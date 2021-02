Skuteczność reklamy w prasie. Raport Polskich Badań Czytelnictwa

8.02.2021 Rynek medialny

Analitycy PBC przeanalizowali najpopularniejsze tytuły prasowe w Polsce pod kątem zaangażowania czytelników w reklamę. Raporty, opracowane na podstawie badań eyetrackingowych pozwalają określić liczbę i czas kontaktu z reklamą i jej zasięg dla każdego z badanych tytułów.

AdReach (zasięg reklamy), który określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej.

(zasięg reklamy), który określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej. AdExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą.

(ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą.

(czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. RealGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą prasową uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy. Tyle czasu potrzeba, aby czytelnik mógł świadomie zapoznać się z materiałem reklamowym. Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy.

liczba kontaktów czytelnika z reklamą: 13 razy

czas kontaktu czytelnika z reklamą: 8 sekund

zasięg reklamy: 10 milionów

suma kontaktów z reklamą: 370 milionów

Skuteczność reklamy w magazynach

To & Owo: 22 kontakty, 13 sekund

22 kontakty, 13 sekund Tele Świat: 22 kontakty, 13 sekund

22 kontakty, 13 sekund Tele Tydzień: 20 kontaktów, 12 sekund

Skuteczność reklamy w dziennikach

Express Ilustrowany , piątek: 11 kontaktów, 7 sekund

, piątek: 11 kontaktów, 7 sekund Przegląd Sportowy , poniedziałek: 11 kontaktów, 7 sekund

, poniedziałek: 11 kontaktów, 7 sekund Gazeta Lubuska , sobota: 10 kontaktów, 7 sekund

, sobota: 10 kontaktów, 7 sekund Dziennik Polski , piątek: 10 kontaktów, 7 sekund

, piątek: 10 kontaktów, 7 sekund Echo Dnia, piątek: 9 kontaktów, 6 sekund

- Eyetracker to urządzenie śledzące ruchy gałek ocznych czytelnika, dlatego zastosowanie go w badaniach marketingowych pozwala zebrać bardzo szczegółowe informacje na temat kontaktu czytelnika prasy z reklamą - wyjaśniają autorzy raportów PBC. - Raporty pozwalają zapoznać się z zasięgami reklam w poszczególnych pismach oraz reakcją czytelników na reklamy.Raporty PBC przedstawiają efektywność reklamy prasowej za pomocą czterech wskaźników:Badania, prowadzone przez PBC objęły dzienniki i magazyny, a uzyskane wyniki podzielone zostały na raporty o zaangażowaniu najbardziej atrakcyjnych marketingowo grup docelowych. Dla tej najszerszej, obejmującej Polaków w wieku 15-75 lat uśrednione wyniki wyglądają następująco:Wśród magazynów, pod kątem wskaźników AdExposure i AdExposureTime zdecydowanie najlepiej wypadają programy telewizyjne:Kolejne pozycje wyraźnie odstają od liderów. Uśrednionym wynikiem 16 kontaktów może pochwalić się czwarty w rankingu, a po 14 osiągnęły. Wynik 9 sekund uśrednionego kontaktu z reklamą uzyskały tytuły:Największy zasięg reklamy uzyskać w(adReach 1 452 074), który wyraźnie wyprzedza(756 534) i(736 628).Według danych Polskich Badań Czytelnictwa, największe zasięgi zapewnia reklama umieszczona w czwartkowym wydaniu(adReach 967 933), o ponad połowę wyprzedzając piątkowe wydania(628 976) i(566 884). Żaden z innych tytułów nie przekracza 200 tysięcy zasięgu reklamy.Zupełnie inaczej prezentują się natomiast uśrednione wyniki zaangażowania, czyli AdExposure i AdExposureTime. Tutaj zdecydowanymi liderami jest Przegląd Sportowy i prasa regionalna:Dopiero na szóstej i siódmej pozycji uplasowały się pierwsze ogólnopolskie dzienniki: czwartkowy Fakt i piątkowy Super Express. Oba z wynikiem 9 kontaktów i 6 sekund.Raporty PBC przygotowane zostały na podstawie badań eyetrackingowych, prowadzonych od grudnia 2019 do listopada 2020 roku. Pełne wyniki, które pozwalają samodzielnie przygotować mediaplany kampanii reklamowych w prasie dostępne są na stronach internetowych PBC: