Celebryci, influencerzy i tematy ważne społecznie. Raport MediaCom

9.05.2022 Rynek medialny

Paweł Usakowski

W tegorocznej edycji badania Influence Power Index agencji MediaCom wyraźnie pozytywnie wyróżniła się Martyna Wojciechowska. Jej aktywność w obszarze praw człowieka i ekologii zauważyło niemal dwie trzecie pytanych. Na końcu rankingu znaleźli się z kolei m.in. Maciej Maleńczuk czy Radosław Majdan.

Influence Power Index 2022, agencja MediaCom

Jak w tych kryteriach oceniamy polskich celebrytów?

Czy celebrytom, w przeciwieństwie do marek, po prostu bardziej opłaca się milczeć?

O badaniu Influence Power Index

– Rzeczywistość marketingowa stanowi swoiste odzwierciedlenie nastrojów, panujących w społeczeństwie. W odpowiedzi na oczekiwania swoich odbiorców, coraz więcej marek w komunikacji odwołuje się więc do wyższych wartości, istotnych dla danej grupy docelowej, co wyraźnie ukazała obecna sytuacja, zdominowana przez agresję Rosji wobec Ukrainy.Estetyczna reklama, pokazująca uśmiechniętego użytkownika bez osadzenia w głębszym kontekście, prawdopodobnie przepadnie obok wielu podobnych w informacyjnym szumie. Konsumenci, którzy sami coraz chętniej udzielają się w społecznej dyskusji, od marek oczekują podobnej, zaangażowanej postawy, zwłaszcza w palących obszarach ekologii i klimatu oraz praw człowieka – zauważa Agata Chojnowska-Postek, Senior Research Specialist w MediaCom Warszawa.Krytycznie. Niewiele spośród największych nazwisk polskiego showbiznesu daje się poznać szerszej publiczności (15-59) od strony działalności na rzecz dobra wspólnego. Większość gwiazd osiąga słabe wyniki równocześnie na obu analizowanych wymiarach.Respondenci pozytywnie oceniają Martynę Wojciechowską, która wyróżnia się zarówno pod kątem troski o prawa człowieka, jak i aktywności proekologicznej, jednak to raczej wyjątek od reguły. Z prawami człowieka kojarzymy też Jurka Owsiaka czy Dorotę Wellman, z kolei obszar ochrony klimatu zdaje się niemal niezagospodarowany. Konsumenci z trudem wiążą z nim nazwiska celebrytów, poza Martyną Wojciechowską stosunkowo często wskazując jeszcze Maję Popielarską.W opozycji do garstki „zaangażowanych” osobistości medialnych stoi tłum „obojętnych” po przeciwnej stronie skali. Blado wypadają między innymi postaci o bardziej kontrowersyjnym wizerunku: Kuba Wojewódzki, Maciej Maleńczuk czy Beata Kozidrak.Wyniki badania Influence Power Index pokazują, że w statystycznym ujęciu taka ostrożność nie znajduje uzasadnienia. Ocena celebrytów na wymiarach „Ważne są dla niego/niej prawa człowieka” oraz „Ważne są dla niego/niej kwestie ekologii i klimatu” pozytywnie koreluje z innymi korzystnymi wskaźnikami. Wraz ze wzrostem tych ocen istotnie poprawia się całościowy wizerunek postaci, szczególnie za sprawą atrybutów takich jak „Można na nim/niej polegać” czy „Ma zasady, którymi kieruje się w życiu”.Doskonałym przykładem takiej zależności jest Martyna Wojciechowska, która od lat przoduje w rankingu MediaComu pod kątem siły marki osobistej, wizerunku oraz wpływu na swoich fanów.W ramach autorskiego badania Influence Power Index MediaCom od 2017 roku bada znajomość i postrzeganie celebrytów przez polskich konsumentów. Poza podstawowymi wskaźnikami dotyczącymi świadomości, sympatii, wiarygodności znanych postaci, pomiar obejmuje również ich szeroki wizerunek w świadomości społecznej oraz siłę autorytetu, jakim cieszą się wśród swoich fanów . Analizując odpowiedzi kilkudziesięciu tysięcy respondentów dotyczących ponad 800 osobistości medialnych, agencja wspiera Klientów w doborze najlepszych ambasadorów dla ich marek.