikarz i prawnik, żydowskiego pochodzenia, założył(Żydowskie Biuro Korespondencyjne) z siedzibą w Hadze, którego zadaniem było gromadzenie i przekazywanie wiadomości społeczności żydowskiej na całym świecie. W 1919 roku biuro zostało przeniesione do Londynu a jego nazwa zmieniona na(Żydowska Agencja Telegraficzna -JTA). W 1922 roku siedzibę przeniesiono do Nowego Jorku i tam mieści się po dziś dzień.Jedną z agencji JTA była, która działała samodzielnie i na własnych zasadach. To właśnie z jej ramienia, w styczniu 1925 roku Jacob Landau powołał do życia. Gazeta ukazywała się codziennie od poniedziałku do niedzieli ale bez soboty. Wydawana była w języku angielskim i przeznaczona dla odbiorcy żydowskiego i arabskiego w kraju i za granicą, o czym informowały jej podtytuły w jidysz i w arabskim. Nie zabrakło w niej historii i wizji przyszłości własnego państwa. Na swoich czterech stronach, informowała czytelników o najważniejszych wydarzeniach na całym świecie. Nie brakowało w niej reklam i wiadomości regionalnych. Artykuły redakcyjne pisał, znany londyński dziennikarz przy ścisłej współpracy. Redaktorzy przyjęli kilka podstawowych zasad pracy a do najważniejszych należały:Landau, który zarządzał całą agencją, widząc jak pozycja zyskuje na popularności, postanowił rozbudować redakcję i zacząć polegać na zdobywanych informacjach przez własnych dziennikarzy a nie tylko tych z agencji Reutera. Nawiązał współpracę z, dziennikarzem, żydowskiego pochodzenia, urodzonym na Ukrainie.Argon w latach 1920-1921 pracował w Biurze Prasowym Komisji Syjonistycznej a następnie jako redaktor w Jewish Telegraphic Agency i korespondent wielu międzynarodowych agencji prasowych, w tym The Times of London i Manchester Guardian. 1 listopada 1931 roku Landau powierzył mu redakcję The Palestine Bulletin.Nowy redaktor naczelny wprowadził kilka zmian do gazety. Poszerzył kolumnę kulturalną gdzie swoje artykuły zamieszczałoraz wprowadził więcej zdjęć. Zachował sześciokolumnowy układ dodając jeden główny “nagłówek dnia”. Pojawiło się więcej wiadomości sportowych.W latach dwudziestych Palestyna podlegała kontroli Wielkiej Brytanii na zasadzie mandatu. Mówiono o jej terytorium Mandatory Palestine. Choć Brytyjczycy starali się prowadzić wyważoną politykę, napływ ludności pochodzenia żydowskiego wzbudzał coraz większe niezadowolenie społeczności arabskiej. Wybuchały konflikty.W redakcji Biuletynu też trwały niesnaski pomiędzy właścicielem a redaktorem naczelnym. Landau - bardziej ugodowy, Argon - syjonista w każdym calu. Konflikt panów mógł spowodować upadek gazety, czym groził naczelny. Właściciel obiecał większą niezależność, dowolność działania i kompromis został zawarty. Argon postawił na swoim, doprowadził do zmian w gazecie począwszy od jej tytułu. 30 listopada 1932 roku po raz ostatni ukazał się The Palestine Bulletin, by 1 grudnia mieszkańcy Palestyny mogli przeczytaćz podtytułami. Nazwa została skrócona 25 kwietnia 1933 roku do, która obowiązywała przez kolejne 17 lat, do 1950 roku.Pierwszy numer The Palestine Post choć był kontynuacją biuletynu wyglądał zupełnie inaczej. Począwszy od nagłówka ma tle mapy Palestyny, poprzez nową czcionkę aż po 8 stron. Usunięto napisy hebrajskie i arabskie. Oprócz dotychczasowych informacji z kraju i ze świata, zawierał program radiowy, listy od czytelników, spis kościołów i godziny ich otwarcia, repertuar teatralny i kalendarz wydarzeń sportowych. Był też artykuł informujący o zmianie tytułu i planach redakcji na przyszłość. W zapowiedzi Argonsky donosił o powstaniu nowych działów:Większość artykułów, zwłaszcza w dziale kulturalnym podpisanych było imieniem i nazwiskiem autora a na każdej stronie zamieszczono informacje związane z redakcją: adres, telefon, numer skrzynki pocztowej.Zmiana wizerunku gazety została zaakceptowana przez czytelników. Dowodem na to był zwiększony jej nakład. W dniu premiery wynosił 1200 egzemplarzy a po pierwszym roku osiągnął 4000 sztuk. Główne biuro mieściło się w Jerozolimie przy ulicy Hassolel a oddziały powstały w Tel Awiwie i w Hajfie. Więcej informacji i zwiększona ilość reklam pociągnęła za sobą większą ilość stron. Już rok później The Palestine Post w wydaniu piątkowym miała ich 12 a w tygodniu od 8 do 10.Do grona redakcyjnego należał, siostrzeniec Gershona. Był reporterem i korespondentem gazety. Zajmował się głównie tematami związanymi z Ligą Narodów