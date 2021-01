Jak zarządzać czasem by znaleźć czas na wszystko?

11.01.2021 Warsztat reportera

Zarządzanie czasem to obszar naszego życia, który możemy udoskonalać przez cały czas. Niektórzy już teraz świetnie sobie radzą z terminowym wywiązywaniem się z wszystkich obowiązków. Wiele osób jednak wciąż ma ogromny problem związany z tym, że masa czasu ucieka nam przez palce, a my nawet nie wiemy, w jaki sposób ten czas spędziliśmy.

Najtrudniejsze i najważniejsze zadania wykonuj z samego rana

Planowanie dnia, tygodnia, miesiąca

Pozbądź się wszelkich rozpraszaczy podczas pracy

Korzystaj z technologii

Artykuł powstał we współpracy z Leadership Center

Zarządzanie swoim czasem to sztuka, która nie tylko umożliwia nam sprawne radzenie sobie z wszelkimi zadaniami. To proces, który pozwala nam znacznie lepiej, efektywniej i ciekawiej spędzać swój wolny czas. Poniżej przedstawione zostały wskazówki, w jaki sposób zarządzać swoim czasem w taki sposób, by mieć go aż nadto.Nie jest żadną tajemnicą, że wszystkie niewygodne, trudne i skomplikowane zadania świadomie odsuwamy w czasie do momentu, kiedy nie mamy innej możliwości jak wykonanie go. To jednak sprawia, że w jednym momencie znacznie więcej zadań może nam się napatrzeć, co nie będzie dobre dla naszej organizacji dnia.Najistotniejsze kwestie powinniśmy więc wykonywać bezpośrednio po rozpoczęciu dnia. Jeśli już z rana uda nam się wykonać te obowiązki, przez resztę dnia będziemy mieli pozytywne odczucie, że najgorsze już za nami.Planowanie kolejnych dni powinno wejść nam w nawyk, jeśli chcemy popracować nad zarządzaniem czasem. Posiadając konkretny plan, jesteśmy w stanie określić czas i porę, kiedy zajmiemy się każdą z rzeczy. Zacznijmy od swobodnego planowania najważniejszych celów i obowiązków w danym miesiącu.Po ukończeniu tego zadania zejdźmy poziom niżej i zaplanujmy najbliższy tydzień. Wpiszmy w kalendarz, na kartce papieru czy w dedykowanej aplikacji wszystkie ważne spotkania, wyjścia, sprawy zawodowe i osobiste do załatwienia.Gdy to zostanie wykonane, możemy z powodzeniem przejść do szczegółowego planowania każdego dnia. Takie listy rzeczy do zrobienia mają, oprócz organizacji, jeszcze jedną ważną zaletę. Wykonując obowiązki, możemy odhaczać sobie wykonane zadania, co znacznie zwiększy naszą motywację do dalszego działania.Każdy z nas może z własnych doświadczeń stwierdzić, że niejednokrotnie podczas wykonywania obowiązków służbowych, nauki lub innych zajęć, na kilka minut odrywamy się od tego, co ważne w celu sprawdzenia profili społecznościowych, skrzynki mailowej czy telefonu. Są to tak zwane rozpraszacze, które skutecznie rozbijają w mak naszą uwagę, skupienie i zaangażowanie.W celu polepszenia skuteczności zarządzania swoim czasem powinniśmy pozbyć się tego typu rozpraszaczy na dobre. Dzięki temu obowiązki wykonamy bez utraty uwagi, co znacznie zwiększy naszą produktywność i efektywność.Nasza pamięć jest zawodna — nie mamy wrodzonej umiejętności zapamiętywania wszystkich rzeczy, które mamy do zrobienia. Na szczęście naprzeciw wychodzą nam aplikacje, które wspomagają nas w procesie zarządzania czasem. Szereg aplikacji mobilnych takich jak Evernote czy choćby kalendarz będzie przypominał nam o ważnych obowiązkach, które mamy do wykonania.