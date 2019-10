14.10.2019 Prawo w mediach

Oszustwa reklamowe i dezinformacja w internecie. Jak z nimi walczyć

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Przedstawiciele największych stowarzyszeń branży marketingowej i mediowej podpisali deklarację mającą na celu wypracowanie kodeksu dobrych praktyk przeciwdziałania dezinformacji i oszustwom reklamowym (ad frauds) w internecie.

fot. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR/Centrum Prasowe PAP



W podpisanej deklaracji znajdują się między innymi informacje dotyczące skali problemu: według ośrodków i firm badawczych zajmujących się analizami internetu wartość reklamowych oszustw (ang. „digital ad frauds”) na globalnym rynku online w 2019 roku może przekroczyć 50 miliardów dolarów i zwiększa się z roku na rok o około 20%.







„Fake news i ad fraud to dwie strony tej samej fałszywej monety - jeżeli mamy wygrać z tą fałszywą walutą, a tym samym obronić demokrację i rzetelny biznes, musimy się nauczyć jak doceniać prawdziwą informację i prawdomówne media” - powiedział podczas konferencji Paweł Tyszkiewicz ze Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej, które jest inicjatorem projektu.



Problem oszustw reklamowych dotyka większości krajów na świecie, w tym coraz silniej rozwija się w Europie. Zajęła się nim jakiś czas temu Komisja Europejska, która opublikowała „Kodeks postępowania przeciwko rozpowszechnianiu dezinformacji i fake newsów w internecie” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation). Zainicjowana przez SAR współpraca ma wpisywać się w te unijne dyrektywy i adaptować je do rynku polskiego.



Pod deklaracją podpis złożyli przedstawiciele: Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, Izby Wydawców Prasy, Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Związku Firm Public Relations.