i wojny domowej w Hiszpanii. Odszedł w 1937 roku aby stać się niezależnym dziennikarzem, mimo to współpracował z gazetą wuja. Sprawami krajowymi zajmował się reportera gościem w kolumniebywał pisarz, któremu leżały na duszy sprawy ludności arabskiej.W niedzielnych wydaniach gdzie dział kulturalny zajmował pokaźna liczbę kolumn najczęsciej do głosu dochodził krytyk muzycznya w sprawach sztuki głos zabierałGershon Agronsky prowadził The Palestine Post przez 23 lata. Nie zapomniał o swoich obietnicach z pierwszego numeru i systematycznie wprowadzał na łamy gazety działy rozrywki,mody i sportu.W 1937 roku, w wydaniu weekendowym, w piątek, strona 6 należała do rozrywki. Zabawne teksty, humory, krzyżówka czy kącik szachowy, szybko zyskały sympatię czytelników. Wkrótce pojawiły się komiksy i historyjki obrazkowe. Strona 7 była przeznaczona dla miłośników sportu. Krykiet, jeździectwo czy golf to dyscypliny bliskie Brytyjczykom ale Palestyna w tamtych latach uwielbiała piłkę nożną o której rozpisywały się dziennikarz ukrywający się pod pseudonimem(sędzia liniowy).W tym samym roku zapowiedziano suplementy do podstawowego wydania. I tak jako pierwszy ukazał się:Z czasem jedne sekcje znikały inne łączono, jednak to co nurtowało społeczeństwo w szczególności, to walka o tożsamość, konflikt syjonistyczno- palestyński, historia Yishuv (osiedla żydowskie w Palestynie).Rok 1939 już od pierwszych dni niósł ze sobą niepokój. Korespondentdonosił o poczynaniach Hitlera w Niemczech, niepokojące informacje napływały z Londynu, w Amanie wybuchały bomby. 3 września 1939 roku The Palestine Post miała tylko 4 strony prawie wszystkie poświęcone napaści Niemiec na Polskę. Główny nagłówek donosił :(Bez negocjacji z najeźdźcami) a poniżej:Przez kolejnych sześć lat temat wojny dominował na stronach gazety. Eksterminacja narodu żydowskiego spędzała sen z powiek całemu światu. Na miejscu w Palestynie też nie było spokojnie.Konflikt między narodami arabskim i żydowskim nic nie stracił na sile. Dążenie Żydów do powstania własnego kraju na terenie Palestyny wywoływał w Arabach agresję. Ciągle wybuchały bomby, ginęli ludzie po obu stronach. Sprawą palestyńską ineresowali się dziennikarze innych gazet a przedruki ich tekstów często gościły na łamach The Palestine Post. Dorothy Thompson czy Walter Duranty to nazwiska “z najwyższej półki” tamtych lat.Na miejscu w Jerozolimie sprawami kraju i świata zajmowała się. Urodziła się w USA i tam rozpoczęła swoja przygodę z dziennikarstwem(The Atlantic City Press). W 1933 roku wyemigrowała do Palestyny, gdzie podjęła pracę w The Palestine Post, jako korespondentka z Tel Awiwu. W 1936 roku przeniesiono ją do Jerozolimy. Pisała o buntach arabskich w latach 1936-1939, o kibucach i moshav’ach (formy społeczności żydowskiej) oraz o problemach ludności arabskiej. W 1938 roku redakcja wysłała ją jako korespondenta do Polski.Głównym tematem jej artykułów było “miejsce Żydów jako mniejszości w Europie Wschodniej”. Od 1940 roku poświęciła swoje pisanie przede wszystkim społecznościom spółdzielczym i ich konfliktom. Mieszkała w kibucu ale była bezstronna w swoich opiniach. Jej artykuły cenili czytelnicy zarówno arabscy jak i żydowscy oraz przełożeni i władza.W okresie wojny wszystkie gazety miały kłopoty z pozyskaniem papieru, więc w ramach oszczędności ograniczano liczbę stron do minimum. Jerozolimski dziennik podjął też taką decyzję. Od połowy 1940 roku gazeta miała tylko 4 strony a wydanie weekendowe od 6 do 8 czasami 10. Wiadomości docierały do redakcji głównie dzięki prężnie działającej agencji JTA. Czasy II wojny ograniczyły działalność żydowskich dziennikarzy dlatego też agencja powołała spółkę(ONA), która ułatwiła korespondentom nie żydowskim dostęp do nazistowskich terytoriów w Europie. Do tego grona należeli między innymi: amerykanin John Wallis, Austriak Theodor F. Meysels czy angielski dziennikarz-karykaturzysta Kerwin Maegraith.Dzięki JTA nie tylko do Palestyny napływały informacje ze świata ale i odwrotnie. Głównym tematem byli uciekinierzy żydowskiego pochodzenia docierający w tej rejon co wzbudzało niezadowolenie arabskiej społeczności i problem przeludnienia. Władze brytyjskie borykały się więc z tysiącem problemów, których żadna ze stron konfliktu nie zamierzała ułatwiać.Jednak nie samą polityką “gazeta stała”. Nadal prężnie działał dział kulturalny. Krzyżówki, kącik brydżowy, repertuar