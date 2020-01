13.01.2020 Marketing i PR

Raport od agencji SEO. Co powinno się w nim znaleźć

Karolina Matyska, Content Marketing Manager w Senuto

Jednym z pierwszych zadań specjalisty SEO, który rozpoczyna pracę nad zwiększeniem widoczności danego serwisu w Google, jest raportu z audytu SEO. Co powinno znaleźć się w podsumowaniu dostarczanym przez agencję?

fot. Mediamodifier/CC0/Pixabay.com



Raport z audytu SEO

Badana jest wtedy kondycja techniczna serwisu, a także wyszukiwane są pola do optymalizacji. Kompleksowy raport z audytu powinien zawierać zalecenia i poprawki, które należy wprowadzić na stronie, aby miała ona szansę pojawić się na wyższych pozycjach w Google.



Raport z audytu SEO powinien obejmować między innymi:



analizę pracy serwera,

kodu strony,

zaindeksowanych stron,

błędów w serwisie.

REKLAMA



Raport z działań agencji

W cyklicznych raportach od agencji SEO powinny się znaleźć następujące informacje:



ogólna widoczność strony w Google

W tej sekcji powinna zostać przedstawiona liczba fraz, na jakie serwis znajduje się w TOP wyników wyszukiwania. Z reguły pulę tę rozdziela się na przedziały TOP3, TOP10 i TOP50. Ważne, aby tym danym towarzyszyła informacja, czy liczba fraz wzrosła czy zmalała w porównaniu do analogicznego okresu (np. rok temu) lub momentu rozpoczęcia współpracy.

W tej sekcji powinna zostać przedstawiona liczba fraz, na jakie serwis znajduje się w TOP wyników wyszukiwania. Z reguły pulę tę rozdziela się na przedziały TOP3, TOP10 i TOP50. Ważne, aby tym danym towarzyszyła informacja, czy liczba fraz wzrosła czy zmalała w porównaniu do analogicznego okresu (np. rok temu) lub momentu rozpoczęcia współpracy. widoczność serwisu na najważniejsze słowa kluczowe

Jedną z kwestii ustalanych między agencją a klientem przed rozpoczęciem współpracy jest wytypowanie konkretnych fraz, na które pozycjonowany będzie serwis i które są najważniejsze z biznesowego punktu widzenia. W cyklicznym raporcie SEO od agencji powinna więc znaleźć się informacja o tym, jak zmieniły się pozycje serwisu na te słowa kluczowe.

Jedną z kwestii ustalanych między agencją a klientem przed rozpoczęciem współpracy jest wytypowanie konkretnych fraz, na które pozycjonowany będzie serwis i które są najważniejsze z biznesowego punktu widzenia. W cyklicznym raporcie SEO od agencji powinna więc znaleźć się informacja o tym, jak zmieniły się pozycje serwisu na te słowa kluczowe. widoczność strony na frazy brandowe

W punkcie tym należy sprawdzić, jaki udział w grupie wszystkich słów kluczowych, na jakie dany serwis jest widoczny w Google, stanowią frazy powiązane z marką.

W punkcie tym należy sprawdzić, jaki udział w grupie wszystkich słów kluczowych, na jakie dany serwis jest widoczny w Google, stanowią frazy powiązane z marką. ruch organiczny w serwisie

Do zadań agencji SEO należy systematyczne zwiększanie ruchu organicznego w serwisie. W raporcie SEO powinno się więc znaleźć zestawienie wolumenu ruchu organicznego miesiąc do miesiąca, a nawet rok do roku. Sekcja dotycząca ruchu organicznego powinna zawierać także informacje o tym, jaki procent całego ruchu na stronie wygenerowany został przez działania SEO oraz które sekcje serwisu osiągają najlepsze wyniki.

Do zadań agencji SEO należy systematyczne zwiększanie ruchu organicznego w serwisie. W raporcie SEO powinno się więc znaleźć zestawienie wolumenu ruchu organicznego miesiąc do miesiąca, a nawet rok do roku. Sekcja dotycząca ruchu organicznego powinna zawierać także informacje o tym, jaki procent całego ruchu na stronie wygenerowany został przez działania SEO oraz które sekcje serwisu osiągają najlepsze wyniki. porównanie do konkurencji

Aby raport działań SEO był kompleksowy, należy również przeanalizować, jak na te same słowa kluczowe widoczna jest konkurencja. Pozwoli to spojrzeć na sytuację firmy, którą obsługuje agencja z odpowiedniej perspektywy. Dlatego też raport SEO powinien zawierać informacje o najbliższej konkurencji w Google (która nie zawsze jest tożsama z konkurencją biznesową) oraz krótkie porównanie osiąganych wyników.

