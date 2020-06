Brak zleceń dla freelancera. Jak sobie z tym poradzić

8.06.2020 Warsztat reportera

WhP

Pracujesz jako freelancer? Ostatnie wydarzenia negatywnie wpłynęły na Twój budżet? Zastanawiasz się, co zrobić, aby przetrwać trudniejszą sytuację na rynku? W tym artykule znajdziesz 6 skutecznych pomysłów na utrzymanie swojego biznesu w czasach recesji.

fot. zarabiajnapisaniu.com/WhitePress

Brak zleceń dla freelancera co robić

1. Odezwij się do poprzednich klientów

2. Poszukaj nowych źródeł dochodu

3. Poszukaj klientów, którzy szukają ciebie

4. Rozważniej patrz na finanse

5. Unikaj rozwiązań krótkoterminowych

6. Znajdź pracę zdalną

W obliczu globalnej epidemii Covid-19 wielu pracodawców ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Oznacza to, że osoby pracujące na kontraktach oraz freelancerzy znajdują się w równie trudnej pozycji. Zrezygnowanie z ich usług, w przeciwieństwie do pracowników etatowych, nie jest związane z żadnymi kosztami.Przychody freelancera, ze swojej definicji, mogą być trudne do przewidzenia. Są bezpośrednio powiązane z liczbą zleceń na rynku. Jednak obecna sytuacja jest bezprecedensowa i wielu wolnych strzelców ma poważne problemy, gdy strumień zleceń zostaje wstrzymany w oczekiwaniu na rozwój sytuacji.Poniżej znajdziesz 6 skutecznych strategii, które pomogą ci pozostać produktywnym i przetrwać okres mniejszej ilości zleceń.Po utracie projektu Twoją pierwszą myślą może być, aby zacząć od początku - czyli poszukiwania nowych klientów. W obecnej sytuacji to nie najlepszy pomysł.Dużo lepiej przejrzeć swoje portfolio w poszukiwaniu kontaktów do osób, z którymi już pracowałeś. Dzięki temu nie zmarnujesz czasu. Pamiętaj, że nie tylko ty masz mniej zleceń. Problemy na rynku dotykają niemal każdej branży. W tych czasach przedsiębiorcy są mniej skłonni do zaryzykowania współpracy z nowym freelancerem. Sytuacja wygląda dużo lepiej, gdy już cię znają (a jeszcze lepiej, gdy byli zadowoleni z Twojej wcześniejszej pracy).Jeżeli jesteś w branży od dłuższego czasu – wystarczy rzucić okiem na starszy folder lub historie wiadomości e-mail, by odnaleźć klientów, którzy mogą być zainteresowani twoimi usługami.Zamiast tonąć we frustracji, wywołanej globalnym spowolnieniem gospodarczym, zastanów się, czy twój model biznesowy pozwala na wprowadzenie zmian.Być może istnieje sposób, by poszerzyć swoją ofertę. Na przykład – jeśli pracujesz jako twórca tekstów na strony internetowe – dobrym pomysłem jest poszerzenie oferty o inne usługi, takie jak prowadzenie profilu w mediach społecznościowych, ghostwriting lub komunikacja z klientem.Być może twoje umiejętności umożliwiają ci pracę jako freelancer w zupełnie innym obszarze. Zastanów się nad tym.W przypadku zamieszania na rynku część biznesów traci, a część zyskuje. Postaraj się przewidzieć, w której branży nastąpi wzrost i zaoferuj jej swojej usługi.Jeżeli do tej pory współpracowałeś przede wszystkim z firmami w branży turystycznej, być może warto dokształcić się z zakresu usług medycznych. Poświęć nieco czasu na jasne zdefiniowanie potrzebującej cię branży, a następnie wyślij ofertę, która dokładnie odpowiada jej potrzebom.Twoi klienci ograniczają koszty? Zrób to samo. Oceń swoją sytuację finansową i zastanów się, czy jesteś w stanie ograniczyć koszty.Być może poradzisz sobie bez subskrybcji najdroższego programu na rynku? Nadszedł czas na powrót do korzeni. Zachowaj wyłącznie to, co jest niezbędne.Postaraj się zmienić nawyki wydawania pieniędzy. Ustal ścisły budżet i trzymaj się go do czasu, aż nie odzyskasz poprzedniego grona klientów.W czasach prosperity możesz być bardziej wybredny co do zleceń. Teraz sytuacja się zmieniła.Jednak zawsze ważne jest, aby pozostać wiernym swojej etyce pracy i wartościom. Różne osoby będą starały się wykorzystywać zamieszanie na rynku i płacić ci poniżej Twojej wartości.Nie graj w ich grę – jeżeli pracujesz tylko dla jednej branży, zastanów się czy jesteś w stanie poszerzyć swoją ofertę. Wykorzystaj strategie z poprzednich punktów do utrzymania swoich stawek.Jeżeli masz problemy ze znalezieniem zleceń dla freelancerów, pamiętaj że istnieje możliwość podjęcia pracy zdalnej (w częściowym lub całościowym wymiarze). Jeżeli nie masz nic przeciwko takiej formie zatrudnienia – to świetna okazja do zdobycia nowych doświadczeń, które wykorzystasz do spektakularnego powrotu po okresie recesji.Mnóstwo przydatnych informacji o freelancingu i pracy zdalnej znajdziesz też na stronie https://zarabiajnapisaniu.com/