kinowy czy recenzje literatury światowej z jednej strony a z drugiej sport; krykiet,piłka nożna czy boks; a doniesienia głównie z Wielkiej Brytanii i USA.Nie zapominano o potrzebach eleganckich czytelniczek. Dla nich zawsze znajdowało się coś z zakresu najnowszej mody. Oczywiście nadal na każdej stronie znajdowało się “zatrzęsienie” reklam, dzięki którym gazeta utrzymywała się.Gdy losy wojny odwróciły się i Niemcy zaczęli przegrywać, ostatnią stronę The Palestine Post przeznaczono na felietony i teksty lżejszego formatu, dorzucając dowcipy rysunkowe. Autorem niektórych z nich był, dziennikarz niemieckiego pochodzenia i autor zabaw. Zanim trafił do redakcji był europejskim korespondentem kilku niemieckich gazet. Pisał też książki dla dzieci. Po emigracji do Palestyny, nie znając dobrze hebrajskiego pracował dla amerykańskiego oddziału niemieckiej gazety Aufbau. Do The Palestine Post przeszedł w październiku 1939 roku i pracował w niej do swojej śmierci w 1951 roku. Regularnie pisał o niemieckiej literaturze w kolumnie, marzył o państwie Izrael, działał w podziemnej organizacji hagana i był zwolennikiem Alija Bet (nielegalna imigracja Żydów z Europy do Palestyny), w ramach której pisał książki dla dzieci. Swoje poglądy wyrażał jasno w dzialeOkres wojenny spowodował ucieczkę wielu osób żydowskiego pochodzenia z terenów podbitych przez nasistów. Jedni uciekali do USA drudzy przyjeżdżają do Palestyny. Duży procent uchodźców stanowiły kobiety. Wykształcone, światowe, wielojęzyczne szukały miejsca na przetrwanie. Wiele z nich było dziennikarkami czy pisarkami. Gershon Agronsky często korzystał z ich pomocy na łamach swojego dziennika. Wiedział, że kobiety chętniej sięgną po gazetę jeśli znajdą w niej coś dla siebie, niekoniecznie tylko modę. Do The Palestine Post pisały między innymi:Po latach wiele osób współpracujących z gazetą wróciło do swoich krajów utrzymując kontakt z redakcją. Jednak po wojnie napływ uchodźców nie ustał a wręcz odwrotnie. Władze brytyjskie wprowadziły ograniczenia: powstały obozy a statki nie były wpuszczane do palestyńskich portów. Podobne ograniczenia wprowadziła administracja amerykańska co spowodowało, że tysiące uciekinierów nie miało gdzie się podziać (Jewish Immigration Stopped, TPP 1/01/1946). W odwecie żydowskie organizacje zbrojne atakowały posterunki brytyjskie, lotniska, hotele. Zaczęła się walka wewnętrzna. Ataki oddziałów żydowskich powodowały odwet Brytyjczyków. Ale większym wrogiem dla Żydów w walce o terytorium byli Arabowie. Wybuchła wojna domowa.Przez kolejne lata pierwsze strony zajmowały doniesienia :(Hajfa oburzona,jeden zabity 100 rannych) (TPP z 13/01/1947),(Strzały w Jerozolimie, TPP z 21/08/1947),(tłum arabski wpadł w amok po wybuchu sześciu bomb, TPP, 31/12/1097).Zdawałoby się, że po przyjęciu Rezolucji nr 181 przez nowo powstałą Organizację Narodów Zjednoczonych w dniu 29 listopad 1947 roku, o podziale Palestyny na dwa kraje: arabski i żydowski, emocje opadną. Niestety. Społeczność żydowska plan zaakceptowała ale Arabowie go odrzucili. 30 listopada 1947 roku, The Palestine Post na pierwszej stronie donosiła:a poniżej:O tym co dzieje się na terenie Palestyny nie tylko na polu politycznym można było przeczytać wpióra. Elston, angielski dziennikarz radiowy, był też korespondent Reutera. Kiedy w 1946 roku zlikwidowano stację radiową Elston podjął pracę w the Palestine Post. Jego komentarze dnia codziennego przynosiły wiele informacji i ze świata i z samej Palestyny. Pomocna była mu jego żona, redaktor ds. polityki zagranicznej dziennika.Mimo napiętej sytuacji politycznej Gershon Agronsky starał się prowadzić dziennik w miarę obiektywnie, co nie było łatwą sprawą, zważywszy na żydowską załogę. Większość dziennikarzy piszących o sprawach politycznych ukrywała się pod nazwą. Więcej nazwisk widocznych było w dziale kulturalnym.Recenzenci książek, filmów czy spektakli mieszkali bezpiecznie w Londynie. Gazeta nadal drukowana była w języku angielskim.1 lutego 1948 roku wiele osób związanych z gazetą zmieniło swoje poglądy. Były to pierwsze miesiące wojny domowej. Około godziny 23, przed redakcją The Palestine Post zaparkowała furgonetka pełna materiałów wybuchowych. Czterech zamachowców: Fawzi el Kutub, Abou Khalil Genno, Eddie Brown i Peter Cameron, siedząc w drugim samochodzie zdetonowało bombę. Celem zamachu był Gershon Agronsky (nieobecny tej