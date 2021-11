27.10.2021 Marketing i PR

Wskaźniki widoczności reklam online. Raport Meetrics Q3/2021

Reklamy displayowe były w Polsce bardziej widoczne w trzecim kwartale 2021, w przeciwieństwie do reklam wideo, których widoczność się pogorszyła. Rzuca się w oczy wysoka zmienność współczynników widoczności - zarówno przy porównywaniu ze sobą różnych formatów reklam, jak i przy porównaniu tych samych formatów w różnych okresach.

żródło: Meetrics Viewability Benchmark Report Q3 / 2021



Współczynniki widoczności formatów reklam są bardzo dynamicznie zmienne. W zależności od typu reklamy i otoczenia w jakim są emitowane, poszczególne formaty straciły maksymalnie nawet do 27 punktów procentowych w okresie zaledwie trzech miesięcy - to wnioski płynące z najnowszego raportu „Viewability Benchmarks” opublikowanego przez Meetrics, wiodącą europejską firmę zajmującą się pomiarami i analizą reklamy digital.



Widoczność (Viewability) reklam display w Polsce wzrosła w III kwartale do 64 proc. (wobec 62 proc. w II kwartale).

Wskaźnik 64 proc. został odnotowany zarówno dla reklam desktopowych, jak i mobilnych.

Najlepiej widocznym formatem w Polsce na desktopach był skyscraper (81 proc. Viewability), a w mobile’u – mobile banner 320x50 (89 proc. Viewability).

Jednocześnie z kwartału na kwartał w Polsce obniżyła się nieco widoczność reklam wideo (z 78 proc. do 76 proc.).

“Benchmark Report Q3 2021” zawiera m.in. szczegółowy przegląd poszczególnych formatów reklam i szczegółowe porównania pomiędzy różnymi krajami europejskimi. Raport pokazuje też wspólne przyczyny braku widoczności reklam digital w podziale procentowym, a także jakie pozytywne i negatywne trendy należy wziąć pod uwagę na różnych rynkach. Najczęstszą przyczyną słabej widoczności reklam jest – tu bez zmian - nieoptymalne pozycjonowanie.



Przyczyny braku widoczności:



40% - reklama poniżej dolnej krawędzi aktywnego ekranu (Below The Fold)

17% - zbyt krótki czas wyświetlania

17% - reklama powyżej górnej krawędzi aktywnego ekranu (Above Highest Position)

15% - zbyt mały rozmiar

10% - reklama w nieaktywnej zakładce

1% - reklama zasłonięta przez inne elementy strony

- Nasza analiza trendów Viewability na poziomie formatów reklam wykazała, że ​​efektywność reklam online jest bardzo zmienna, nawet w stosunkowo krótkim okresie. Różnice te pogłębiają się tym bardziej jeśli porównujemy różne rynki i różne środowiska reklamowe. Jeśli brand advertising ma generować wiarygodne efekty reklamowe, to konieczne jest systemowe wdrożenie analizy i strategii optymalizacji w obszarze weryfikacji reklam, aby utrzymać w ryzach takie silne fluktuacje - komentuje Hubert Świtalski, Regional Manager CEE Meetrics.



Pełny raport, zawierający m.in. szczegółową listę poszczególnych formatów bannerów reklamowych i ich viewability, jest dostępny do ściągnięcia za darmo ze strony Meetrics:

https://www.meetrics.com/en/benchmark-reports/



W swoich kwartalnych raportach, Meetrics dostarcza przeglądu wskaźników widoczności oraz średniego czasu widoczności reklamy.



Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.



