Reklama suplementów diety. Jak odróżnić informację od marketingu

Ewa Zygadło-Kozaczuk, mgr farmacji, specjalista ds. informacji o lekach i terapiach

Gdzie szukać wiarygodnych informacji o suplementach diety i jak odróżnić rzetelną informację od reklamy? Odpowiedź na to pytanie okazuje się dosyć trudna. Mało tego. Pojawiają się dodatkowe wątpliwości.

suplementacja powinna być stosowana indywidualnie, po konsultacji ze specjalistą.

źle dobrana suplementacja może przełożyć się na dodatkowe problemy zdrowotne, szczególnie u osób, które stale przyjmują leki ale także u tych, które stosują zbyt dużo i zbyt wysokie dawki suplementów diety.

stosujmy mądrze suplementy diety wtedy, kiedy jest taka potrzeba lub nie stosujmy ich wcale, gdy może to negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie.

Czy dany suplement diety jest dopuszczony do stosowania w Polsce?

Czy wytwórca, który go produkuje spełnia wymogi gwarantujące odpowiednią jakość tego produktu?

Czy wybrany suplement jest dla mnie bezpieczny, a jego przyjmowanie korzystne?

Suplement diety, dla którego producent udostępnił wszystkie niezbędne informacje oraz przedstawił dokumentację potwierdzającą zgłoszenie produktu do Głównego Inspektora Sanitarnego

Suplement diety wytwarzany w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według jednego z uznanych standardów bezpieczeństwa