nocy).Wybuch zniszczył redakcję gazety i jej drukarnię.Uszkodził sąsiednie budynki. Zginęły trzy osoby a wiele było rannych. Na pomoc poszkodowanym dziennikarzom przybyli koledzy z innych agencji. Akcja ratownicza trwała kilka godzin ale gazeta, choć w okrojonej formie, bo tylko dwie strony, ukazała się nazajutrz 2 lutego. Właściciele pobliskiej kawiarni udostępnili swój ocalały lokal dziennikarzom.Przez resztę nocy przy stolikach kawiarnianych grono redaktorów redagowało kolejny, specjalny numer. Poświęcony był prawie w całości zamachowi. Nagłówki informowały:(Pierwszy raport Komisji, Palestine Post Press i biura zniszczone, bomba i ogień dosięgły trzy sąsiednie budynki, Silne eksplozje Jerozolimie) (wydanie specjalne TPP, 2/02/1948). Był też komentarz Roya Elstona, który zaczynał się słowami:ale też zamieszczono wiadomości z New Delhi i Bombaju. 3 lutego pojawiły się zdjęcia zawalonych budynków a dziennik z wyjątkiem nagłówka wyglądał jak przed wybuchem i miał 4 strony. Była w nim nawet ulubiona kreskówka czytelników, która bawiła wszystkich od 3 lipca 1938 roku. Zabawnego jegomościa w kapeluszu stworzył duński grafik Henning Dahl Mikkelsen a jego pierwszą przygodę opublikowała agencja Presse-Illustrations-Bureau z Kopenhagi w 1937 roku. Ostatnia przygoda ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 2012 r.22 lutego, o 6:30, ta sama grupa terrorystyczna przeprowadziła zamach bombowy na ulicy Ben Jehuda w Jerozolimie (- Ulica zbombardowana przez umundurowanych mężczyzn w konwoju wojskowym; 44 zabitych, ponad 130 rannych - TPP, numer 23/02/1948). W odwecie bojówka żydowska Lechi przeprowadziła 29 lutego atak na pociąg relacji Kair - Hajfa, w którym zginęło 28 żołnierzy brytyjskich (- 28 żołnierzy zabitych, 33 rannych przez trzy miny w pociągu - TPP, 1/03/1948). Wojna domowa wzmagała się a w The Palestine Post nagłówki były coraz bardziej dramatyczne.16 maja 1948 roku, numer 6714 miał tylko dwie strony i jeden temat:(Narodziło się państwo Izrael). Dwa dni wcześniej Dawid Ben Gurion odczytał na posiedzeniu Mo’ecet Ha-Am (Rada Ludowa), w Tel Awiwie, Deklarację Niepodległości, ogłaszając powstanie Państwa Izrael. To był piątek. W sobotę gazeta nie ukazywała się, więc relację przekazano dopiero w niedzielę.Jednym z bohaterów tamtych dni był. Do Palestyny przyjechał w sierpniu 1947 roku. Po trzech tygodniach miał już etat w The Palestine Post. Był jedynym dziennikarzem z dyplomem. Rok później cudem uniknął śmierci podczas zamachu bombowego na redakcję. Wspominał ten moment tak:. To dzięki niemu poranne wydanie gazety 2 lutego ujrzało światło dzienne. Poświęcił dziennikowi 13 lat pisząc o początkach państwa o które walczył nie tylko piórem. Jako jedyny przeprowadził wywiad z Dawidem Ben Gurionem, który został pierwszym premierem Izraela. Pisał o wojnie domowej, wojnach arabsko-żydowskich ale też o procesie Adolfa Eichmanna i o zwojach znad Morza Martwego. Był korespondentem American Broadcasting Co. Zmarł w 2016 roku mając 94 lata.Nowe państwo miało wiele trudności do pokonania. Redakcja The Palestine Post choć lekko odmłodzona to jednak “zasłużona”, postanowiła wprowadzić zmiany. Odbudowana siedziba nadal mieściła się w Jerozolimie. Zapadła decyzja o zmianie nazwy. 30 kwietnia 1950 roku, po 17 latach poinformowano czytelników o zmianie. Od 1 maja ulubiona gazeta wielu mieszkańców kraju będzie nosić miano:Nowy tytuł ale też nowy wygląd poprzez układ, format i czcionki. Dodano także dwie kolumny. W tej nowej oprawie nadal dominowały wiadomości z kraju i o kraju. Reporterkadonosiła o ostatnim transporcie Żydów z Jemenu do Jerozolimy, w tajnej operacji “Magic Carpet” (, TJP, 25/09/1950) ao Chaim Weizmannie, naukowcu i premierze (, TJP, 30/10/1953). Wielu pisarzy, biznesmenów i polityków pisało dla The Jerusalem Post. Nie związani na stałe z gazetą, mieszkający “gdzieś w świecie”, chętnie odpowiadali na prośby Gershona Agronsky’ego i pisali specjalnie dla dziennika. Redakcja od pierwszych dni nie była okazała. Liczyła zaledwie kilkanaście osób.W 1955 roku, po 24 latach Argonsky odchodzi z redakcji. Od pewnego czasu zajmował się polityką i sprawami miasta. Został wybrany na burmistrza zachodniej Jerozolimy. Chcąc skupić się na nowym zadaniu oddał redakcję gazety w ręce swojego wieloletniego współpracownika i zastępcyLurie osiedlił się w Jerozolimie w 1930 roku. Podjął pracę w The Palestine Bulletin. Był w gronie założycieli The Palestine Post i w ścisłym gronie redakcyjnym. Podczas II wojny światowej służył jako korespondent gazety walcząc z siłami alianckimi na Pustyni Libijskiej. Był ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu i głównie na ten temat pisał swoje artykuły. Prowadził redakcję gazety przez 19 lat, do 1974 roku. Dziś uznawany jest za prekursora izraelskiego dziennikarstwa.Przez lata swojej kadencji dbał Lurie o wysoki poziom gazety. Sytuacja w kraju nadal nie była spokojna. Nowe państwo miało wielu wrogów. Choć uznane przez ONZ i jego członków to kraje arabskie miały odmienne zdanie co do Izraela., w którego gronie był między innymi, trzymał rękę na pulsie w kraju, a z zagranicy napływały korespondencje od dziennikarzy takich jak, który mieszkał w Niemczech i pisał “serię” o kanclerzu Adenauerze (- W drodze z Adenauerem - TJP 15/09/1957).Czytelnicy chłonęli bardzo “wiedzę kulturalną”. Artyści żydowscy, sławiący swój młody kraj byli często na pierwszych stronach dziennika. Na ich koncerty w Izraelu przychodziły tłumy.autorstwato tylko jeden z wielu artykułów jakie ukazały się w tym czasie.Ted Lurie marzył o gazecie nowoczesnej i nowatorskiej. Z uwagą studiował nowości w dziedzinie drukarstwa i branży poligraficznej. Wierzył, że któregoś dnia dziennikarze wstaną od maszyn do pisania i znajdą inną formę przekazu a jego Post będzie cały kolorowy. W tych poglądach wspierała go agencja JTA, której zarząd dbał aby nowinki techniczne trafiały do redakcji. Tak było w 1955 roku kiedy pojawił się pierwszy fax, pozwalający na szybkie przekazywanie informacji. W 1968 roku zakupił Lurie wielokolorową maszynę drukującą Goss, najnowszy hit w drukowaniu gazet. Zainstalowano ją w nowo zakupionym budynku w dzielnicy Romema w Jerozolimie.Odpowiedzialnym za druk, korektę i układy graficzne był, wieloletni pracownik, “piszący linotypista”. Pochodził z Warszawy, jego ojciec był właścicielem drukarni. Nic więc dziwnego, że syn poszedł w jego ślady. Podjął pracę w The Palestine Post 1 grudnia 1945 roku. W 1975 roku został dyrektoremi działu informacyjnego, gdzie mógł pokazać swój kunszt pisarski. Pisał, między innymi, biografie ważnych osób z życiu Izraela. Przepracował w gazecie 65 lat. Jego wieloletnim współpracownikiem był grafikznany czytelnikom z rubryki(z uprzedzeniami), którą prowadził przez wiele lat.Lurie oprócz nowinek technicznych wprowadził także zmiany w samej gazecie i redakcji. W 1959 roku ruszyła edycja międzynarodowa, głównie z myślą o społeczeństwie żydowskim w USA a w sierpniu 1963 roku ukazuje się, wydanie weekendowe. Poprawia się ogólny wygląd gazety; przejrzysty układ, lepszej jakości zdjęcia a wszystko na 12-stu stronach. Redaktor naczelny wprowadza też do redakcji “świeżą krew”. Nowi pracownicy zdobywali swoje dziennikarskie szlify w gazetach na całym świecie. Redakcję “zasilili”:W lata siedemdziesiąte wprowadza Ted Lurie The Jerusalem Post w mocnym, profesjonalnym składzie. Choć nie jest to wielka grupa ludzi jak w amerykańskich czy europejskich gazetach to dziennikarze izraelscy są ambitni, pełni pasji i oddani sprawie. Wielu tych, którzy zaczynali pod skrzydłami Lurie pracowało w późniejszych latach w prestiżowych dziennikach a kilku prowadziło rodzimy tytuł. 1 czerwca 1974 roku w Tokio, niespodziewanie podczas spotkania Międzynarodowego Instytutu Prasowego, Ted R. Lurie umiera. Miał 64 lata. Redakcję przejęłaDor do ekipy The Jerusalem Post dołączyła w 1948 roku jako absolwentka angielskich uniwersytetów. Była komentatorem politycznym. Słynęła z ostrych komentarzy na temat wydarzeń w Knesecie wyrażanych w kolumnie politycznej, którą prowadziła przez lata. Z racji swojego stanu zdrowia nie zdecydowała się na dłuższe prowadzenie redakcji niż to było konieczne. Zarząd firmy powołał w 1975 roku na stanowisko redaktora naczelnego dwóch doświadczonych dziennikarzy: Erwina Frankela i Ari Ratha.Redaktorzy świetnie się uzupełniali. Stateczny i spokojny Frankel miał dobry wpływ na wybuchowego i “ruchliwego” Ratha. Mówił o nim:. Przez blisko 15 lat współpracy tego duetu The Jerusalem Post osiągnęła wysoki status międzynarodowy. Mimo swojego niewielkiego nakładu znalazła się w czołówce światowych tytułów. Wiadomości z Izraela dzięki połączeniu lokalnego know-how i języka angielskiego, sprawiały, że gazeta, niezłomnie wspierająca proces pokojowy, była popularna