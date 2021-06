Reklama prasowa w Polsce. Analiza Polskich Badań Czytelnictwa

7.06.2021 Rynek medialny

BARD

Analitycy Polskich Badań Czytelnictwa przygotowali zestaw danych statystycznych, prezentujących dotarcie, zaangażowanie i opinie na temat kampanii reklamowych w prasie drukowanej. Danych przydatnych marketerom w przygotowaniu i optymalizacji budżetów reklamowych.

Suma wszystkich kontaktów z reklamą w to około 370 milionów,

osoby zamożne stanowią w tym 28,4 miliona kontaktów,

osoby na stanowiskach kierowniczych to 7,4 miliona kontaktów.

źródło: PBC

Reklamę w prasie zauważa 86% czytelników,

statystyczny kontakt wzrokowy trwa 8 sekund,

jeden czytelnik ma średnio 13 kontaktów z reklamą.

77% czytelników uważa prasę za wiarygodne medium

63% uważa treści reklam prasowych za przydatne

26% ankietowanych jest gotowych zapłacić za dostęp do treści prasowych online.

Jak wynika z badań, przeprowadzonych przez PBC od grudnia 2019 do listopada 2021 roku oraz z "Badania Czytelnictwa Prasy", przygotowanego w maju 2020 przez ARC dla Axel Springer Polska, prasa staje się coraz wyraźniej medium prestiżowym i elitarnym. Co przekłada się na jakość kontaktów z reklamąWażnym wskaźnikiem jest również intensywność kontaktów z reklamą. Z danych PBC wynika, że ten rodzaj reklamy jest wyjątkowo mocno angażujący i trudno go przeoczyć.Kolejnym argumentem, wskazywanym przez autorów badania jest zaufanie. Te w przypadku reklamy prasowej również osiąga wysokie wskaźniki.Raporty PBC opracowane zostały na podstawie badań eyetrackingowych. Objęły dzienniki i magazyny, a szczegółowe dane na temat skuteczności reklamy w najpopularniejszych tytułach prasowych opublikowane zostały na początku 2021 roku.