Suplement diety przebadany w laboratoriach akredytowanych

Co to jest suplementacja? Czy jest mi potrzebna? A jeżeli tak to jakich witamin, mikroelementów lub innych substancji potrzebuje mój organizm? Jakich mojego dziecka? A jakich koleżanki, która aktywnie uprawia sport?Pierwsze wnioski, jakie wyłaniają się z postawionych pytań są następujące:Jak wypełnić jednak powyższe zalecenia w praktyce? Trzeba przyznać, że jest to niełatwe zadanie, tym bardziej, że z każdej strony jesteśmy bombardowani reklamami cudownych specyfików na odchudzanie, lepszy sen, dobre samopoczucie, świetne trawienie i wiele innych dolegliwości.Spróbujmy jednak wybrnąć z tego gąszczu przekazów reklamowych i poszukać wiarygodnych informacji o suplementach diety. Co powinniśmy wiedzieć, żeby bezpiecznie stosować te preparaty? I tu znowu pojawia się kilka istotnych pytań:Na pierwsze pytanie możemy odpowiedzieć zaglądając do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego . W rejestrze znajdziemy podstawowe informacje na temat suplementu diety tj. nazwę produktu, jego postać, skład jakościowy, nazwę podmiotu, który wprowadza suplement do obrotu, informację o postępowaniu GIS oraz uwagi dodatkowe (np. o tym, że dany preparat nie może być wprowadzony do sprzedaży).Konsultacja rejestru pozwoli nam więc na zrobienie pierwszego ważnego kroku czyli na zorientowanie się czy jest to suplement legalnie wprowadzony na rynek polski.Odpowiedź na drugie pytanie dotyczące wytwórcy i jakości produktu jest już bardziej skomplikowana. Z rejestru GIS dowiemy się kto jest wytwórcą, ale nie będziemy wiedzieli czy jakość produktu jest odpowiednia i czy lepiej kupić produkt x czy y o podobnym lub tym samym składzie?Z pomocą w odpowiedzi na te pytania przychodzi nam serwis Suplindex – suplementy diety . Jest to pierwszy dostępny w naszym kraju program informacyjno-edukacyjny, porządkujący rynek suplementów diety w oparciu o aktualną wiedzę. Materiały na stronę dostarczane są co prawda przez producentów suplementów diety, ale zawierają cenne informacje, trudno dostępne w innych serwisach.Wszystkie produkty, które znajdują się w katalogu Suplindex zostały zgłoszone do Głównego Inspektoratu Sanitarnego i przeszły z sukcesem procedurę notyfikacji. Oznacza to, że są dopuszczone do obrotu w Polsce. Są one oznakowane w następujący sposób:Kolejną ważną informacją zawartą w Suplindexie jest to, czy suplement diety został wytworzony zgodnie ze standardem bezpieczeństwa. Producent musi udowodnić, że wdrożył na etapie produkcji i dystrybucji dodatkowe, nieobowiązkowe standardy prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa produktu. Przyznanie znaku : „Potwierdzony standard wytwarzania” opiera się o dobrowolną certyfikację, której poddał się producent, a jakość i wartość dokumentów podlega weryfikacji przez specjalistów Suplindex:Ostatnią, bardzo ważną informacją, która pojawia się lub nie, przy suplementach diety w katalogu Suplindex jest oznaczenie "suplement z badaniami":Oznaczenie tym znakiem pomaga konsumentowi ocenić jakość produktu. Producent poddał się bowiem niezależnym badaniom i wprowadził standardy jakości, które potwierdzają zgodność składu z wartościami deklarowanymi na opakowaniu. Przy czym badania muszą być wykonywane przez niezależne, akredytowane laboratoria i potwierdzać bezpieczeństwo składu suplementu diety.Jednym z minusów serwisu Suplindex jest to, że nie wszystkie suplementy dostępne na polskim rynku i ujęte w rejestrze GIS, znalazły się w katalogu. Wynika to z następującego faktu. Nie wszyscy producenci chcą umieszczać swoje suplementy diety w katalogu i być poddani weryfikacji. Ale ci, którzy się na to zdecydowali, na pewno zyskują na wiarygodności.Oprócz ww. serwisu, informację o suplementach i ich jakości oraz zastosowaniu, można uzyskać także w aptekach. Odnosi się to szczególnie do tych producentów, którzy od wielu lat są obecni na rynku i dbają o edukację farmaceutów i techników farmaceutycznych dostarczając im szczegółowych informacji na temat składu, jakości i sposobu dawkowania i suplementów.Pisząc o farmaceutach chcielibyśmy wspomnieć także o blogu pisanym przez Zosię Winczewską , oraz jej mini poradniku o najczęściej stosowanych suplementach. Treści w poradniku są napisane bardzo przystępnie a zawarte w nim praktyczne porady ułatwiają wybór właściwego suplement diety.Opierając się na wiedzy farmaceutów, lekarzy i innych specjalistów możemy więc odpowiedzieć na trzecie pytanie zawarte w niniejszym artykule, czyli czy wybrany suplement diety jest dla mnie bezpieczny a jego stosowanie korzystne.Niestety brak jest na rynku polskim kompleksowej informacji o suplementacji i suplementach diety dostępnych w aptekach i sieci pozaaptecznej. Nie ma portali dedykowanych bezpieczeństwu stosowania suplementów, w których moglibyśmy znaleźć kompleksową informację o tych produktach – od rejestracji, po badania i bezpieczeństwo stosowania. Informacja o suplementach diety miesza się z reklamą tych produktów, a dodatkowo z każdej strony słyszymy porady o tym jak ważna jest suplementacja.Dlatego też przytoczone w niniejszym artykule źródła informacji są jedynie drogowskazem prowadzącym nas przez gąszcz przekazów reklamowych i tekstów sponsorowanych. Mamy nadzieję, że pomogą one choć trochę uporządkować chaos informacyjny i że uzbrojeni w wiedzę pochodzącą z rejestru GIS, Suplindexu oraz bloga Zosi Winczewskiej, jaśniej zobaczymy potrzebę zakupu suplementu diety lub też odstąpimy od nabycia kolejnego „cudownego produktu” Przy okazji dobrze będzie także zrewidować nasz sposób odżywiania, zwiększyć aktywność fizyczną, zredukować stres i więcej czasu przeznaczyć dla rodziny i przyjaciół. A wtedy może się okazać, że żadna suplementacja nie jest już nam potrzebna.