Aby raport działań SEO był kompleksowy, należy również przeanalizować, jak na te same słowa kluczowe widoczna jest konkurencja. Pozwoli to spojrzeć na sytuację firmy, którą obsługuje agencja z odpowiedniej perspektywy. Dlatego też raport SEO powinien zawierać informacje o najbliższej konkurencji w Google (która nie zawsze jest tożsama z konkurencją biznesową) oraz krótkie porównanie osiąganych wyników. pozyskane linki oraz ich źródła

Pozyskiwanie linków zewnętrznych dla serwisu to jedno z głównych zadań specjalisty SEO, ponieważ ma ono bezpośredni wpływ na pozycje osiągane w Google. Trzeba jednak pamiętać, że nie ilość, a jakość zdobywanych linków jest ważna. W raporcie od agencji czy specjalisty SEO powinna znaleźć się informacja o tym, jakie odnośniki i z których źródeł udało się zdobyć.

Pozyskiwanie linków zewnętrznych dla serwisu to jedno z głównych zadań specjalisty SEO, ponieważ ma ono bezpośredni wpływ na pozycje osiągane w Google. Trzeba jednak pamiętać, że nie ilość, a jakość zdobywanych linków jest ważna. W raporcie od agencji czy specjalisty SEO powinna znaleźć się informacja o tym, jakie odnośniki i z których źródeł udało się zdobyć. podsumowanie zrealizowanych działań

Kolejny ważnym punktem jest wyraźne przedstawienie, jakie działania zostały wykonane przez specjalistę w danym okresie rozliczeniowym. Pozwoli to bezpośrednio zinterpretować osiągane wyniki oraz analizować ich wpływ na biznes.

Kolejny ważnym punktem jest wyraźne przedstawienie, jakie działania zostały wykonane przez specjalistę w danym okresie rozliczeniowym. Pozwoli to bezpośrednio zinterpretować osiągane wyniki oraz analizować ich wpływ na biznes. planowane działania

Oprócz informacji o tym, jakie działania zostały wykonane w minionym okresie, raport powinien zawierać sekcję, w której zostaną wymienione planowane działania SEO. Warto wiedzieć, że specjaliści, z którymi współpracuje firma mają opracowaną strategię i systematycznie wdrażają jej założenia. Dzięki temu, przy otrzymaniu kolejnego raportu SEO, istnieje możliwość zrewidowania, które plany udało im się zrealizować. Badana jest wtedy kondycja techniczna serwisu, a także wyszukiwane są pola do optymalizacji. Kompleksowy raport z audytu powinien zawierać zalecenia i poprawki, które należy wprowadzić na stronie, aby miała ona szansę pojawić się na wyższych pozycjach w Google.Raport z audytu SEO powinien obejmować między innymi:W cyklicznych raportach od agencji SEO powinny się znaleźć następujące informacje:

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Tomasz Piątkowski

W ostatnim kwartale 2017 roku wskaźnik viewability spadł do poziomu 50 proc. Średni czas kontaktu z reklamą display również zmalał - do 20,7 sekund - wynika z opublikowanego przez firmę Meetrics międzynarodowego raportu „Viewability Benchmark Report” dotyczącego widoczności reklam.

Mariusz Maksymiuk

Z badań przeprowadzonych prze IAB UK wynika, że aż 78% osób uważa, że najbardziej irytujące reklamy to te, które nie są dostosowane do rozdzielczości smartfonów czy tabletów – są zbyt małe, bądź zawierają zbyt dużo tekstu, przez co stają się nieczytelne i trudniejsze w odbiorze.

Magdalena Pawłowska

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki na reklamę w prasie, radiu i telewizji w październiku 2017 roku w wybranych branżach: handlowej, farmaceutycznej, finansowej, motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej. W sezonie grypowym to branża farmaceutyczna najwięcej zainwestowała w reklamę.

Paweł Grabowski

Każda firma, usługa lub produkt, by osiągnąć sukces na rynku, potrzebuje odpowiedniej reklamy. Jak jednak w naturalny sposób zwrócić uwagę konsumentów? W tym celu stosuje się marketing szeptany, cieszący się od lat coraz większą popularnością. Na czym polega ta forma promocji?

Krzysztof Kłosiński

Content marketing opiera się na komunikacji dwustronnej. Po jednej stronie stoi marka, która tworzy ciekawe i unikalne treści, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Po drugiej znajdują się odbiorcy, którzy mogą wyrazić swoją opinię i podzielić się własnymi pomysłami i odczuciami.

BARD

Reklama prasowa, jeśli zamieszczona jest w odpowiednim kontekście redakcyjnym, przyciąga wzrok o 67% lepiej, niż ta opublikowana w innej przestrzeni - wynika z badań przeprowadzonych dla Polskich Badań Czytelnictwa. Na reklamę kontekstową odbiorcy patrzą dłużej i bardziej się w nią angażują.

Mariusz Maksymiuk

Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają na zaawansowaną automatyzację i przewidywanie działań potencjalnego konsumenta. Maszyny, wykorzystując dane, uczą się identyfikować wzorce i powiązania, tak aby wyciągać wnioski, wykonywać działania i podejmować decyzje.

więcej w dziale: Marketing i PR