nie tylko wśród zwykłych czytelników ale też w kręgach dyplomatycznych i politycznych na całym świecie. Kiedy redaktorzy przejmowali dziennik jego dzienny obieg sięgał 33000 egzemplarzy a wydanie weekendowe blisko 50000 sztuk.Rath był urodzonym reporterem. Miał niesamowitą łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi o których pisał swoje artykuły. Pochodził z Wiednia, więc język niemiecki nie stanowił problemu. Dotarł do Konrada Adenauera i przeprowadził z nim wywiad. Przyjaźnił się z Willym Brandtem i Axelem Springerem. Ich sylwetki często pojawiały się na łamach gazety. W maju 1973 roku, Rath był jedynym dziennikarzem, który został przyjęty przez Davida Ben-Guriona, i przeprowadził z nim ostatnią rozmową, która ukazała się w The Jerusalem Post. Odegrał dużą rolę w kontaktach z rządem egipskim i samym Anwarem as-Sadatem. Wizyta egipskiego lidera w listopadzie 1977 roku odnotowana była na łamach dziennika w szczególny sposób. Obok wielkich nagłówków w hebrajskim, przez cały pobyt delegacji egipskiej widniały napisy w języku arabskim. Te na powitanie były nawet w kolorze czerwonym (, TJP 20/11/1977)W gronie redaktorów dziennika zawsze były kobiety. Doceniane przez poprzedników, cenione przez Ratha. Do części “pięknego” kolektywu od 1968 roku należała. Została przyjęta w poczet pracowników będąc studentką. Szybko udowodniła swoją pasję dziennikarską. Początki jej pracy jako reportera były nie tyle trudne co zabawne. Sarah wyglądała jak dwunastoletnia dziewczynka, więc nieraz napotykała trudności. Jej uroda często stwarzała sytuacje, które dziś funkcjonują jako anegdoty. W 1977 roku będąc dziennikarzem politycznym wysłana została do ratusza na uroczystości pogrzebowe ministra Avrahama Ofer. Mimo, że pokazała legitymację prasową ochrona odesłała ją z kwitkiem. Z opresji wybawił ją redaktor Ari Rath który stanął w drzwiach i zwrócił się do oficerów: "W porządku, to dziecko jest ze mną”. Na początku lat osiemdziesiątych prowadziła Honing cotygodniową kolumnę o zawiłościach izraelskiej polityki,, a od 1999 kolumnęgdzie głównym tematem był Izrael i świat. Do silnej kobiecej ekipy tamtych lat należały też:Pod koniec lat osiemdziesiątych wydawnictwo zaczęło mieć kłopoty finansowe. Histadrut (związki zawodowe), który był właścicielem dziennika sprzedał go w 1989 roku firmie kanadyjskiej Hollinger Inc. należącej do Conrada Blacka. Głównym prezesem i wydawcą został. Ta decyzja wywołała niezadowolenie w gronie pracowników. Protesty i spory zakończyły się wydaleniem z pracy 28 dziennikarzy. Grupa “buntowników” zna czele założyła niezależny dwutygodnik, który w 1998 roku został kupiony przez wydawnictwo Hollinger. Wrócił do macierzystej firmy ale dalej funkcjonował i funkcjonuje jako niezależna pozycja.Do protestu przystąpili również redaktorzy naczelni ale nic to nie dało, dlatego też Frankel zrezygnował zupełnie z pracy w gazecie a Rath przeszedł na emeryturę.Levy na stanowisko redaktora naczelnego powołała na jego zastępcęNesvinsky, dziennikarz z 15 letnim stażem został mianowany szefem wydania weekendowego, które 4 stycznia 1990 roku było pierwszym wydaniem w kolorze. Był twórcą cotygodniowego eseju satyrycznego w kolumnie. Jego pasją był jazz i o nim pisał pod pseudonimami:Gross dołączył do redakcji w 1950 roku. Kiedy powołano go na stanowisko redaktora naczelnego był już na emeryturze. Nigdy nie chciał piastować tego stanowiska. Zgodził się na okres przejściowy, który trwał dwa lata.Był dziennikarzem z pasją. Jak sobie coś postanowił to, to zrealizował. Rozmawiał z egipski prezydentem Anwarem Sadatem, spotkał się z Nelsonem Mandelą w Południowej Afryce. Z okazji 60-lecia The Jerusalem Post, w 1992 roku powiedział:Nie udało się Grossowi wyciągnąć gazety z kłopotów. Brak personelu, nie najlepsza atmosfera, zmiana orientacji politycznej, to wszystko powodowało spadek nakładu. W przeciwieństwie do rodzimego dobrze funkcjonowało wydanie międzynarodowe, dlatego też Gross poszedł za ciosem i uruchomił w 1991 roku wersję francuską The Jerusalem Post dla czytelników z Francji, Kanady i Izraela. Pozycja miała nakładu 4 000 sztuk.w styczniu 2014 roku wspomina postać Grassa tak:Gros odchodzi z redakcji w 1992 roku pozostawiając ją w rękach felietonisty i pianisty. Bar-Illana od 1950 roku koncertował jako pianista po całym świecie. Był pierwszym żydowskim muzykiem, który zagrał koncert w Niemczech(1961), za co spadła na niego fala krytyki. Pisał felietony i recenzje do kilku amerykańskich gazet. W 1987 roku zamieszkał na stałe w Izraelu. Od 1990 roku rozpoczął współpracę z The Jerusalem Post jako felietonista i krytyk w sekcji kulturalnej. Z czasem zaczął okazywać swoje prawicowe poglądy w sekcji politycznej a opinie umieszczał w kolumnie. Zasłynął z ostrego intelektu, zręcznej prozy i bojowej obrony spraw Izraela a jego teksty trafiały na pierwszą stronę. Demaskował "wrogów Izraela" w publikacjach na całym świecie. Okazywał szczególną niechęć do BBC i CNN.Za jego kadencji w głównej redakcji, uruchomiona została, w 1995 roku, pierwsza strona internetowa www.jpost.com. Popularność strony była ogromna i rosła z roku na rok.W 2004 roku miała 14 milionów odsłon i 380000 zarejestrowanych użytkowników. Roczny zysk z reklam wynosił ponad milion dolarów.W 1997 roku, dzięki redaktorowipowrócono do popularnej w latach pięćdziesiątych kolumny Davida Courtneya. Autor umieszczał w niej swoje felietony i komentarze na tematy bieżące nurtujące Izrael i świat.Davida Bar-Illana odszedł z dziennika w 1996 roku aby doradzać nowemu premierowi Benjaminowi Netanjahu jako dyrektor ds. Komunikacji i planowania polityki. Do redakcji wrócił w 1999 roku jako felietonista. Fotel redaktora naczelnego po nim objąłBarak nie miał łatwego startu. Do kłopotów ekonomicznych dołączyła konkurencja. W 1997 roku na izraelskim rynku pojawiła się angielska wersja Haaretz, dziennika wydawanego od 1919 roku w języku hebrajskim. To zaszkodziło i tak niestabilnej pozycji The Jerusalem Post. Nakład poszedł w dół. Sprawę jeszcze bardziej pogorszyła nominacjaw 1998 roku na głównego wydawcę. Od tego czasu redakcja z wydawcą była w ciągłym konflikcie co nie sprzyjało dobru gazety. Przez kolejnych sześć lat, pięciu (Barak dwa razy był na stanowisku) redaktorów naczelnych starało się utrzymać dziennik na jak najwyższym poziomie:Kiedy na szczycie trwała walka o przetrwanie dziennikarze, reporterzy i graficy pracowali dla swojej gazety i czytelników w pocie czoła.Nad całością wydań czuwali graficy. Wieloletnim pracownikiem gazety, mającym duży wpływ na jej końcowy wizerunek był, dzięki któremu dziennik w 1950 roku dostał swoje imię.Ronnen urodził się w Australii. Do Izraela przyjechał w 1949 roku i od razu zaczął pracę w Palestine Post. W murach redakcji spędził sześć dekad. Zaczął od rysowania map ówczesnych starć i strzelanin. Potem były grafiki, ilustracje i edycja zdjęć. Czuwał nad powstaniem międzynarodowego wydania gazety. Jego autorstwa była kreskówkaZ czasem zaczął pisać satyryczne felietony i recenzje.W 1950 roku poszedł Ronnen do Agronsky’ego i Lurne z zapytaniem dlaczego gazeta wciąż nazywa się The Palestine Post skoro od dwóch lat jest już Izrael. Chcesz powiedzieć, że powinniśmy nazywać się"Poczta Izraelska“?- zapytał Lurne. Ronnen odpowiedział: Jesteśmy jedyną gazetą codzienną w Izraelu wydrukowaną w Jerozolimie. Nazwijmy siebie The Jerusalem Post. Propozycja spodobała się i 1 maja pojawiła się nowa nazwa, którą szybko poznał cały świat.Mike Ronnen stał się żywą legendą w The Jerusalem Post, pracował dla niej nawet po przejściu na emeryturę. Napisał tysiące artykułów, począwszy od recenzji dzieł sztuki i książek po bieżące wydarzenia i historię. Przez wiele lat był redaktorem artystycznym gazety i zdobył wielu wielbicieli (i przeciwników) za własne prace plastyczne i karykatury. Zmarł 30 sierpnia 2009 roku.W 2004 roku wybuchł skandal finansowy w macierzystej firmie dziennika - Hollinger. Dyrektorzy zostali oskarżeni o defraudację. Skandal spowodował, że wszystkie zasoby medialne Hollingera zostały wystawione na sprzedaż. 16 listopada 2004 roku właścicielami The Jerusalem Post zostali: wydawca gazet izraelskich Mirkaei Tikshoret Limited z Tel Avivu i kanadyjska grupa medialna Can West Global Communications. Był to też czas na zmiany w redakcji., który prowadził dziennik przez dwa lata i wprowadził do niego pełny kolor w marcu 2004 roku, postanowił wrócić do macierzystego Wall Street Journal a fotel redaktora naczelnego przekazał. Żegnając się powiedział:Horovitz objął funkcję naczelnego redaktora 1 października 2004 roku tuż przed zmianą właścicieli. Miał trudne zadanie do zrealizowania. Nakład dziennika sięgał 12000 egzemplarzy dziennie i 28000 sztuk w weekendy, co nie było oszałamiającym wynikiem. Głównymi czytelnikami byli imigranci z krajów anglosaskich, zagraniczni dyplomaci i korespondenci. Trzeba było tę sytuację zmienić ale nowi właściciele nie bardzo umieli się dogadać.Mimo zawirowań w firmie Horovitz stanął na wysokości zadania. Dziennik znał, pracował w nim w latach 1983 - 1990. Odszedł w grupie 28 dziennikarzy po protestach redakcyjnych. Zgodził się poprowadzić The Jerusalem Post pod warunkiem pełnej swobody redakcyjnej. Obietnicę otrzymał a nowi właściciele ją podtrzymali. Przez siedem lat kadencji Horovitz:Młody i ambitny zespół zawierzył redaktorowi naczelnemu a on im, i gazeta na tym zyskała. Zaczęto wprowadzać nowe tematy w nowych kolumnach. I w druku i na internecie pojawiły się różne opinie i komentarze dotyczące spraw religijnych-, który poznał ten temat dogłębnie dociekał nawet jaki wpływ ma internet na wiarę (TJP, 2/9/2006).poświęciła wiele uwagi osobom niepełnosprawnym (TJP, 5/5/2006) a rabinpisał o głodnych dzieciach w Jerozolimie(TJP, 30/5/2007).Dużo energii i pasji do działu sportowego wnieśli, sympatyczka piłki nożnej(TJP, 4/12/2005) i, dziennikarz sportowy “wszechstronny”.W 2007 roku obchodzono uroczyście 60 urodziny kraju i 75 urodziny The Jerusalem Post. Z tej okazji wydano, książkę - dokument historii kraju pokazaną poprzez pierwsze strony dziennika począwszy od 1932 roku. Takie pozycje ukazywały się wcześniej ale ta była szczególna. Miała 400 stron. Zawierała przekrój historyczny od traktatów pokojowych, poprzez zamachy bombowe, narodziny nowego państwa, wojny sześciodniowej, zamach terrorystyczny w miasteczku olimpijskim i śmierć sportowców Izraela w Monachium w 1972 roku aż po tragedię wież World Trade Center w 2001 roku i operację Orchard z 2007. Słowo wstępne napisał David Horovitz.Aby zachęcić do poznania i czytania The Jerusalem Post, tych którzy nie radzą sobie z angielskim uruchomiono 16 lipca 2009 roku edycję tygodnika. Pozycja ta ma 32 strony a tylko na trzech są reklamy. Pod każdym artykułem jest słownik angielsko-hebrajski trudniejszych zwrotów i słów oraz ich wymowa fonetyczna. Artykuły mają trzy poziomy trudności oznaczone gwiazdkami. Jedna gwiazdka to łatwy tekst, trzy dla w miarę zaawansowanych. Na końcu magazynu są ćwiczenia i krzyżówka. Jerusalem Post Lite szybko zyskała swoich zwolenników.W 2011 roku David Horovitz oświadczył:, nowy redaktor naczelny od czerwca 2011 roku odpowiedział:Linde w The Jerusalem Post zaczął pracować w 1997 roku. Wcześniej był dziennikarzem radiowym. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery redakcyjnej. Przejął dziennik po poprzedniku jako pozycję sztandarową, najlepiej sprzedającą się gazetę angielskojęzyczną w Izraelu i politycznie niezależną. W ciągu pięciu lat szefowania podniósł jej nakład: 15 000 egzemplarzy w dni powszednie i 40 000 w wersji weekendowej. Ale przede wszystkim postawił gazetę wysoko w rankingu międzynarodowym.The Jerusalem Post jest dostępna na nośnikach mobilnych a od 2014 roku uruchomiono, aplikację z oryginalnymi egzemplarzami drukowanymi. W tym samym roku odnowiono i unowocześniono stronę internetową gdzie dodano płatną. Od 2012 roku witryna JPost.com konkuruje z TimesofIsrael.com, krórą stwożył David Horovitz. Jak na razie jest remis.Steve Linde nie bał się technologii i Internetu. Zdawał sobie sprawę,że młodość ma swoje prawa. W redakcji pojawiło się grono bardzo młodych dziennikarzy, którzy zostali rzuceni na głęboką wodę… i poradzili sobie:The Jerusalem Post jest gazetą codzienną, która ma swoje dodatkowe niezależne edycje. Każda z tych pozycji żyje własnym życiem ze swoją redakcją i zespołem. Wszystkie tworząKiedy redaktorzy dbali o gazetę w kraju, Steve Linde promował ją na międzynarodowym forum. Od 2012 roku organizował konferencje prasowe w USA dla amerykańskiego czytelnika i w Jerozolimie dla korpusu dyplomatycznego. Na tych konferencjach przeprowadzał wywiady z zaproszonymi znaczącymi gośćmi. W 2013 roku w Jerozolimie był to prezydentem Izraela Shimon Peres. 22 maja 2016 w Nowym Jorku - aktor Michael Douglas. Na tym samym spotkaniu Steve Linde przekazał pałeczkę szefa redakcji The Jerusalem Post nowemu redaktorowi naczelnemu. 1500 osób na sali było świadkami zmiany pokoleniowej. Katz, choć z bagażem dziennikarski, miał w tym momencie 36 lat, co dla 86-letniej gazety było nowością. Jest też pierwszym ortodoksyjnym redaktorem naczelnym i nosi jarmułkę.Linde przedstawił następcę słowami: